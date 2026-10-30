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Guvernul discută prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților. Reducerea accizei la motorină ar putea continua până în ianuarie 2027

Guvernul discută prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților. Reducerea accizei la motorină ar putea continua până în ianuarie 2027
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Guvernul discută, în ședința de vineri, 30 octombrie, un proiect de hotărâre prin care propune prelungirea cu trei luni a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină. Măsura vizează perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027 și permite menținerea intervențiilor prin care autoritățile urmăresc să limiteze creșterea prețurilor la carburanți.

Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei și prelungește aplicarea măsurilor instituite prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea accizei la motorină și limitarea adaosului comercial rămân în vigoare

Prin noul proiect de hotărâre, Guvernul propune menținerea tuturor măsurilor aplicate în prezent pe piața carburanților. Printre acestea se află mecanismul de reducere temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare de țiței și produse petroliere.

Reducerea accizei la motorina standard este de până la 25%, iar nivelul acesteia se ajustează periodic, în funcție de evoluția prețurilor de pe piață.

Potrivit Ministerului Finanțelor, încetarea măsurii ar putea duce la o scumpire a motorinei cu aproximativ 0,85 lei pe litru, în condițiile actuale ale pieței. Astfel, prețul mediu ar putea crește de la aproximativ 10,90 lei la 11,75 lei pe litru.

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei.

Măsurile urmăresc protejarea populației și a economiei

Situația de criză pe piața carburanților este instituită în baza Legii nr. 162/2026, iar actualele măsuri au termen de aplicare până la 31 octombrie 2026. Legea permite Guvernului să prelungească succesiv această perioadă, pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât persistă condițiile care au determinat declararea crizei.

Ministerul Finanțelor justifică prelungirea prin nivelul ridicat al cotațiilor internaționale la țiței și produse petroliere și prin riscul ca eliminarea măsurilor să ducă la noi scumpiri la pompă.

Autoritățile urmăresc, prin această intervenție, să limiteze efectele costurilor cu energia și carburanții asupra transporturilor, agriculturii, industriei și prețurilor bunurilor de consum.

Proiectul se află pe agenda ședinței de Guvern, iar prelungirea măsurilor trebuie aprobată înainte de expirarea actualului termen, la 31 octombrie 2026.

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