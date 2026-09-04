Experiență unică în Oltenia. Cât costă un zbor cu balonul cu aer cald

Primul zbor a fost cu balonul cu aer. Acum, baloanele sunt folosite pentru experiențe la înălțime și cei dornici scot și câteva sute de lei pentru un zbor. În Dolj, aventura începe la Bratovoești.

Primul zbor din istoria omenirii a fost realizat cu ajutorul unui balon cu aer cald. Astăzi, aceeași idee continuă să fascineze oamenii, iar zborul cu balonul s-a transformat într-o experiență spectaculoasă pentru cei care vor să vadă lumea de la înălțime.

”Am ajuns la a 5 a ediție și tot mai mulți turiști sunt interesați de o asemenea experiență”, spune Silviu Bratu – organizator.

În România, o astfel de aventură costă în jur de 800 de lei pentru un zbor. În Dolj, experiența ajunge acum la Bratovoești, unde începe ”Aventura Baloanelor”.

Anul acesta a fost cea de a 5 a ediție. Piloții au aruncat marcare la țintă din aer.

Participanții au ocazia să se ridice deasupra solului și să privească peisajele de la înălțime, într-o experiență în care adrenalina se îmbină cu liniștea zborului. Aventura baloanelor îi atrage și pe cei care vor sa vadă astfel de zboruri de la sol.