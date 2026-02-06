Prima pagină » Știri externe » Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump

Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump

06 feb. 2026, 12:59, Știri externe
Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump

Administrația lui Donald Trump lucrează la crearea unui guvern interimar în Iran, în cazul în care actuala conducere își pierde capacitatea de a guverna țara. O sursă a declarat pentru The National că ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, este implicat îndeaproape în acest caz. El contribuie la formarea unui grup de lideri de afaceri irano-americani care să ofere consultanță cu privire la crearea unei entități de tranziție care să ajute la guvernarea Iranului în cazul prăbușirii regimului, a spus sursa.

O a doua sursă a confirmat, de asemenea, implicarea lui Kushner. Casa Albă nu a comentat această informație, precizează publicația The National.

Prima sursă, care este implicată în discuțiile de la Casa Albă, a mai spus că administrația Trump dorește să organizeze o întâlnire a figurilor opoziției iraniene în Palm Beach, Florida, unde se află proprietatea Mar-a-Lago a președintelui. Întâlnirea ar putea avea loc chiar în acest weekend, dar logistica este complexă. Nu era clar dacă organizatorii doresc ca aceasta să aibă loc la Mar-a-Lago sau în apropiere, a spus sursa.

Negocieri între SUA și Iran la Oman

Între timp, Iranul și Statele Unite au început vineri o serie de negocieri la Oman, pe care Teheranul dorește să le limiteze strict la programul său nuclear.

Aceste discuții sunt primele de la bombardarea instalațiilor nucleare iraniene de către SUA în iunie anul trecut. Delegația iraniană este reprezentată de ministrul de externe Abbas Araghchi, în timp ce trimisul american Steve Witkoff reprezintă Statele Unite.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat, joi, în timpul unei conferințe că diplomația este întotdeauna „prima opțiune” a președintelui Trump.

„Însă, aș dori să reamintesc regimului iranian că președintele are la dispoziție multe opțiuni, în afară de diplomație, în calitate de comandant suprem al celei mai puternice armate din istoria lumii”, a declarat ea reporterilor.

Ea a spus că cererile lui Trump includ „capacitate nucleară zero”. Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că, pentru ca negocierile să fie „semnificative”, acestea ar trebui să includă limitarea razei de acțiune a rachetelor balistice iraniene. De asemenea, ar trebui să abordeze „sprijinul acordat organizațiilor teroriste din regiune”, programul nuclear al țării și tratamentul aplicat propriului popor.

Duminică, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a avertizat că orice atac al SUA asupra țării sale ar declanșa un conflict regional. Diaspora iraniană din America este cea mai mare dintre toate țările. Estimările variază, însă peste 500.000 de persoane de origine iraniană trăiesc în SUA, inclusiv mulți lideri de afaceri de succes și influenți care doresc să vadă sfârșitul regimului lui Khamenei și deschiderea Iranului pentru prima dată de la revoluția din 1979.

Printre cei care militează pentru schimbarea regimului din Iran se numără Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului monarh al Iranului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Dezvăluiri The Telegraph: Rusia ar fi trimis miliarde de dolari cash Iranului pentru a sprijini regimul lui Khamenei. Cum au fost transportate tonele de bancnote

Discuții cruciale în Oman între SUA și Iran. Teheranul, hotărât să se apere împotriva „oricăror solicitări excesive” din partea Washingtonului

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Dezvăluiri The Telegraph: Rusia ar fi trimis miliarde de dolari cash Iranului pentru a sprijini regimul lui Khamenei. Cum au fost transportate tonele de bancnote
12:03
Dezvăluiri The Telegraph: Rusia ar fi trimis miliarde de dolari cash Iranului pentru a sprijini regimul lui Khamenei. Cum au fost transportate tonele de bancnote
FLASH NEWS Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
11:26
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”
EXTERNE Mariah Carey, moment-surpriză pe San Siro înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026
10:40
Mariah Carey, moment-surpriză pe San Siro înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026
POLITICĂ Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump
10:25
Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump
ULTIMA ORĂ Alertă de grad zero la Moscova. Numărul 2 al spionajului militar, împușcat de mai multe ori. În ce stare se află generalul Vladimir Alexeyev
10:14
Alertă de grad zero la Moscova. Numărul 2 al spionajului militar, împușcat de mai multe ori. În ce stare se află generalul Vladimir Alexeyev
EXTERNE Scandal în SUA în jurul documentarului despre Melania Trump. Motivul pentru care Amazon a retras fimul dintr-un cinematograf
09:50
Scandal în SUA în jurul documentarului despre Melania Trump. Motivul pentru care Amazon a retras fimul dintr-un cinematograf
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Micile decizii care spun mai mult decât crezi: De ce îți este greu să alegi?
INCIDENT Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
13:43
Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Mai multe persoane au fost evacuate
ULTIMA ORĂ O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
13:42
O mașină de protocol a lui Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire este mai mic decât al unui logan din același an
UTILE Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
13:38
Cum se depune contestație la decizia de pensionare. Ce date trebuie să conțină documentul
FLASH NEWS Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
13:28
Cine e tânăra de 37 de ani care l-a înlocuit pe deputatul Marcel Ciolacu în Parlament, după ce a câștigat mandatul de președinte al Consiliului Judetean Buzău
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
13:20
Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților”
AUTO „Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc
13:15
„Podcast cu Prioritate” #91: Norris Măgeanu vine la ProMotor și vorbește deschis despre FRAS și motorsportul românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe