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Concelex construiește Centropolitan, proiect rezidențial dezvoltat de Cordia România

Concelex construiește Centropolitan, proiect rezidențial dezvoltat de Cordia România
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București, august 2026 – Concelex, companie aflată în topul constructorilor din România, a fost desemnată antreprenor general al proiectului premium Centropolitan, dezvoltat de Cordia România, membră a Futureal Group și unul dintre cei mai activi dezvoltatori rezidențiali internaționali de pe piața românească. Situat central, în apropierea București Mall și a Pieței Alba Iulia, Centropolitan integrează funcțiuni rezidențiale, comerciale și de lifestyle.

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Cele două companii își consolidează parteneriatul început cu proiectul PARCULUI20, un ansamblu de 485 de apartamente, realizat integral de Concelex în calitate de antreprenor general între 2019 și 2023, care a contribuit la transformarea zonei Expoziției într-o destinație rezidențială majoră a Bucureștiului.

„Dezvoltarea rezidențială premium necesită o disciplină specială în execuție: coordonarea riguroasă a zeci de specializări, finisaje impecabile și respectarea fermă a termenelor. Decizia Cordia de a ne desemna din nou antreprenor general confirmă încrederea acordată capacităților noastre de execuție, iar Centropolitan va reflecta același angajament pentru calitate, precizie și lucrări de ultimă generație”, a declarat Cătălin Vișan, Deputy CEO al Concelex.

„Centropolitan marchează începutul unui nou capitol pentru Cordia în România și materializează standardele care vor defini toate investițiile noastre viitoare pe această piață”, a declarat Mauricio Mesa Gomez, Președintele Consiliului de Administrație al Cordia România și Spania. „Stabilim un nou reper pentru locuirea urbană premium în centrul Bucureștiului, iar reluarea colaborării cu Concelex a fost alegerea firească. Experiența noastră anterioară a demonstrat nu doar capacități excepționale de execuție, ci și o cultură comună bazată pe excelență, responsabilitate și angajament pe termen lung față de calitate”, a adăugat Mauricio Mesa Gomez.

Cu o valoare totală a investiției de aproximativ 65 milioane euro, Centropolitan va include 274 de apartamente premium, completate de peste 3.300 mp de spații comerciale integrate și aproximativ 350 mp de facilități exclusive pentru rezidenți. Acestea vor include zone de coworking și networking, spații sociale inspirate din industria ospitalității, facilități de fitness și wellness, zone comunitare dedicate familiilor și concepte recreative concepute pentru a susține un stil de viață urban contemporan.

Situat în imediata apropiere a București Mall, a Pieței Alba Iulia și a principalelor conexiuni de transport public, proiectul răspunde cererii tot mai mari pentru medii urbane integrate, în care locuirea, timpul liber și serviciile de zi cu zi coexistă într-un cadru accesibil și bine conectat.

Construcția se va desfășura pe parcursul următorilor doi ani, finalizarea fiind estimată pentru a doua jumătate a anului 2028. La livrare, Centropolitan va deveni unul dintre cele mai importante proiecte rezidențiale premium aflate din centrul Bucureștiului, stabilind noi standarde de calitate, design orientat către comunitate și locuire urbană contemporană în Capitală.

Despre Grupul Cordia

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri corporative europene de dezvoltare și investiții imobiliare rezidențiale, având un brand puternic și recunoscut și o prezență semnificativă în segmentul mediu și mediu-superior al pieței rezidențiale din Ungaria, Polonia, România, Spania și Regatul Unit.

Cu o experiență de peste 20 de ani, Cordia este câștigătoarea mai multor premii internaționale, inclusiv ULI Global Awards for Excellence, Best Mixed Use Project in Europe în cadrul International Property Awards și Best Purpose Built Project Worldwide acordat de Federația Internațională Imobiliară (FIABCI).

În România, Cordia a dezvoltat anterior proiectul PARCULUI20, un ansamblu rezidențial cu 485 de apartamente situat în zona Expoziției din nordul Bucureștiului, distins cu premiul „Best Standard Residential Development of the Year” de către CIJ în 2023 și cu „Best of the Best Standard Residential Development of the Year” în 2024, în cadrul prestigioasei gale HOF Awards.

Despre Concelex

Concelex este o companie lider în sectorul construcțiilor, cu o experiență demonstrată în proiecte complexe, ce se întinde pe parcursul a peste 30 de ani. Portofoliul său include lucrări de infrastructură critică, energie, clădiri și proiecte de regenerare urbană, având amprentă națională. Compania oferă soluții integrate, de la proiectare la execuție, atât pentru sectorul public, cât și privat. Cu o strategie de creștere bazată pe investiții continue în inovație, tehnologii moderne și formarea echipelor și accent pe etică profesională și integritate, Concelex a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 1,4 miliarde lei. Compania are în prezent peste 1.300 de angajați și aproximativ 100 de șantiere active.

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