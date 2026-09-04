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Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care apare pe o bancnotă canadiană, în ultimii 70 de ani

Elena Popescu
Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care apare pe o bancnotă canadiană, în ultimii 70 de ani
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Canada a prezentat noua bancnotă de 20 de dolari canadieni, care îl are pe regele Charles al III-lea. Este pentru prima dată în mai bine de șapte decenii când un nou monarh britanic apare pe o bancnotă canadiană, după moartea reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Noua bancnotă a fost prezentată joi, în cadrul unui eveniment organizat de Banca Canadei. Guvernatorul instituției, Tiff Macklem, a descris momentul drept unul ”foarte special”, potrivit BBC.

Prima bancnotă canadiană cu Charles al III-lea

O caracteristică distinctivă a bancnotei este orientarea verticală. Pe verso apare o imagine a Memorialului de la Vimy Ridge, din Franța, pentru a comemora rolul Canadei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Țările din Commonwealth, Noua Zeelandă și Australia, îl au pe rege pe monedele lor, însă Australia a anunțat că nu îl va include pe bancnote. În schimb, Australia a anunțat că va lucra la emiterea unei noi bancnote de 5 dolari australieni, care va aduce un omagiu ”culturii și istoriei” populațiilor indigene din Australia și care va înlocui actualul design ce o prezintă pe regina Elisabeta a II-a.

Canada este prima țară din Commonwealth care îl include pe rege pe bancnote, în afara Marii Britanii, de la urcarea sa pe tron.

Când va fi pusă în circulație noua bancnotă

Noua bancnotă de 20 de dolari canadieni urmează să intre în circulație la începutul anului 2027, a anunțat guvernatorul Băncii Canadei.

Este doar a doua bancnotă canadiană cu orientare verticală. Prima a fost cea de 10 dolari, care o prezintă pe Viola Desmond, activistă pentru drepturile civile. Designul acesteia a fost desemnat în 2018 drept cel mai bun design de bancnotă din lume de International Bank Note Society.

Regele Charles al III-lea este șeful statului canadian, fiind reprezentat în Canada de guvernatoarea generală Mary Simon.

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