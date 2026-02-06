„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizează pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?”

„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, cunoscut om de afaceri român stabilit în SUA şi apropiat al preşedintelui Donald Trump, comentează ironic vestimentaţia Oanei Ţoiu de la Summitul Mineralelor Rare de la Washington.

Ministrul de Externe român, Oana Ţoiu, s-a făcut din nou remarcată în cadrul unei vizite oficiale peste hotare. Aflată la un eveniment important peste ocean, Ţoiu a considerat că poate să pătrundă mai uşor în lumea bărbaţilor importanţi ai lumii dacă se îmbracă într-un costum care îi venea ca turnat pe un calapod mai mare şi fără formă.

Senatorul social-democrat Titus Corlăţean, precum şi şeful Cabinetului Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au făcut parte şi ei din delegaţia României la summitul din SUA.

Fotografia în care aceştia apar alături de Mike Rogers, președintele Comitetului Servicii Armate, a atras atenţia şi ironia lui Sprînceană care remarcă cu ironie deghizarea Oanei Ţoiu în politician serios, îmbrăcat într-un costum ales pe sprânceană.

Că de Sprînceană sigur nu ar fi fost ales, având în vedere comentariul acestuia la fotografia postată de Corlăţean.

„Doamna Oana Ţoiu şi-a pierdut, cumva, bagajele, iar voi, băieţi, i-aţi împrumutat un costum de la voi? Cine o îmbracă pe această doamnă ar trebui să fie concediat.

Omul de afaceri român, stabilit în SUA, este unul dintre apropiaţii preşedintelui Donald Trump şi a fost ales drept purtător de cuvânt în numele fostului guvern condus de Marcel Ciolacu, care să spună americanilor „adevărul despre România”.

„Am vorbit cu zeci de români din diasporă, am vorbit cu cel mai bogat român din Statele Unite. Mi-a telefonat și mi-a zis: «Marcel, un om extraordinar, care deja ajută sistemul de sănătate la Oradea, implementează fiind în domeniul de softuri și de IT, deja implementează un soft pilot în Oradea». În momentul în care statul își asumă, la fel ca Statele Unite, un trimis special, un reprezentant al statului, acel lucru dacă reprezintă președintele României, se face prin decret. Dacă reprezintă Guvernul va trece prin HG prin Guvern și atunci va avea și un mandat foarte clar. Mandatul și din discuția mea cu domnul Dragoș Sprînceană a fost de a spune adevărul despre România”, spunea Marcel Ciolacu, în aprilie 2025, despre motivele care l-au determinat să-l aleagă pe Dragoş Sprînceană drept „ambasador” al României în SUA.

Actualul premier, Ilie Bolojan, care ocupa la vremea respectivă postul de preşedinte interimar al României, a declarat că un emisar al ţării noastre ar trebui să fie unul mandat de statul în cauză.

