Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au efectuat controale, la nivel național, la peste 200 de operatori economici pentru a oferi o imagine obiectivă asupra gradului de conformare și a situației reale din teren. Aceștia au descoperit nenumărate nereguli și au împărțit amenzi de peste 1,55 de milioane de lei.

Comunicatul transmis de ANPC arată că printre principalele neconformități constatate se numără comercializarea produselor de origine animală cu dată limită de consum depășită, practici comerciale înșelătoare privind afișarea prețurilor la raft comparativ cu valorile încasate, prezența insectelor în spațiile destinate depozitării sau comercializării produselor alimentare, produse din carne cu starea termică modificată, produse de origină vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri.

De asemenea, comisarii ANPC au constatat că unele produse nealimentare aveau ambalaje depreciate, temperaturile și condițiile de depozitare nu erau respectate, au fost utilizate echipamente/ustensile cu grad ridicat de uzură. În plus, unii operatori economici aveau deficiențe de informare cu privire la perioadele promoționale.

Ce sancțiuni au aplicat comisarii ANPC

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

72 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 1,55 milioane lei;

42 avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 33.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 14.000 de lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 18 operatori economici.

