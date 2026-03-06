Prima pagină » Comunicate de presă » România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X

România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X

06 mart. 2026, 14:23, Comunicate de presă
România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X
Galerie Foto 5

Pe 4 martie 2026, la ROMEXPO – București, a avut loc Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară care marchează 10 ani de la lansarea celui mai important program național de recunoaștere a proiectelor Smart City și a inițiativelor care modernizează administrația publică din România.

Gala a reunit 673 de participanți, reprezentând administrația publică centrală și locală, primari ai unor mari municipii, lideri din industrie, companii de tehnologie, investitori și organizații implicate în transformarea orașelor și comunităților.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Română pentru Smart City (ARSC) în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec, cea mai amplă platformă expozițională din România dedicată energiei verzi, mediului și tehnologiilor pentru comunități sustenabile.

„De zece ani, Smart City Industry Awards validează proiectele care schimbă cu adevărat modul în care funcționează orașele din România. Nu premiem idei sau strategii pe hârtie, ci proiecte implementate – investiții, infrastructuri și soluții care produc impact real în comunități”, a declarat Eduard Dumitrașcu, Președintele Asociației Române pentru Smart City

Premii pentru administrația publică și proiecte urbane majore

Smart City Industry Awards a devenit, în ultimul deceniu, un reper pentru evaluarea proiectelor implementate în administrația publică, în domenii precum digitalizare, mobilitate urbană, energie, infrastructură, educație și servicii publice.

Printre premiile importante acordate administrației publice locale în cadrul ediției SCIA X se numără:

  • Primarul Anului 2026Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, pentru atragerea accelerată a fondurilor europene, dezvoltarea unui ecosistem industrial competitiv și modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane.
  • Best Smart City Project 2026Municipiul Focșani, Primarul Cristi Valentin Misăilă, pentru proiectul de iluminat public inteligent care a redus semnificativ costurile energetice și a modernizat infrastructura urbană a orașului.
  • Smart Education & CommunitiesMunicipiul Brașov, Primarul George Scripcaru, pentru digitalizarea a 64 de unități de învățământ prin infrastructură digitală modernă.
  • Smart Education & CommunitiesMunicipiul Sibiu, Primarul Astrid Fodor, pentru proiectul Campus Digital Municipal Sibiu, o platformă integrată de infrastructură IT pentru educație.
  • Smart Environment & Green Transition – Excellence in Sustainable Urban DevelopmentPrimăria Sectorului 2, Primarul Rareș Hopincă, pentru proiecte integrate de modernizare urbană și extindere a spațiilor verzi.
  • Smart Environment & Green TransitionPrimăria Sectorului 6, pentru proiectul Favorit+, un demers amplu de regenerare urbană și integrare a infrastructurii verzi.
  • Smart Mobility & TransportMunicipiul Târgu Mureș, Primarul Soós Zoltán, pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului.
  • Smart Living – dezvoltare urbană sustenabilăMunicipiul Călărași, Primarul Marius Dulce, pentru proiecte dedicate modernizării infrastructurii urbane și îmbunătățirii calității vieții.

Lista completă a premiilor acordate în cadrul Smart City Industry Awards – SCIA X este disponibilă aici: https://scia.ro/editia-10/castigatori-2026/

De asemenea, în cadrul galei au fost premiate proiecte și inițiative ale unor instituții naționale și organizații strategice, printre care Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Agenția Domeniilor Statului, Autoritatea Navală Română, Metrorex, Compania Națională Poșta Română și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X

Companii și tehnologie pentru orașele viitorului

În zona companiilor, unul dintre cele mai importante trofee ale serii a fost Best Smart City Company 2026, acordat companiei URBIO, pentru performanțele în eficiență energetică și pentru soluțiile tehnologice implementate în administrațiile locale din România și în regiune iar Urban Scope a fost premiată pentru 10 ani de activitate și contribuția constantă la dezvoltarea și implementarea proiectelor de infrastructură urbană, planificare strategică și regenerare urbană în comunități din întreaga țară.

Prin aceste premii, Smart City Industry Awards continuă să valideze proiectele care produc impact real în comunități, reunind administrația publică, industria și mediul de inovare într-un ecosistem orientat spre implementare și investiții.

De-a lungul celor zece ediții, Smart City Industry Awards a devenit cea mai importantă platformă națională de recunoaștere a proiectelor care modernizează administrația publică și infrastructura urbană, reunind anual lideri ai administrației, companii tehnologice, investitori și organizații implicate în transformarea orașelor.

În cadrul evenimentului au fost reprezentate 7 ministere și 10 structuri instituționale din cadrul administrației centrale. (Reprezentanții prezenți sunt din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe).

Gala SCIA X a avut loc în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec, cea mai amplă platformă expozițională din România dedicată energiei verzi, mediului și tehnologiilor pentru comunități sustenabile.

Evenimentul a reunit:

  • 2 pavilioane expoziționale
  • 000 mp de expoziție
  • 250 de expozanți din 22 de țări
  • peste 750 de branduri

În cadrul târgului a fost prezentat și ORAȘUL VIITORULUI, un demo-urban funcțional care transformă zona expozițională într-o experiență aplicată de tehnologii pentru orașe inteligente.

Sponsorii și partenerii SCIA X

URBIO, Geodata Services, Urban Scope Romania, Integrisoft, Lenovo, Orange, nGeneration, BMF GRUP, MotoTruck, EPA Energy Solutions, Karcher Romania, Bolt, Holcim, Dahua Technology România, BAT România, Network One Distribution, GBC, Bosch, Swarco, Hikvision, TOP Metrology, SelfPay, Scope Systems SRL, Telelink Business Services, AVITECH Romania, Mösslein România, ASEE, Remix Com, Step Hear, Phoenix Media, Theoremus, Voca Architects, Blume Technologies, Make it in Romania, Valeg Creative Solutions, Prima News, Green Volt România, Murfatlar, Ana Pan, Metropola TV.

Smart City Industry Awards este organizat de Asociația Română pentru Smart City, organizație care coordonează cel mai mare ecosistem național dedicat tehnologiilor urbane, infrastructurilor inteligente și parteneriatelor dintre administrația publică și mediul privat.

Informații complete despre Ecosistemul Smart City România aici: scia.ro.

Recomandarea video

Citește și

Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România
11:46, 05 Mar 2026
Holcim România marchează o premieră în industrie: primul mural sustenabil dintr-o fabrică din România
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
13:44, 04 Mar 2026
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
SĂNĂTATE (P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină
09:00, 04 Mar 2026
(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină
Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat”
11:27, 03 Mar 2026
Gerasimos Contoguris, Philip Morris România: „O companie merită recunoașterea Top Employer atunci când oamenii ei pot crește cu adevărat”
COMUNICAT Locul 1.  ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11 milioane de cititori în luna februarie
15:39, 02 Mar 2026
Locul 1.  ARCMEDIA, liderul în presa online din România cu peste 11 milioane de cititori în luna februarie
SPORT (P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
16:46, 26 Feb 2026
(P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
De ce copiii imită agresivitatea? Experimentul lui Albert Bandura care a schimbat psihologia
FLASH NEWS Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
14:48
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
ULTIMA ORĂ Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea
14:47
Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea
FLASH NEWS Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă
14:39
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă
CONTROVERSĂ CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”
14:29
CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”
ACTUALITATE Funcție nouă în Gmail: poți șterge spamul și te poți dezabona dintr-un foc de la mai multe e-mailuri
14:14
Funcție nouă în Gmail: poți șterge spamul și te poți dezabona dintr-un foc de la mai multe e-mailuri
ULTIMA ORĂ Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București
14:05
Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București

Cele mai noi

Trimite acest link pe