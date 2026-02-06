Prima pagină » Actualitate » „Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizează pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?”

„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizează pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?”

Luiza Dobrescu
06 feb. 2026, 12:49, Actualitate
Galerie Foto 5

„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, cunoscut om de afaceri român stabilit în SUA şi apropiat al preşedintelui Donald Trump, comentează ironic vestimentaţia Oanei Ţoiu de la Summitul Mineralelor Rare de la Washington.

Ministrul de Externe român, Oana Ţoiu, s-a făcut din nou remarcată în cadrul unei vizite oficiale peste hotare. Aflată la un eveniment important peste ocean, Ţoiu a considerat că poate să pătrundă mai uşor în lumea bărbaţilor importanţi ai lumii dacă se îmbracă într-un costum care îi venea ca turnat pe un calapod mai mare şi fără formă.

Senatorul social-democrat Titus Corlăţean, precum şi şeful Cabinetului Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au făcut parte şi ei din delegaţia României la summitul din SUA.

Fotografia în care aceştia apar alături de  Mike Rogers, președintele Comitetului Servicii Armate, a atras atenţia şi ironia lui Sprînceană care remarcă cu ironie deghizarea Oanei Ţoiu în politician serios, îmbrăcat într-un costum ales pe sprânceană.

Că de Sprînceană sigur nu ar fi fost ales, având în vedere comentariul acestuia la fotografia postată de Corlăţean.

„Doamna Oana Ţoiu şi-a pierdut, cumva, bagajele, iar voi, băieţi, i-aţi împrumutat un costum de la voi? Cine o îmbracă pe această doamnă ar trebui să fie concediat. 

Omul de afaceri român, stabilit în SUA, este unul dintre apropiaţii preşedintelui Donald Trump şi a fost ales drept purtător de cuvânt în numele fostului guvern condus de Marcel Ciolacu, care să spună americanilor „adevărul despre România”.

„Am vorbit cu zeci de români din diasporă, am vorbit cu cel mai bogat român din Statele Unite. Mi-a telefonat și mi-a zis: «Marcel, un om extraordinar, care deja ajută sistemul de sănătate la Oradea, implementează fiind în domeniul de softuri și de IT, deja implementează un soft pilot în Oradea».

În momentul în care statul își asumă, la fel ca Statele Unite, un trimis special, un reprezentant al statului, acel lucru dacă reprezintă președintele României, se face prin decret. Dacă reprezintă Guvernul va trece prin HG prin Guvern și atunci va avea și un mandat foarte clar.

Mandatul și din discuția mea cu domnul Dragoș Sprînceană a fost de a spune adevărul despre România”, spunea Marcel Ciolacu, în aprilie 2025, despre motivele care l-au determinat să-l aleagă pe Dragoş Sprînceană drept „ambasador” al României în SUA.

Actualul premier, Ilie Bolojan, care ocupa la vremea respectivă postul de preşedinte interimar al României, a declarat că un emisar al ţării noastre ar trebui să fie unul mandat de statul în cauză.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Motivul pentru care premierul nu consideră „episodul Sprânceană” un eșec diplomatic/ Marcel Ciolacu: „Nu am numit pe nimeni”

Ilie Bolojan, despre Dragoș Sprînceană: „Politica se face de către persoanele care sunt mandatate în acest sens”

Marcel Ciolacu: „Cu domnul Dragoș Sprînceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața. Eu cred că efectul se va vedea curând”

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
13:43
Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
ULTIMA ORĂ O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
13:42
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
UTILE Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
13:38
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
FLASH NEWS Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
13:28
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
FLASH NEWS Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi
13:09
Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi
INCIDENT Avertizare INHGA. Cod roșu de inundații în România. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case
12:48
Avertizare INHGA. Cod roșu de inundații în România. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Micile decizii care spun mai mult decât crezi: De ce îți este greu să alegi?
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
13:20
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
AUTO „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
13:15
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
CONTROVERSĂ Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump
12:59
Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump
FLASH NEWS Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni
12:52
Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni
ECONOMIE Cifre devastatoare. România are cele mai mari prețuri la gaze naturale din Europa de Est. Deși am importat doar 7% din necesar, energia este mai scumpă decât țările vecine, dependente aproape integral de import
12:34
Cifre devastatoare. România are cele mai mari prețuri la gaze naturale din Europa de Est. Deși am importat doar 7% din necesar, energia este mai scumpă decât țările vecine, dependente aproape integral de import
SPORT Biletele pentru Turcia – România, barajul care ne poate duce la Mondiale, s-au vândut în 20 de secunde
12:33
Biletele pentru Turcia – România, barajul care ne poate duce la Mondiale, s-au vândut în 20 de secunde

Cele mai noi

Trimite acest link pe