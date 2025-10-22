Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului

O celebrare a talentelor emergente și a imaginației îndrăznețe. Despre asta a fost vorba în cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, o privire spre un viitor simplu, curajos și plin de promisiuni. Moda a fost pe catwalk la Bucharest Fashion Week, dar și în afara ei: în vocea fiecărui invitat, în energia conversațiilor și în momentele care au dat ritmul evenimentului.

La Muzeul Național de Artă, între 15 și 17 octombrie, IQOS a adus în prim-plan dialogul ca formă de expresie prin Fashion Talk by IQOS, un concept care a transformat discuția în spectacol și invitații în parte din show. Prezentat de Zarug, a adus la un loc sute de personalități ale industriei sau persoane publice relevante, care au surprins în timp real atmosfera unui eveniment care schimbă perspective. Interviurile și provocările la care au răspuns invitații s-au transformat într-o experiență transmisă în direct pe rețelele sociale Bucharest Fashion Week. Inovatori din industrie, idei îndrăznețe, conversații reale au dat tonul celor patru zile de spectacol al modei.