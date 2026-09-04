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Coreea de Sud răspunde presiunilor lui Trump: Seulul se pregătește să trimită o navă de sprijin și un avion de patrulare în Strâmtoarea Ormuz

Melania Agiu
Coreea de Sud răspunde presiunilor lui Trump: Seulul se pregătește să trimită o navă de sprijin și un avion de patrulare în Strâmtoarea Ormuz
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Coreea de Sud a început pregătirile pentru o eventuală desfășurare a unei nave de sprijin și a unor trupe în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor informații apărute în presa locală, relatează Bloomberg.

Foto: Mediafax

Se pare că, după ce președintele Donald Trump a intensificat presiunea asupra aliatului SUA din cauza lipsei de sprijin acordat războiului cu Iranul, Seulul a notificat, luna trecută Washingtonul, că este dispus să trimită o navă de sprijin și un avion de patrulare maritimă.

Potrivit unor surse ale ziarului „Chosun Ilbo”, oficialii de la Seul au început deja pregătirile pentru a obține aprobarea Parlamentului. Pentru operarea navei și a avionului ar fi necesare aproximativ 150 de soldați, a mai precizat ziarul.

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Potrivit postului local de televiziune SBS, care a citat un înalt oficial militar, Coreea de Sud poartă discuții cu țări străine cu privire la porturile de escală și la o bază de operațiuni pentru desfășurarea preconizată de trupe în Strâmtoarea Ormuz. Guvernul ar putea înainta o moțiune prin care să solicite aprobarea parlamentului încă din această lună, a adăugat sursa.

Biroul prezidențial al Coreei de Sud a calificat ca inexacte informațiile privind o desfășurare iminentă a trupelor în Strâmtoarea Ormuz.

„Nu s-a luat nicio decizie cu privire la această chestiune”, a declarat Casa Albastră într-un comunicat. Un oficial sud-coreean a afirmat că țara ar putea contribui într-un mod care să nu afecteze în mod semnificativ capacitatea sa de a reacționa la evoluțiile de pe Peninsula Coreeană.

Coreea de Sud se află în consultări strânse cu comunitatea internațională cu privire la modalități concrete de a contribui la restabilirea rapidă a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, precum și la pacea și stabilitatea din Orientul Mijlociu, se mai precizează în comunicat.

„Dacă această informație se va confirma, Coreea de Sud s-ar alătura unor țări europene, precum Marea Britanie și Franța, în trimiterea de forțe militare în regiune pentru a asigura siguranța navigației pe această cale navigabilă strategică“, relatează Bloomberg.

O eventuală desfășurare ar marca o schimbare semnificativă în reacția Seulului, în urma presiunilor tot mai intense exercitate de Trump, care a pus în mod deschis sub semnul întrebării contribuția Coreei de Sud la alianță, solicitând în același timp un sprijin mai mare pentru campania SUA împotriva Iranului.

„Este o decizie riscantă, dar se pare că țara se îndreaptă către un moment în care s-ar putea să fie nevoită să ia această decizie dacă vrea să-l mulțumească pe Trump”, a declarat Yang Uk, cercetător la Institutul Asan pentru Studii Politice. „Prin suspendarea exercițiilor militare comune, Trump a arătat, practic, că este dispus să creeze mari dificultăți Coreei de Sud, dacă dorește acest lucru.”

Luna trecută, Trump a ordonat brusc Pentagonului să reducă amploarea exercițiilor militare comune anuale cu acest aliat, invocând relația sa bună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și lipsa de sprijin din partea Seulului în războiul cu Iranul.

De asemenea, armata americană a anulat un exercițiu de debarcare amfibie cu Coreea de Sud, programat inițial pentru această lună, din cauza situației din Orientul Mijlociu.

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