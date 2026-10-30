Ministrul Daniel Zamfir îi deschide uşa jurnalistului britanic Charley Ottley şi oricui promovează România

De Halloween, România iese în lume prin intermediul unui clip realizat de cunoscutul jurnalist britanic, devenit cetăţean român de anul trecut, Charlie Ottley.

Gândul l-a întrebat pe noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir dacă intenţionează să continue colaborările pentru promovarea turistică a României, aşa cum s-a dovedit recent că s-a întâmplat prin intermediul unui film realizat de omul de televiziune britanic.

Gândul chiar a scris despre acest lucru, recent, Mesajul filmului este acela că România înseamnă mai mult decât Legenda contelui Dracula.

Potrivit lui Daniel Zamfir, clipul de promovare a fost contractat de fostul ministru, iar contractul ajunge undeva pe la suma de 4.000 de euro.

„Eu când am venit, am găsit acest contract făcut. Nu știu, ceva, în jur de 4.000 euro, dacă nu mă înșel, este tot contractul cu Charley Ottley. Eu cred că această formă de promovare e una extrem de utilă. Charley Ottley e un un personaj care cred că ajută foarte mult la promovarea României și dacă, în viitor, domnia sa, și nu mă îndoiesc că va dori să mai colaboreze cu ministerul meu, va va avea ușa deschisă. Categoric!”, a declarat ministrul Daniel Zamfir, în cadrul conferinţei de presă de vineri, de la minister.

Ottley este autorul mai multor serii documentare de succes global, Wild Carpathia (2011–2019), apoi pentru Flavours of Romania (Aromele României) şi Wild Danube.