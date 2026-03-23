Cum începe procesul de înregistrare sistematică într-o localitate

Înregistrarea sistematică a proprietăților, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, este un proces amplu prin care toate terenurile și construcțiile dintr-o localitate sunt înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru deținători.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților încep după contractarea lucrărilor de specialitate, moment în care specialiştii în cadastru încep pregătirea activităților din teren și colectarea informațiilor despre proprietăți.

Pentru ca tot mai multe comunități rurale să beneficieze de înregistrarea gratuită a proprietăților, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a accesat și finanțare europeană, în prezent fiind în derulare Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 757.573.628,11 lei, din care 567.796.123,70 de lei sunt fonduri europene nerambursabile și 189.777.504,41 lei, contribuție națională.

Proiectul vizează înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Cum sunt informați proprietarii

Înainte de începerea măsurătorilor, proprietarii sunt informați despre desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică prin intermediul primăriei, anunțurilor, întâlnirilor și al materialelor de informare. Scopul acestor comunicări este ca toți proprietarii să afle când și cum vor avea loc activitățile de măsurare și colectare a actelor și datelor despre proprietăți.

De asemenea, proprietarii sunt încurajați să pregătească din timp documentele pe care le dețin și să colaboreze cu specialiștii în cadastru pentru identificarea corectă a proprietăților.

Beneficii pentru cetățeni

• cadastrarea și deschiderea gratuită a cărților funciare;
• identificarea și măsurarea proprietăților din localitate;
• înregistrarea corectă a proprietăților în sistemele de evidenţă;
• interacțiune mai simplă cu autoritățile, datorită datelor digitale.

Impact pentru comunități

Prin înregistrarea sistematică, toate proprietățile dintr-o localitate sunt integrate într-un sistem unitar de evidență. Acest lucru contribuie la o administrare mai eficientă a terenurilor și sprijină dezvoltarea comunităților rurale prin facilitarea investițiilor, a proiectelor de infrastructură și a accesului la finanțări.

Înregistrarea sistematică reprezintă astfel primul pas către o evidență clară și sigură a proprietăților din fiecare localitate.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!
PENTRU PROPRIETATEA TA.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Citește și

ADVERTORIAL Comunicat de presă | BAT România lansează glo™ Hilo și Hilo Plus, primele dispozitive glo™ pentru încălzirea consumabilelor cu TurboStart™
13:29, 20 Mar 2026
Comunicat de presă | BAT România lansează glo™ Hilo și Hilo Plus, primele dispozitive glo™ pentru încălzirea consumabilelor cu TurboStart™
COMUNICAT Comunicat de presă. Conferință medicală dedicată Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Tuberculozei, organizată la Galați
09:45, 20 Mar 2026
Comunicat de presă. Conferință medicală dedicată Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Tuberculozei, organizată la Galați
ANUNȚ Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
12:15, 17 Mar 2026
Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
Comunicat. Rezultatele din prima săptămână a campaniei de curățenie generală în Sectorul 4. Au fost reparate peste jumătate din gropile de pe bulevarde
16:04, 16 Mar 2026
Comunicat. Rezultatele din prima săptămână a campaniei de curățenie generală în Sectorul 4. Au fost reparate peste jumătate din gropile de pe bulevarde
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49, 15 Mar 2026
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
COMUNICAT Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
14:35, 13 Mar 2026
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Ce se întâmplă doctore
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Obsesia neagră a geniului. 5 titani ai istoriei care și-au alimentat mintea cu zeci de cafele pe zi
HOROSCOP Zodiac chinezesc pentru 23 martie 2026. Trei semne care vor avea noroc și prosperitate
14:07
Zodiac chinezesc pentru 23 martie 2026. Trei semne care vor avea noroc și prosperitate
ALEGERI Danezii votează marți componența viitorului Parlament. Cum a transformat Trump declinul lui Mette Frederiksen într-o speranță pentru al treilea mandat
14:01
Danezii votează marți componența viitorului Parlament. Cum a transformat Trump declinul lui Mette Frederiksen într-o speranță pentru al treilea mandat
REACȚIE Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
14:00
Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
FLASH NEWS Putin îl felicită pe Kim Jong Un pentru realegerea sa în funcția de lider suprem al Coreei de Nord
13:53
Putin îl felicită pe Kim Jong Un pentru realegerea sa în funcția de lider suprem al Coreei de Nord
ANALIZĂ Scumpirea petrolului lovește direct în buzunarele românilor. De ce afectează creșterea prețului la motorină și prețurile la alimente
13:47
Scumpirea petrolului lovește direct în buzunarele românilor. De ce afectează creșterea prețului la motorină și prețurile la alimente
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan
13:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Am identificat marile schimbări făcute de Mirel Rădoi la campioana României. Analizăm cu Mihăiță Pleșan

Cele mai noi

Trimite acest link pe