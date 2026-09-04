Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja Neversea din Constanța

Este din nou alertă pe litoral după ce pe plaja Neversea din Constanța a fost descoperită un fragment dintr-o dronă.

Bucata ar fi fost descoperită în cursul zilei de astăzi, 4 septembrie 2026, iar autoritățile urmează să stabilească exact proveniența și natura obiectului, anunță ziuadeconstanta.ro.

Potrivit informațiilor din presa locală, fragmentul respectiv pare a fi o aripă de dronă adusă de valuri, fără încărcătură explozibilă.

Revenim cu detalii!