Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Ce costume l-au impresionat cel mai tare pe președintele american

Ca în fiecare an, președintele american și Prima Doamnă au împărțit bomboane copiilor. Cu două zile înainte de Halloween, cuplul prezidențial a împărțit dulciuri și au făcut fotografii cu familiile invitate ale copiilor prezenți pe peluza Casei Albe.

Donald Trump și Melania au întâmpinat de dimineață sute de copii costumați în polițiști, soldați, pușcași americani din timpul Războiului de Independență, piloți de curse, în personaje de desene animate și chiar în păpușa Barbie.

În ce costume au venit copii îmbrăcați la Casa Albă

Câteva ținute au atras atenția, precum cea a unui bebeluș deghizat într-un buletin de vot cu ocazia apropierii alegerilor de la mijlocul mandatului, precum și cei îmbrăcați în piloți de curse, care au primit autografe de la Trump pe costumele lor.

În uralele mulțimii, aeronava temporară Air Force One a trecut la joasă altitudine deasupra Casei Albe, decorată pentru Halloween cu dovleci, decorațiuni de toamnă și o reprezentare luminoasă a Lunii, făcând referire la misiunea spațială Artemis II din aprilie.

Muzicienii Forțelor Aeriene americane au interpretat melodii de Halloween. La eveniment au participat și oficiali ai administrației prezidențiale, printre care Pete Hegseth, secretarul Apărării, Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA. De asemenea, au fost prezente și familii ale militarilor, angajaților din domeniul public și familiile adoptive.

Istoria petrecerilor de Halloween la Casa Albă

Tradiția petrecerii de Halloween la Casa Albă datează din 30 octombrie 1958, când Prima Doamnă de atunci, Mamie Eisenhower, a decorat reședința prezidențială cu ocazia sărbătorii cu scheleți atârnați, dovleci luminați și snopi de porumb uscat. Ea a găzduit o masă de seară cu soțiile membrilor personalului Casei Albe, pe masă fiind așezate figurine cu vrăjitoare în miniatură, călare pe mături. Ea a presărat și frunze și fructe de toamnă, iar din candelabrele din holul de intrare atârnau figurine de pisici negre, bufnițe, capete de vrăjitoare, spiriduși și goblini.

În timpul președintelui John F. Kennedy, copiii acestuia s-au fotografiat costumați în vrăjitoare în Biroul Oval. Richard Nixon a găzduit mai multe evenimente publice.

În 1969, 250 de copii au participat la petrecerea de Halloween, iar o intrare a Casei Albe a fost transformată într-o gură de cap de dovleac uriaș de 5 metri înălțime. Tricia Nixon, fata președintelui, s-a costumat în verde și mov cu o mască de arlechin.

George Bush a găzduit o petrecere cu 600 de elevi în 1989, în South Lawn, unde le-a zis o glumă: „Câți dintre voi credeți în fantome? Știți, este o fantomă în această casă vechje. Și este una faimoasă – este Abraham Lincoln”.

Bill Clinton și Hillary Clinton s-au costumat în președintele James Madison și Prima Doamnă Dolley Madison la petrecerea de Halloween din 1993. Președintele George W. Bush a dat publicității fotografiicum câinii și pisica costunați de Halloween.

În 2009, Barack Obama și Michelle au împărțit bomboane M&M, prăjituri și fructe uscate la 2.000 de copii costumați în pirați, zâne și supereroi.

Prima Doamnă a purtat atunci o pereche de urechi de felină și o bluză care imită blana de leopard, relatează The White House History.

Sursa Foto: The White House