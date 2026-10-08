După salariu vin facturile, ratele, cumpărăturile și cheltuielile obișnuite. Dacă la finalul lunii îți mai rămân bani, probabil primul gând este să îi pui deoparte. Clar este un obicei sănătos, mai ales dacă încă îți construiești fondul pentru situații neprevăzute. Dar după ce ai deja o rezervă financiară, apare o altă întrebare: ce faci cu banii de care nu vei avea nevoie în următorii ani?

O variantă este să începi să investești. Nu trebuie să investești toate economiile și nici banii pe care știi că îi vei folosi în viitorul apropiat. Investițiile sunt mai potrivite pentru sumele pe care îți permiți să le păstrezi investite pe termen mai lung și presupun acceptarea riscului ca valoarea lor să crească sau să scadă.

Vestea bună este că investițiile sunt astăzi mai accesibile. Nu mai ai nevoie neapărat de mii de lei pentru a începe, iar prin cei de la XTB poți investi în acțiuni și ETF-uri internaționale direct din aplicație.

Primul pas nu este să alegi o acțiune

Dacă te gândești să investești, probabil primul impuls este să cauți ce acțiuni merită cumpărate sau ce ETF a avut rezultate bune. Înainte de asta, ar fi mai util să te uiți la propriul buget.

Cât îți rămâne, în mod realist, după cheltuielile lunare? Ai deja bani puși deoparte pentru situații neprevăzute? Urmează cheltuieli importante pentru care vei avea nevoie de economii? Răspunsurile la aceste întrebări te ajută să separi banii de care ai nevoie în prezent de cei pe care îi poți păstra investiți pentru o perioadă mai lungă.

Nici suma de început nu trebuie să fie impresionantă. Poți porni cu o valoare pe care o consideri confortabilă și o poți ajusta ulterior. La XTB, deschiderea și administrarea contului sunt gratuite și nu există o sumă minimă de depunere. Pentru un Plan de Investiții poți începe de la 75 de lei, în funcție de instrumentele și ponderile alese.

În plus, instrumentele fracționate îți permit să obții expunere la anumite acțiuni sau ETF-uri fără comision* și fără să fie necesar să cumperi întotdeauna o unitate întreagă. Astfel, chiar și o sumă mai mică poate fi împărțită între mai multe investiții.

Cum alegi ce să pui în portofoliu?

Aici lucrurile pot deveni rapid complicate. Deschizi platforma și găsești companii din Statele Unite, Europa sau alte piețe, ETF-uri care urmăresc diferiți indici și numeroase variante între care trebuie să alegi, însă nu este nevoie să le cunoști pe toate.

Mai util este să pornești de la ceea ce vrei să obții. Investești pentru un obiectiv aflat la zece sau douăzeci de ani distanță? Cât de confortabil ești dacă valoarea portofoliului scade pentru o perioadă? Preferi să alegi individual companii sau vrei o expunere mai largă prin ETF-uri?

Răspunsurile pot restrânge mult opțiunile. De exemplu, un ETF poate include zeci sau chiar sute de companii, în funcție de structura sa. Pentru cineva aflat la început, aceasta poate fi o modalitate mai simplă de a obține expunere la mai multe companii, sectoare sau piețe fără să le cumpere separat.

Prin XTB poți accesa peste 12.500 de active, putând fi combinate în funcție de modul în care vrei să îți construiești portofoliul. Important este să nu alegi o investiție doar pentru că numele companiei îți este cunoscut sau pentru că ai văzut că prețul ei a crescut recent. Înțelege mai întâi unde merg banii tăi și ce riscuri presupune instrumentul respectiv. Poți face asta prin materialele puse la dispoziție în aplicația dedicată .

Cum poți automatiza investițiile recurente cu Auto Invest

După prima investiție apare o problemă despre care se vorbește mai puțin: ce faci luna următoare? Poate piața a crescut și nu mai ești sigur dacă să cumperi. Poate a scăzut și te întrebi dacă ar trebui să mai aștepți, sau poate pur și simplu ai avut o lună aglomerată și investițiile au rămas la finalul listei.

Dacă obiectivul tău este pe termen lung, poți stabili dinainte cât și cât de des vrei să investești. În loc să pornești în fiecare lună de la întrebarea dacă acum este o perioadă bună, poți avea un plan construit în jurul bugetului și obiectivelor tale.

Planurile de Investiții XTB permit inclusiv automatizarea contribuțiilor prin Auto Invest. Alegi structura planului și suma pe care vrei să o aloci, iar contribuțiile recurente pot fi automatizate. Asta nu înseamnă că investiția devine lipsită de risc sau că nu mai trebuie să îți verifici periodic portofoliul. Înseamnă doar că nu trebuie să îți amintești în fiecare lună să faci manual același lucru.

Cât timp trebuie să acorzi investițiilor?

O altă reținere apare atunci când investițiile sunt asociate cu ore petrecute în fața graficelor și cu nevoia de a urmări permanent știrile economice. Pentru cine construiește un portofoliu pe termen lung, nu aceasta trebuie să fie neapărat rutina. Ai nevoie de timp pentru a înțelege instrumentele în care investești și pentru a verifica dacă portofoliul continuă să corespundă obiectivelor tale, dar nu fiecare mișcare zilnică a prețurilor cere o reacție.

În aplicația XTB îți poți urmări portofoliul și găsești într-un singur loc știri, analize de piață, calendar economic și materiale educaționale. Dacă ești la început, resursele educaționale pot fi utile pentru a înțelege treptat conceptele pe care le întâlnești, fără să pornești de la ideea că trebuie să știi totul înainte de prima investiție.

De altfel, capacitatea de a cumpăra rapid un instrument nu ar trebui confundată cu nevoia de a lua rapid o decizie. Dacă nu înțelegi cum funcționează o investiție sau ce riscuri presupune, merită să te informezi înainte să aloci bani.

Lasă timpul să facă parte din plan

La început, 100 sau 200 de lei investiți pot părea prea puțin pentru a conta, dar un plan pe termen lung nu se judecă după valoarea portofoliului din primele luni. Contează și ce se întâmplă după aceea. Poți continua să contribui, poți crește suma atunci când veniturile îți permit și îți poți ajusta portofoliul pe măsură ce obiectivele tale se schimbă.

Un orizont mai lung permite și capitalizării să își facă efectul atunci când investițiile generează randamente. Asta nu înseamnă că valoarea portofoliului va crește în fiecare an. Vor exista perioade bune și perioade în care investițiile pot pierde din valoare.

De aceea, în loc să construiești planul în jurul unei estimări despre ce va face piața în următoarele luni, îl poți construi în jurul lucrurilor pe care le poți controla: suma investită, ritmul contribuțiilor, diversificarea, costurile și perioada pentru care ești pregătit să rămâi investit.

Dacă vrei să începi, fă planul cât mai simplu

Investițiile pot părea complicate atunci când încerci să rezolvi toate întrebările deodată. Nu este însă nevoie să îți construiești din prima zi portofoliul pe care îl vei avea peste zece ani. Începe cu propriile finanțe. Păstrează separat banii pentru cheltuieli și situații neprevăzute. Stabilește ce sumă îți permiți să investești și pentru cât timp. Apoi documentează-te și alege instrumente pe care le înțelegi. Restul se poate construi în timp.

XTB simplifică partea practică a acestui proces: contul poate fi deschis și administrat gratuit, fără o depunere minimă, un Plan de Investiții poate porni de la 75 de lei, iar din aceeași aplicație ai acces la mii de acțiuni și ETF-uri internaționale, instrumente fracționate, investiții recurente și resurse care te ajută să te informezi.

Dacă ai deja o sumă pe care o poți păstra investită pe termen lung, nu trebuie să aștepți să devină una foarte mare pentru a începe să îți construiești portofoliul. Poți porni cu cât îți permite bugetul și poți dezvolta planul pe parcurs, pe măsură ce capeți experiență. Te așteptăm în comunitatea XTB!

*0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Drepturi Fracționate (DF) reprezintă un drept fiduciar achiziționat de la XTB asupra unor părți fracționate din acțiuni, ETF-uri, ETN-uri și ETC-uri. DF nu constituie un instrument financiar separat. Drepturile corporative sunt limitate și asociate cu DR. Produsul prezintă un grad ridicat de risc. Consultă KIDs disponibil aici: www.xtb.com/ro/kids-ro.pdf. Investește responsabil.