Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății

Premierul Luca Niculescu a declarat vineri, la începutul ședinței de Guvern, că statul român are în continuare restanțe majore în privința tratării pacienților cu arsuri grave. La 11 ani de la tragicul incendiu din clubul Colectiv, șeful Executivului i-a solicitat ministrului Sănătății să demareze de urgență proiectul pentru un nou centru destinat adulților cu arsuri severe în Capitală.

România a construit două centre pentru mari arși care nu sunt încă funcționale. Luca Niculescu îl vrea și pe al treilea

Pentru a debloca situația din Capitală, Luca Niculescu i-a cerut direct ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să colaboreze cu Ministerul Finanțelor ca să asigure fondurile necesare pentru un nou spital.

„Domnule Ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, așa cum am discutat, aș dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. V-ați exprimat ieri, când a fost inaugurat Spitalul Marius Nasta, despre această restanță de suflet, cum i-ați spus. Deci vă rog să lucrați împreună cu domnul Ministru al Finanțelor, care a fost foarte deschis către cooperare anul trecut pentru acel spital, și cu alți colegi pentru a identifica soluțiile și pentru a pregăti un calendar realist”, a adăugat premierul.

În prezentarea stadiului investițiilor în infrastructura medicală de specialitate, premierul a precizat că două dintre centrele promise la nivel național au fost construite, dar nu sunt încă pregătite să preia pacienți.

„Centrele pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt construite, se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcționale. La București, centrul destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu este și el într-un stadiu avansat de realizare și trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienți cât de curând. Și Bucureștiul are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea adulților cu arsuri grave”, a explicat șeful Executivului.

11 ani de durere și promisiuni

Șeful Guvernului și-a început intervenția din ședința de guvern cu un mesaj de comemorare a victimelor incendiului din 30 octombrie 2015, subliniind că responsabilitatea autorităților nu se poate limita la omagii și declarații publice. Acesta a insistat asupra obligației statului de a transforma lecțiile tragediei în măsuri concrete și funcționale pentru sistemul sanitar românesc.

„Înainte de toate vreau să vă amintesc că suntem în 30 octombrie și astăzi se împlinesc 11 ani de la tragedia de la Colectiv. Sunt 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața, iar mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor. Le datorăm nu numai respect și compasiune, ci și fapte. Și la 11 ani trebuie să recunoaștem că România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt și progrese concrete care au fost făcute”, a declarat premierul Luca Niculescu.