Cum sunt centralizate datele despre proprietăți în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor

După realizarea măsurătorilor cadastrale și colectarea informațiilor despre imobile, urmează o etapă esențială a procesului de înregistrare sistematică: verificarea și centralizarea datelor despre proprietăți. Această etapă asigură corectitudinea informațiilor care vor fi utilizate pentru întocmirea documentelor tehnice și pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară.

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, informațiile colectate din teren sunt prelucrate și actualizate cu cele din înregistrarea sporadică în scopul întocmirii documentelor tehnice cadastrale, care constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în evidenţele de cadastru şi în cartea funciară.

Verificarea informațiilor colectate

Prestatorul corelează situaţia de fapt constatată cu prilejul efectuării lucrărilor, prin care, împreună cu reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale, au fost identificați proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, cu datele rezultate din analiza actelor de proprietate și a înscrierilor din cărțile funciare existente, pentru a evidenţia, în documentele tehnice ale cadastrului, situaţia tehnică şi juridică reală.

Această etapă presupune astfel, analizarea datelor obținute din măsurători, prin compararea și corelarea informațiilor cu evidențele disponibile la nivel local.

Imobilele care fac obiectul înregistrării sistematice sunt înscrise în documentele tehnice ale cadastrului cu amplasamentele stabilite prin planurile cadastrale întocmite în cadrul lucrărilor.

Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

Pe baza situaţiei identificată de prestator sunt întocmite documentele tehnice ale cadastrului, care cuprind informații despre amplasamentul imobilelor, suprafața acestora și titularii drepturilor de proprietate. Documentele includ planurile cadastrale, registrele cadastrale ale imobilelor, precum și opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.

Integrarea datelor în evidențele cadastrale

După finalizarea etapei de afișare publică a documentelor tehnice, depunerea cererilor de rectificare, soluționarea acestora și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului finale, informațiile despre proprietăți sunt introduse în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și se deschid noile cărți funciare ale imobilelor.

Prin această etapă este creată o evidență completă a imobilelor din localitate sau sectoarele cadastrale care au făcut obiectul lucrărilor, care permite gestionarea mai eficientă a informațiilor despre proprietăți și facilitează accesul instituțiilor publice și al cetățenilor la datele cadastrale.

Existența unei baze de date complete și actualizate a proprietăților garantează siguranța dreptului de proprietate și facilitează numeroase activități administrative și economice, de la tranzacții imobiliare până la proiecte de dezvoltare locală.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).