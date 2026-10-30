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Daniel Zamfir a găsit în minister mulţi „oameni cu renume din USR”, beneficiari de indemnizaţii uriaşe în mai multe consilii de administraţie

Luiza Dobrescu
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Numirea în fruntea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a lui Daniel Zamfir a însemnat şi uşurarea organigramei cu vreo 70 de salarii plătite din bani publici. Zamfir spune că mulţi dintre angajaţi s-au speriat de el şi au părăsit instituţia.

De asemenea, acesta a mai spus că, pe mulţi „oameni cu renume în USR” i-a făcut să plece chiar ministrul din cauză că ocupau funcţii de administratori speciali în mai multe companii, pe bani nejustificat de mulţi.

Potrivit acestuia, pentru 40 dintre funcţionari au fost încetate detaşările, iar alţi 30 au fost puşi pe liber chiar de către ministru.

Printre cei plecaţi se află şi soţia fostului secretar general al Guvernului

Printre cei transferaţi din instituţie se află şi soţia lui Dan Reşitnec, fostul secretar general al Guvernului şi fost şef de cabinet al preşedintelui USR, Dominic Fritz, pe vremea când era primar al Timişoarei.

După căsătorie, Teodora Reşitnec, fostă Lazin, a fost transferată la Ministerul Economiei de la Primăria Timişoara, unde ocupa funcţia de consilier asistent la Direcţia Fiscală.

Zamfir a prezentat în conferinţa de presă de vineri, de la minister,  care este situaţia anumitor funcţionari care au ales săpărăsească instituţia sau au fost puşi pe liber.

„Am înțeles că nu, am înțeles că și-a luat transferul. Sigur, ceea ce s-a și întâmplat, probabil s-au speriat de mine, nu știu de ce. După cum vedeți, nu sunt așa de de rău. Vreo 40 de detașări au încetat. Vreo 30 și ceva de oameni au fost cei pe care eu i-am… le-am urat «drum bun în viață», pentru că erau administratori special pe la mai multe companii cu indemnizații uriașe. Asta e ceea ce, vă repet. m-a deranjat enorm. Când tu ai situația respectivă, dai 2% pentru IMM, falimentează firme, iar în consiliul de administrație, indemnizațiile de 10.000, de 14.000 mergeau lună de lună. Și au fost oameni care nu erau doar într-un singur consiliu de administrație, oameni cu renume în USR”, a declarat vineri Daniel Zamfir.

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