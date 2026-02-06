Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump

Administrația lui Donald Trump lucrează la crearea unui guvern interimar în Iran, în cazul în care actuala conducere își pierde capacitatea de a guverna țara. O sursă a declarat pentru The National că ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, este implicat îndeaproape în acest caz. El contribuie la formarea unui grup de lideri de afaceri irano-americani care să ofere consultanță cu privire la crearea unei entități de tranziție care să ajute la guvernarea Iranului în cazul prăbușirii regimului, a spus sursa.

O a doua sursă a confirmat, de asemenea, implicarea lui Kushner. Casa Albă nu a comentat această informație, precizează publicația The National.

Prima sursă, care este implicată în discuțiile de la Casa Albă, a mai spus că administrația Trump dorește să organizeze o întâlnire a figurilor opoziției iraniene în Palm Beach, Florida, unde se află proprietatea Mar-a-Lago a președintelui. Întâlnirea ar putea avea loc chiar în acest weekend, dar logistica este complexă. Nu era clar dacă organizatorii doresc ca aceasta să aibă loc la Mar-a-Lago sau în apropiere, a spus sursa.

Negocieri între SUA și Iran la Oman

Între timp, Iranul și Statele Unite au început vineri o serie de negocieri la Oman, pe care Teheranul dorește să le limiteze strict la programul său nuclear.

Aceste discuții sunt primele de la bombardarea instalațiilor nucleare iraniene de către SUA în iunie anul trecut. Delegația iraniană este reprezentată de ministrul de externe Abbas Araghchi, în timp ce trimisul american Steve Witkoff reprezintă Statele Unite.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat, joi, în timpul unei conferințe că diplomația este întotdeauna „prima opțiune” a președintelui Trump.

„Însă, aș dori să reamintesc regimului iranian că președintele are la dispoziție multe opțiuni, în afară de diplomație, în calitate de comandant suprem al celei mai puternice armate din istoria lumii”, a declarat ea reporterilor.

Ea a spus că cererile lui Trump includ „capacitate nucleară zero”. Miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că, pentru ca negocierile să fie „semnificative”, acestea ar trebui să includă limitarea razei de acțiune a rachetelor balistice iraniene. De asemenea, ar trebui să abordeze „sprijinul acordat organizațiilor teroriste din regiune”, programul nuclear al țării și tratamentul aplicat propriului popor.

Duminică, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a avertizat că orice atac al SUA asupra țării sale ar declanșa un conflict regional. Diaspora iraniană din America este cea mai mare dintre toate țările. Estimările variază, însă peste 500.000 de persoane de origine iraniană trăiesc în SUA, inclusiv mulți lideri de afaceri de succes și influenți care doresc să vadă sfârșitul regimului lui Khamenei și deschiderea Iranului pentru prima dată de la revoluția din 1979.

Printre cei care militează pentru schimbarea regimului din Iran se numără Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului monarh al Iranului.

