Prima pagină » Știri politice » Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni

Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni

Ruxandra Radulescu
06 feb. 2026, 12:52, Știri politice
Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni
Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare președintei Curții Constituționale, Elena Siminina Tănăsescu, în care solicită luarea unei decizii cât mai rapide pe tema modificării legii pensiei magistraților. Prim-ministrul invocă drept argument faptul că România riscă să piardă 231 de milioane din PNRR, întrucât nu îndeplinește Jalonul nr.215.

„Vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Național de Redresere și Reziliență.

La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanţilor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoştinţa domnului Ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro.

Totuși, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informații public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autorităţile române”, se precizează în document.

Bolojan invocă Constituția României în fața CCR-ului

De asemenea, premierul face apel și la Articolul 148 din Constituția României, potrivit căruia statul trebuie să-și îndeplinească obligațiile asumate față de Uniunea Europeană.

Menționez că vă transmit prezentele informaţii în contextul necesității punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 148, alin. (4) din Constituția României, referitoare la rolul autorităţilor statului român în îndeplinirea obligațiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană”, se precizează în scrisoarea trimisă de Bolojan către CCR.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
13:20
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
INEDIT „Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizează pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?”
12:49
„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizează pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?”
Recrutarea online a USR, un „succes răsunător”. Val de reacții negative și de glume la oferta de înscriere în partid: „Nu pot că am deja diplomă valabilă”
12:31
Recrutarea online a USR, un „succes răsunător”. Val de reacții negative și de glume la oferta de înscriere în partid: „Nu pot că am deja diplomă valabilă”
LIVE UPDATE Bolojan discută cu sindicatele și patronatele măsurile de relansare economică, proiect propus inițial de PSD
11:31
Bolojan discută cu sindicatele și patronatele măsurile de relansare economică, proiect propus inițial de PSD
OPINIE Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
11:17
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
FLASH NEWS Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor
10:51
Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Micile decizii care spun mai mult decât crezi: De ce îți este greu să alegi?
INCIDENT Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
13:43
Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
ULTIMA ORĂ O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
13:42
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
UTILE Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
13:38
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
FLASH NEWS Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
13:28
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
AUTO „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
13:15
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
FLASH NEWS Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi
13:09
Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi

Cele mai noi

Trimite acest link pe