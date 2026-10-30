Prima pagină » Actualitate » Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății

Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Luca Niculescu a declarat vineri, la începutul ședinței de Guvern, că statul român are în continuare restanțe majore în privința tratării pacienților cu arsuri grave. La 11 ani de la tragicul incendiu din clubul Colectiv, șeful Executivului i-a solicitat ministrului Sănătății să demareze de urgență proiectul pentru un nou centru destinat adulților cu arsuri severe în Capitală.

România a construit două centre pentru mari arși care nu sunt încă funcționale. Luca Niculescu îl vrea și pe al treilea

Pentru a debloca situația din Capitală, Luca Niculescu i-a cerut direct ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să colaboreze cu Ministerul Finanțelor ca să asigure fondurile necesare pentru un nou spital.

„Domnule Ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, așa cum am discutat, aș dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. V-ați exprimat ieri, când a fost inaugurat Spitalul Marius Nasta, despre această restanță de suflet, cum i-ați spus. Deci vă rog să lucrați împreună cu domnul Ministru al Finanțelor, care a fost foarte deschis către cooperare anul trecut pentru acel spital, și cu alți colegi pentru a identifica soluțiile și pentru a pregăti un calendar realist”, a adăugat premierul.

În prezentarea stadiului investițiilor în infrastructura medicală de specialitate, premierul a precizat că două dintre centrele promise la nivel național au fost construite, dar nu sunt încă pregătite să preia pacienți.

„Centrele pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt construite, se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcționale. La București, centrul destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu este și el într-un stadiu avansat de realizare și trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienți cât de curând. Și Bucureștiul are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave”, a explicat șeful Executivului.

11 ani de durere și promisiuni

Șeful Guvernului și-a început intervenția din ședința de guvern cu un mesaj de comemorare a victimelor incendiului din 30 octombrie 2015, subliniind că responsabilitatea autorităților nu se poate limita la omagii și declarații publice. Acesta a insistat asupra obligației statului de a transforma lecțiile tragediei în măsuri concrete și funcționale pentru sistemul sanitar românesc.

„Înainte de toate vreau să vă amintesc că suntem în 30 octombrie și astăzi se împlinesc 11 ani de la tragedia de la Colectiv. Sunt 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața, iar mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor. Le datorăm nu numai respect și compasiune, ci și fapte. Și la 11 ani trebuie să recunoaștem că România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt și progrese concrete care au fost făcute”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”
14:56
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România
14:41
Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România
FLASH NEWS Daniel Zamfir a găsit în minister mulţi „oameni cu renume din USR”, beneficiari de indemnizaţii uriaşe în mai multe consilii de administraţie
14:08
Daniel Zamfir a găsit în minister mulţi „oameni cu renume din USR”, beneficiari de indemnizaţii uriaşe în mai multe consilii de administraţie
ECONOMIE Guvernul discută prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților. Reducerea accizei la motorină ar putea continua până în ianuarie 2027
13:46
Guvernul discută prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților. Reducerea accizei la motorină ar putea continua până în ianuarie 2027
FLASH NEWS Ministrul Daniel Zamfir îi deschide uşa jurnalistului britanic Charley Ottley şi oricui promovează România
13:44
Ministrul Daniel Zamfir îi deschide uşa jurnalistului britanic Charley Ottley şi oricui promovează România
REACȚIE Salvaţi Copiii salută decizia CNA privind „Insula Iubirii”: Peste 100.000 de copii au urmărit reality show-ul/Ce vedem sunt reprezentări degradante ale femeilor
13:32
Salvaţi Copiii salută decizia CNA privind „Insula Iubirii”: Peste 100.000 de copii au urmărit reality show-ul/Ce vedem sunt reprezentări degradante ale femeilor
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Click
„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Trei zodii care pot avea parte de surprize mari în dragoste de Halloween
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A vrut să se angajeze la Bugatti și a plecat cu un Chiron de 3 milioane de euro. În urmărirea lui a pornit șeful, cu un Porsche
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Înregistrările cântecelor păsărilor ar putea ajuta la salvarea speciilor în pericol
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
ULTIMA ORĂ Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
14:55
Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
DECLARAȚII EXCLUSIVE „Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești
14:39
„Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești
FLASH NEWS Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
14:36
Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
COMUNICAT Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
14:29
Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
HALLOWEEN Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Ce costume l-au impresionat cel mai tare pe președintele american
14:11
Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Ce costume l-au impresionat cel mai tare pe președintele american
EVENIMENT Ce miză are România în negocierile de la Bruxelles pentru agricultură. Constantin Bîrcă, APIA, la conferința Gândul Euro Industry: „Ar fi un lucru bun ca lucrurile să rămână așa cum sunt”
13:49
Ce miză are România în negocierile de la Bruxelles pentru agricultură. Constantin Bîrcă, APIA, la conferința Gândul Euro Industry: „Ar fi un lucru bun ca lucrurile să rămână așa cum sunt”

Cele mai noi

Trimite acest link pe