Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare președintei Curții Constituționale, Elena Siminina Tănăsescu, în care solicită luarea unei decizii cât mai rapide pe tema modificării legii pensiei magistraților. Prim-ministrul invocă drept argument faptul că România riscă să piardă 231 de milioane din PNRR, întrucât nu îndeplinește Jalonul nr.215.

„Vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Național de Redresere și Reziliență.

La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanţilor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoştinţa domnului Ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro.

Totuși, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informații public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autorităţile române”, se precizează în document.