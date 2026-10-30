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Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii

Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
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Parteneriatul dintre Allianz-Țiriac Asigurări și Patria Bank intră într-o nouă etapă de dezvoltare prin extinderea soluțiilor de protecție disponibile clienților băncii. Începând de acum, clienții Patria Bank au la dispoziție asigurarea facultativă de locuință My Home, care le oferă protecție pentru locuință și bunurile din interiorul acesteia, ajutându-i să gestioneze mai ușor impactul financiar al unor evenimente neprevăzute.

Colaborarea dintre Allianz-Țiriac și Patria Bank a început în 2017 și are la bază obiectivul comun de a aduce mai aproape de clienți soluții financiare și de protecție adaptate nevoilor lor. Extinderea parteneriatului prin includerea asigurării My Home completează oferta disponibilă în sucursalele Patria Bank și contribuie la creșterea nivelului de protecție financiară pentru una dintre cele mai importante investiții ale clienților: locuința.

Prin includerea asigurării My Home, de la Allianz-Țiriac, în oferta Patria Bank, clienții beneficiază de acces simplu și rapid la o soluție de asigurare flexibilă, adaptată nevoilor actuale de protecție. Asigurarea oferă protecție pentru locuință și bunurile din interiorul acesteia împotriva unei game variate de riscuri și contribuie la reducerea impactului financiar al evenimentelor neprevăzute, oferind sprijin atunci când este nevoie de reparații, refacerea locuinței sau înlocuirea bunurilor afectate.

Clienții Patria Bank pot solicita informații și pot încheia polițe My Home în orice sucursală a băncii, prin intermediul angajaților certificați pentru distribuția produselor de asigurare.

Codruța Furtună, Director Adjunct cu responsabilități în aria de vânzări și distribuție, Allianz-Țiriac Asigurări:

„Locuința este una dintre cele mai importante investiții pe care le facem de-a lungul vieții. De aceea, este important ca protecția oferită să fie adaptată realităților de zi cu zi și diverselor riscuri care pot apărea. Prin disponibilitatea asigurării My Home în rețeaua Patria Bank, clienții beneficiază de acces simplu la o soluție care îi ajută să gestioneze mai ușor consecințele financiare ale unor evenimente neprevăzute și care le oferă sprijin atunci când au nevoie să își refacă locuința sau să înlocuiască bunurile afectate.”

Cristian Nae, Director General Adjunct – Aria Comercială Patria Bank:

Extinderea colaborării cu Allianz-Țiriac reflectă preocuparea noastră de a completa permanent oferta Patria Bank cu soluții relevante pentru nevoile clienților. Prin My Home, facilităm accesul la o soluție de protecție pentru locuință și bunurile personale, într-un mod simplu și accesibil, prin intermediul rețelei noastre. Continuăm astfel un parteneriat început în 2017, construit în jurul unui obiectiv comun: să oferim clienților soluții care contribuie la o mai bună protecție financiară.”

Parteneriatul dintre Allianz-Țiriac și Patria Bank a început în 2017 și are ca obiectiv dezvoltarea unor soluții care contribuie la protecția financiară a clienților băncii. Prin includerea asigurării My Home în oferta disponibilă în sucursalele Patria Bank, cele două companii continuă să faciliteze accesul la soluții de protecție adaptate nevoilor clienților.

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Despre Allianz-Țiriac Asigurări | www.allianztiriac.ro

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În cei 30 de ani de activitate, Allianz-Țiriac a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României. Aportul total în economie al Allianz-Țiriac echivalează cu 0,6% din PIB-ul României în perioada analizată și s-ar putea concretiza în până la 80 de spitale moderne, 2.000 de școli noi, 2.000 de kilometri de autostradă sau 130.000 de locuințe sociale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: [email protected]

Despre Patria | www.patriabank.ro

Patria Bank este o bancă românească listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (simbol bursier: PBK) ce oferă o gamă completă de produse și servicii financiare – de la conturi curente, economisire și credite, până la soluții digitale moderne – adresate atât persoanelor fizice, cât și microîntreprinderilor, IMM-urilor și sectorului agricol. Prin platforma digitală proprie, „Patria de Oriunde”, clienții pot accesa serviciile bancare 100% online, fără a fi necesară prezența fizică în unități. Patria Bank este parte a unui grup financiar care include și Patria Credit IFN, specializată în microfinanțare rurală. Acționarul majoritar al băncii este fondul de investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), susținut de instituții financiare internaționale precum BERD, FEI și BSTDB. www.patriabank.ro       

Pentru detalii suplimentare: [email protected]

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