Membrii Sindicatului „MIPE Normalitate”, al angajaților din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării, transmit un mesaj dur pentru Dragoș Pâslaru, pe care îl acuză că îi umilește pe angajații din România. Sindicatul îi aduce la cunoștință șefului demis al MIPE că sindicatele nu suferă de „sindromul Stockholm” și că acestea își fac doar datoria de a-i reprezenta pe angajați. Reacția celor de la „MIPE Normalitate” vine în contextul declarațiilor făcute de Pâslaru, care a spus, în cadrul unei emisiuni, că sindicatele din România suferă de „sindromul Stockholm” și sunt dependente de PSD.

Liderii sindicatului îi atrag atenția lui Dragoș Pâslaru că sindicatele se înființează din proprie inițiativă pentru a reprezenta interesele anagajațiilor. Aceștia îi mai atrag atenția ministrului interimar că, în cazul „sindromului Stockholm” există și un agresor, iar Pâslaru ar trebui să privească spre propriul minister.

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„Încă o dată, alegeți să umiliți angajații acestei țări și reprezentanții lor, afirmând că sindicatele și membrii acestora ar suferi de «sindromul Stockholm». Apartenența la un sindicat este benevolă. Ar trebui să știți acest lucru. Noi ne-am înființat în 2024. Ați uitat? Oamenii aleg liber să se asocieze pentru a-și apăra drepturile, veniturile și interesele profesionale mai ales cand se lovește în cei care performează de ani de zile! Un sindicat care spune «NU» unei politici guvernamentale nu este bolnav. Un angajat care cere să fie plătit în funcție de muncă, responsabilitate, complexitate, interdicții și performanță nu este populist.

Aceasta se numește reprezentarea intereselor angajaților. Acesta este rolul unui sindicat.”

Pâslaru, acuzat că este „agresorul” în cazul „sindromului Stockholm”

„Și, dacă tot ați ales comparația cu «sindromul Stockholm», poate ar trebui să vă amintiți de propriul minister. În «sindromul Stockholm» există și un agresor. În termenii metaforei alese chiar de dumneavoastră, pentru angajații MIPE, «agresorul instituțional» ați fost chiar dumneavoastră.

Ați ignorat gradul uriaș de încărcare, deficitul de personal, deficiențele sistemului semnalate inclusiv în rapoartele de audit și presiunea permanentă a termenelor. Ați ignorat și avertizările repetate ale Sindicatului, care vă semnalau deteriorarea stării de sănătate a angajaților, îmbolnăvirile și numărul îngrijorător de decese înregistrate în rândul personalului și care vă cereau măsuri pentru reducerea suprasolicitării și protejarea oamenilor”, se arată în document.

Sindicatele spun că Pâslaru se laudă cu munca celor pe care îi sancționează

Reprezentanții „MIPE Normalitate” mai transmit că Dragoș Pâslaru lovește acum în angajații MIPE, adică exact în oamenii care au făcut posibile absorbțiile de fonduri europene, pe care ministrul demis le prezintă cu încredere în fața presei. Aceștia mai atrag atenția asupra chestionarelor de satisfacție pe care angajații le-au completat și din care s-ar putea concluziona în mod clar că aceștia sunt nemulțumiți.

„Când trebuie găsiți vinovați, atacați sindicatele. Când trebuie rezolvate problemele și atrași banii europeni, vă întoarceți la specialiștii MIPE. După cum știți deja, sindromul Stockholm presupune și dezvoltarea unei forme de atașament față de «agresor», dar noi manifestăm efecte adverse, pe care le-ați constatat prin chestionare de satisfacție.

Iar angajații MIPE s-au exprimat clar cu privire la nemulțumirea și frustrarea acumulate, la polul opus al dependenței față de agresorul care capturează. Nu pentru că nu performează, ci tocmai pentru că performează, iar dumneavoastră ați ales să nu le apreciați munca și rezultatele, să loviți mereu în ei, să-i ignorați, să-i umiliți!

Vă lăudați public cu performanțele sistemului și cu poziția României în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, dar îi penalizați tocmai pe profesioniștii care au produs aceste rezultate. V-am transmis personal sondajul Sindicatului, realizat în rândul angajaților MIPE. Nemulțumirea angajaților MIPE nu este un «sindrom», este o realitate.”