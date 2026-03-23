Cum începe procesul de înregistrare sistematică într-o localitate

Înregistrarea sistematică a proprietăților, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, este un proces amplu prin care toate terenurile și construcțiile dintr-o localitate sunt înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru deținători.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților încep după contractarea lucrărilor de specialitate, moment în care specialiştii în cadastru încep pregătirea activităților din teren și colectarea informațiilor despre proprietăți.

Pentru ca tot mai multe comunități rurale să beneficieze de înregistrarea gratuită a proprietăților, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a accesat și finanțare europeană, în prezent fiind în derulare Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 757.573.628,11 lei, din care 567.796.123,70 de lei sunt fonduri europene nerambursabile și 189.777.504,41 lei, contribuție națională.

Proiectul vizează înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Cum sunt informați proprietarii

Înainte de începerea măsurătorilor, proprietarii sunt informați despre desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică prin intermediul primăriei, anunțurilor, întâlnirilor și al materialelor de informare. Scopul acestor comunicări este ca toți proprietarii să afle când și cum vor avea loc activitățile de măsurare și colectare a actelor și datelor despre proprietăți.

De asemenea, proprietarii sunt încurajați să pregătească din timp documentele pe care le dețin și să colaboreze cu specialiștii în cadastru pentru identificarea corectă a proprietăților.

Beneficii pentru cetățeni

• cadastrarea și deschiderea gratuită a cărților funciare;

• identificarea și măsurarea proprietăților din localitate;

• înregistrarea corectă a proprietăților în sistemele de evidenţă;

• interacțiune mai simplă cu autoritățile, datorită datelor digitale.

Impact pentru comunități

Prin înregistrarea sistematică, toate proprietățile dintr-o localitate sunt integrate într-un sistem unitar de evidență. Acest lucru contribuie la o administrare mai eficientă a terenurilor și sprijină dezvoltarea comunităților rurale prin facilitarea investițiilor, a proiectelor de infrastructură și a accesului la finanțări.

Înregistrarea sistematică reprezintă astfel primul pas către o evidență clară și sigură a proprietăților din fiecare localitate.

