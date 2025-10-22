Prima pagină » Comunicate de presă » Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului

22 oct. 2025, 18:07, Comunicate de presă
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului

O celebrare a talentelor emergente și a imaginației îndrăznețe. Despre asta a fost vorba în cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, o privire spre un viitor simplu, curajos și plin de promisiuni. Moda a fost pe catwalk la Bucharest Fashion Week, dar și în afara ei: în vocea fiecărui invitat, în energia conversațiilor și în momentele care au dat ritmul evenimentului.

La Muzeul Național de Artă, între 15 și 17 octombrie, IQOS a adus în prim-plan dialogul ca formă de expresie prin Fashion Talk by IQOS, un concept care a transformat discuția în spectacol și invitații în parte din show. Prezentat de Zarug, a adus la un loc sute de personalități ale industriei sau persoane publice relevante, care au surprins în timp real atmosfera unui eveniment care schimbă perspective. Interviurile și provocările la care au răspuns invitații s-au transformat într-o experiență transmisă în direct pe rețelele sociale Bucharest Fashion Week. Inovatori din industrie, idei îndrăznețe, conversații reale au dat tonul celor patru zile de spectacol al modei.

Colaborarea IQOS cu ALMAZ, începută în ediția din primăvară a MBBFW, a continuat pe scena din Hangarul Romaero. Acolo, într-o atmosferă industrială underground newyorkeză, spectacolul de lumini alb-negru și dronele care au însoțit modelele pe podium a avut în centru IQOS x ALMAZ LE Hoodie: Heat with no warning – hanoracul în ediție limitată creat de ALMAZ. Colecția, completată de regia gândită de Carmen Lidia Vidu și un performance live, a construit un manifest al femeii cu atitudine, al femeii care nu cere voie, ci face ce simte că o reprezintă.

Din spectacol de modă, Hangarul s-a transformat într-o zonă de party pentru The Brunch Affair, cu experiențe neașteptate și DJ-i care au animat atmosfera și i-a pus în mișcare pe cei prezenți la petrecere.

Totul s-a încheiat cu petrecerea emblematică de la Fratelli Studios, sub semnătura IQOS. Golan, alături de Muse Quartet, au oferit un performance live care a completat perfect atmosfera serii. Sunetul eclectic combinat cu o viziune artistică aliniată perfect cu publicul pasionat de modă au creat mediul în care stilul s-a transformat în experiență și experiența, în comunitate.

A treia ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a fost o demonstrație proaspătă și diafană de creativitate, patru zile de prezentări ale unor designeri care modelează moda cu delicatețe, asumare și forță creativă. Programul a inclus colecții ale designerilor din România, Ucraina, Polonia, Georgia, un show colectiv cu designeri din Republica Moldova și competiția Fashion Talent Award, dedicată noii generații, dar și multe discuții, expoziții în showroom-uri și întâlniri atent selecționate. Un spectacol de neuitat care se aliniază cu obiectivul IQOS de a oferi experiențe premium neconvenționale.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

 

