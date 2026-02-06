Prima pagină » Actualitate » Cifre devastatoare. România are cele mai mari prețuri la gaze naturale din Europa de Est. Deși am importat doar 7% din necesar, energia este mai scumpă decât țările vecine, dependente aproape integral de import

06 feb. 2026, 12:34, Actualitate
Datele confirmă oficial. Țara noastră are, în această iarnă, cel mai mare preț la gaze din Europa de Est. Miercuri, premierul Bolojan a anunțat prelungirea plafonării la gaze pentru toți consumatorii, dincolo de termenul inițial de 1 aprilie 2026, cel mai probabil până în 2027. Însă, trecerea de la plafonare la ”preț administrat” de stat poate ascunde efectele economice ale unei tranziții greșite. Cei mai afectați vor fi tot cetățenii, dar și economia, avertizează specialiștii. Deja factura pe luna ianuarie va fi cu 30% mai scumpă față de anul trecut. 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri 4 februarie, că schema actuală de plafonare a prețurilor la gaze naturale va fi înlocuită, pentru o durată de un an (Detalii AICI). Plafonării îi va lua locul un mecanism de „preț administrat”, conceput ca soluție tranzitorie către liberalizarea completă a pieței.

Premierul dezinformează sugerând că importurile fac gazele mai scumpe

În același timp, premierul susține că începerea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, preconizată pentru 2027, va conduce la scăderea prețurilor gazelor pentru consumatorii din România, și sugerează că importurile fac gazele sunt scumpe în România.

Însă, premierul este contrazis chiar de oficiali din Cabinetul său, care au declarat pentru Gândul că nu importurile din această iarnă au scumpit energia (detalii AICI).

Însă, o analiză comparativă a prețurilor gazelor naturale din România și din statele vecine, realizată de Asociația România Inteligentă, arată o realitate diferită. Aatfel, deși țările din regiune sunt dependente în proporție de 85–95% de importuri de gaze, ele înregistrează în anul 2025, prețuri finale pentru populație mai mici decât România, chiar în condițiile unui preț plafonat pe piața internă. În acest context, argumentul potrivit creșterii producției interne a României – menită să acopere aproximativ 7% din necesarul de import – ar reprezenta soluția reducerii prețurilor la gaze în România este nefundamentat. Iată concret datele oficiale oferite de asociația care apără drepturile consumatorilor români de energie.

Țara Preț gaze pentru populație in 2025 (euro/kWh) Pondere gaze din import
Ungaria 0,031 85%
Slovacia 0,055 95%
România 0,062 7%

Stabilirea administrativă a prețului va distorsiona piața. Firmele vor suporta costurile acestei scheme, economia va avea de suferit

Conform declarațiilor oficiale, în perioada de tranziție, prețul gazelor va fi administrat pe întreg lanțul producătorului, distribuitorului și furnizorului și se va aplica tuturor consumatorilor casnici și centralelor de producere a energiei termice (CET-uri), cu scopul oficial de a asigura stabilitatea tarifelor timp de un an.

  • Însă, pentru ceilalți consumatori, respectiv cei non-casnici, prețurile vor fi lăsate la nivelul pieței, intrând în aplicare liberalizarea gazelor.
  • Mai mult, avertizează AEI, stabilirea administrativă a prețului pentru o parte a consumatorilor va genera distorsiuni majore în piață.
  • Această abordare favorizează anumiți jucători și dezavantajează alții, iar costurile reale vor fi transferate către ceiilalți consumatori. Concret, toți consumatorii casnici, indiferent de nivelul veniturilor (inclusiv cei cu venituri de peste 3.000 euro lunar), vor beneficia de un preț fix, în timp ce consumatorii non-casnici vor fi încărcați cu costurile aferente acestei scheme.

