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ChatGPT, Claude, Gemini și Grok au avut probleme în peste 70 de țări

Elena Popescu
ChatGPT, Claude, Gemini și Grok au avut probleme în peste 70 de țări
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ChatGPT, Gemini, Claude și Grok au înregistrat joi întreruperi și probleme de funcționare. Mii de utilizatori din peste 70 de țări au raportat dificultăți în accesarea serviciilor, potrivit datelor Downdetector, citate de Forbes.

Cea mai afectată platformă a fost ChatGPT, serviciul de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI. Aproape 38.000 de utilizatori din Statele Unite au raportat probleme în jurul orei locale 11:00.

Datele Downdetector arată că aproximativ 80% dintre sesizările privind serviciile OpenAI au vizat direct ChatGPT. Alte 8% dintre raportări au fost asociate cu Codex, instrumentul companiei destinat programării și generării de cod, în timp ce 7% au vizat aplicația.

OpenAI confirmă problemele

Problemele au fost reflectate și pe pagina oficială de stare a serviciilor OpenAI. Compania a anunțat că ”întâmpină probleme” și că au fost înregistrate ”erori grave în ChatGPT și Codex”. Ulterior, OpenAI a precizat că a aplicat măsuri pentru remedierea situației și că monitorizează revenirea serviciilor la funcționarea normală.

Și Claude, platforma dezvoltată de Anthropic, a întâmpinat probleme importante în aceeași perioadă. Pagina oficială de stare a serviciului indica ”erori mari pe mai multe modele”.

Anthropic a anunțat că a implementat o soluție pentru modelele Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 și Claude Opus 5, iar echipele companiei urmăreau revenirea acestora la funcționarea normală.

În Statele Unite, Downdetector a înregistrat un vârf de 1.417 raportări pentru Claude, în jurul orei locale 10:56.

Platforma Grok a înregistrat, la rândul său, o creștere semnificativă a numărului de sesizări. Potrivit Downdetector, aproximativ 1.400 de utilizatori din Statele Unite au raportat probleme în jurul orei locale 9:45. Creșterea numărului de raportări a avut loc într-un interval apropiat de incidentele semnalate pentru celelalte platforme AI.

Și utilizatorii Gemini au raportat întreruperi

Probleme au fost semnalate și în cazul Gemini, serviciul de inteligență artificială dezvoltat de Google. Downdetector a înregistrat un vârf de aproximativ 435 de raportări în Statele Unite, în jurul orei locale 11:03.

Numărul sesizărilor a fost considerabil mai mic decât în cazul ChatGPT, însă incidentul s-a produs în același interval în care utilizatorii altor servicii importante de inteligență artificială raportau dificultăți.

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