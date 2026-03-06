România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X

Pe 4 martie 2026, la ROMEXPO – București, a avut loc Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară care marchează 10 ani de la lansarea celui mai important program național de recunoaștere a proiectelor Smart City și a inițiativelor care modernizează administrația publică din România.

Gala a reunit 673 de participanți, reprezentând administrația publică centrală și locală, primari ai unor mari municipii, lideri din industrie, companii de tehnologie, investitori și organizații implicate în transformarea orașelor și comunităților.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Română pentru Smart City (ARSC) în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec, cea mai amplă platformă expozițională din România dedicată energiei verzi, mediului și tehnologiilor pentru comunități sustenabile.

„De zece ani, Smart City Industry Awards validează proiectele care schimbă cu adevărat modul în care funcționează orașele din România. Nu premiem idei sau strategii pe hârtie, ci proiecte implementate – investiții, infrastructuri și soluții care produc impact real în comunități”, a declarat Eduard Dumitrașcu, Președintele Asociației Române pentru Smart City

Premii pentru administrația publică și proiecte urbane majore

Smart City Industry Awards a devenit, în ultimul deceniu, un reper pentru evaluarea proiectelor implementate în administrația publică, în domenii precum digitalizare, mobilitate urbană, energie, infrastructură, educație și servicii publice.

Printre premiile importante acordate administrației publice locale în cadrul ediției SCIA X se numără:

Primarul Anului 2026 – Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, pentru atragerea accelerată a fondurilor europene, dezvoltarea unui ecosistem industrial competitiv și modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane.

– Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, pentru atragerea accelerată a fondurilor europene, dezvoltarea unui ecosistem industrial competitiv și modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane. Best Smart City Project 2026 – Municipiul Focșani, Primarul Cristi Valentin Misăilă, pentru proiectul de iluminat public inteligent care a redus semnificativ costurile energetice și a modernizat infrastructura urbană a orașului.

– Municipiul Focșani, Primarul Cristi Valentin Misăilă, pentru proiectul de iluminat public inteligent care a redus semnificativ costurile energetice și a modernizat infrastructura urbană a orașului. Smart Education & Communities – Municipiul Brașov, Primarul George Scripcaru, pentru digitalizarea a 64 de unități de învățământ prin infrastructură digitală modernă.

– Municipiul Brașov, Primarul George Scripcaru, pentru digitalizarea a 64 de unități de învățământ prin infrastructură digitală modernă. Smart Education & Communities – Municipiul Sibiu, Primarul Astrid Fodor, pentru proiectul Campus Digital Municipal Sibiu, o platformă integrată de infrastructură IT pentru educație.

– Municipiul Sibiu, Primarul Astrid Fodor, pentru proiectul Campus Digital Municipal Sibiu, o platformă integrată de infrastructură IT pentru educație. Smart Environment & Green Transition – Excellence in Sustainable Urban Development – Primăria Sectorului 2, Primarul Rareș Hopincă, pentru proiecte integrate de modernizare urbană și extindere a spațiilor verzi.

– Primăria Sectorului 2, Primarul Rareș Hopincă, pentru proiecte integrate de modernizare urbană și extindere a spațiilor verzi. Smart Environment & Green Transition – Primăria Sectorului 6, pentru proiectul Favorit+, un demers amplu de regenerare urbană și integrare a infrastructurii verzi.

– Primăria Sectorului 6, pentru proiectul Favorit+, un demers amplu de regenerare urbană și integrare a infrastructurii verzi. Smart Mobility & Transport – Municipiul Târgu Mureș, Primarul Soós Zoltán, pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului.

– Municipiul Târgu Mureș, Primarul Soós Zoltán, pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului. Smart Living – dezvoltare urbană sustenabilă – Municipiul Călărași, Primarul Marius Dulce, pentru proiecte dedicate modernizării infrastructurii urbane și îmbunătățirii calității vieții.

Lista completă a premiilor acordate în cadrul Smart City Industry Awards – SCIA X este disponibilă aici: https://scia.ro/editia-10/castigatori-2026/

De asemenea, în cadrul galei au fost premiate proiecte și inițiative ale unor instituții naționale și organizații strategice, printre care Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Agenția Domeniilor Statului, Autoritatea Navală Română, Metrorex, Compania Națională Poșta Română și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Companii și tehnologie pentru orașele viitorului

În zona companiilor, unul dintre cele mai importante trofee ale serii a fost Best Smart City Company 2026, acordat companiei URBIO, pentru performanțele în eficiență energetică și pentru soluțiile tehnologice implementate în administrațiile locale din România și în regiune iar Urban Scope a fost premiată pentru 10 ani de activitate și contribuția constantă la dezvoltarea și implementarea proiectelor de infrastructură urbană, planificare strategică și regenerare urbană în comunități din întreaga țară.

Prin aceste premii, Smart City Industry Awards continuă să valideze proiectele care produc impact real în comunități, reunind administrația publică, industria și mediul de inovare într-un ecosistem orientat spre implementare și investiții.

De-a lungul celor zece ediții, Smart City Industry Awards a devenit cea mai importantă platformă națională de recunoaștere a proiectelor care modernizează administrația publică și infrastructura urbană, reunind anual lideri ai administrației, companii tehnologice, investitori și organizații implicate în transformarea orașelor.

În cadrul evenimentului au fost reprezentate 7 ministere și 10 structuri instituționale din cadrul administrației centrale. (Reprezentanții prezenți sunt din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe).

Gala SCIA X a avut loc în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec, cea mai amplă platformă expozițională din România dedicată energiei verzi, mediului și tehnologiilor pentru comunități sustenabile.

Evenimentul a reunit:

2 pavilioane expoziționale

000 mp de expoziție

250 de expozanți din 22 de țări

peste 750 de branduri

În cadrul târgului a fost prezentat și ORAȘUL VIITORULUI, un demo-urban funcțional care transformă zona expozițională într-o experiență aplicată de tehnologii pentru orașe inteligente.

Sponsorii și partenerii SCIA X

URBIO, Geodata Services, Urban Scope Romania, Integrisoft, Lenovo, Orange, nGeneration, BMF GRUP, MotoTruck, EPA Energy Solutions, Karcher Romania, Bolt, Holcim, Dahua Technology România, BAT România, Network One Distribution, GBC, Bosch, Swarco, Hikvision, TOP Metrology, SelfPay, Scope Systems SRL, Telelink Business Services, AVITECH Romania, Mösslein România, ASEE, Remix Com, Step Hear, Phoenix Media, Theoremus, Voca Architects, Blume Technologies, Make it in Romania, Valeg Creative Solutions, Prima News, Green Volt România, Murfatlar, Ana Pan, Metropola TV.

Smart City Industry Awards este organizat de Asociația Română pentru Smart City, organizație care coordonează cel mai mare ecosistem național dedicat tehnologiilor urbane, infrastructurilor inteligente și parteneriatelor dintre administrația publică și mediul privat.

Informații complete despre Ecosistemul Smart City România aici: scia.ro.