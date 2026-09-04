Doi muncitori au fost salvați după nouă zile petrecute captivi într-un tunel al unei hidrocentrale din Nepal, devastată de viiturile care au lovit regiunea. Cei doi au fost găsiți la 170 de metri sub pământ, iar unul dintre supraviețuitori le-a povestit salvatorilor că a încercat să-i ajute pe ceilalți angajați să scape înainte ca el însuși să rămână blocat. Peste 5.000 de persoane sunt încă date dispărute în urma dezastrului.

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Doi supraviețuitori, găsiți după nouă zile în tunel

Sanjay Shah, maistru la proiectul hidroelectric Trishuli 3A, a fost primul dintre cei doi muncitori scoși la suprafață. Salvatorii l-au găsit în întunericul tunelului, acoperit de noroi, dar conștient, relatează The Guardian.

La scurt timp, echipele de intervenție l-au recuperat și pe Kabir Maharjan, supervizor al proiectului. Cei doi se aflau la aproximativ 170 de metri în interiorul tunelului.

Shah a fost dus la o unitate a armatei din Trishuli, înainte ca el și Maharjan să fie transportați la un spital din Kathmandu. Shah era în stare stabilă, în timp ce Maharjan se afla în stare critică și a fost internat la terapie intensivă.

Momentul în care Shah a ieșit din tunel a fost surprins în imaginile publicate de armata nepaleză. După nouă zile în subteran, bărbatul i-a întrebat pe salvatori: „Ce zi este astăzi?”

„Trebuia să îi salvez pe toți”

Shah le-a povestit oficialilor că se afla în camera de control a tunelului când a început dezastrul. În jurul său se aflau între 40 și 45 de persoane.

„Din moment ce eram în camera de control, responsabilitatea mea era să salvez viețile tuturor. După un asemenea accident, nu puteam pur și simplu să fug singur. Trebuia să îi salvez pe toți”, a spus el.

Muncitorul a explicat că, după ce și-a dat seama de amploarea accidentului, a pornit prin tunel pentru a-i avertiza pe ceilalți și pentru a le spune să fugă.

„Făcând asta, am pierdut timp. În cele din urmă, eu însumi nu am mai putut ieși”, a spus el.

Rămas singur în întuneric, Shah a încercat să-și păstreze calmul repetând mantre. El a afirmat că a auzit vocile altor trei-patru oameni aflați în apropiere.

„Comunicam strigând unul la celălalt din apropiere. Este posibil să mai fie oameni și în interiorul centralei. Unii dintre ei este posibil să nu fi reușit să scape”, a spus el.

Salvatorii au găsit și un cadavru

Operațiunea de căutare a continuat în interiorul tunelului, dar autoritățile au recuperat și un cadavru. Amrit Thapa, adjunctul șefului forțelor de poliție înarmate și membru al echipei de șapte salvatori, a explicat cât de dificilă a fost intervenția. Echipele au înaintat târâș prin tunel, însoțite de militari.

„Echipa s-a târât prin zone pe o distanță de aproximativ 10 până la 15 metri și a ajuns în secțiunea principală. Când am ajuns în punctul final, am găsit un cadavru pe nivelul superior rămas”, a spus Thapa.

Potrivit acestuia, cea mai mare parte a tunelului era acoperită de resturi și noroi.

„Cu excepția a două secțiuni, întregul tunel era plin de moloz. După ce am verificat totul, nu am mai auzit alte voci. De asemenea, am căutat în întreaga zonă a centralei, dar până acum nu a mai fost găsit nimic.”

Poliția a anunțat ulterior că operațiunea din acest tunel a fost oprită, după ce echipele nu au mai identificat alte semne de viață.

Mii de oameni sunt încă dispăruți

Dezastrul a lovit puternic proiectele hidroelectrice din văile râurilor Bhotekoshi și Trishuli. Un val uriaș de apă, noroi și resturi a măturat valea după prăbușirea unui ghețar care se topea, în zona de frontieră dintre Nepal și Tibetul controlat de China.

Bilanțul este devastator: cel puțin 1.287 de oameni au murit, iar peste 5.000 sunt în continuare dați dispăruți, potrivit autorităților nepaleze responsabile de gestionarea dezastrelor.

Tunelurile hidrocentralelor au devenit principala țintă a operațiunilor de salvare. Autoritățile cred că unii dintre muncitori ar fi putut supraviețui zile întregi în buzunare de aer rămase în subteran.

Până acum, peste 270 de persoane au fost salvate din mai multe proiecte.

Peste 500 de muncitori, posibil captivi în tuneluri

Apele și bolovanii uriași au blocat intrările în mai multe tuneluri, iar unele au fost acoperite complet de noroi. La complexul Upper Trishuli 3A, salvatorilor le-au trebuit aproape șase zile doar pentru a localiza tunelurile.

Armata nepaleză și echipele specializate lucrează permanent pentru a îndepărta resturile și pentru a permite accesul în subteran.

Potrivit Asociației Producătorilor Independenți de Energie din Nepal, cel puțin 557 de muncitori sunt dați dispăruți de la proiectul hidroelectric de pe râul Trishuli. Aproximativ 115 dintre ei ar putea fi captivi în tunelul principal.

Autoritățile locale estimează că aproximativ 900 de muncitori sunt dați dispăruți de la 12 proiecte hidroelectrice construite în zona înaltă a Himalayei. Aproximativ 500 dintre aceștia ar putea fi captivi în tuneluri.

Operațiunile continuă și la hidrocentrala Rasuwagadhi. Autoritățile nepaleze spun că au motive să creadă că 46 de muncitori blocați într-o cameră subterană a centralei sunt încă în viață.