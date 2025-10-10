Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC

București, 09 octombrie 2025 – Goodyear a anunțat extinderea gamei sale UltraGrip Performance 3 pe parcursul anului 2025, prin introducerea a 68 de noi dimensiuni (SKU-uri), ajungând la un total de 269. Aceasta a devenit astfel cea mai amplă gamă din istoria companiei, care acoperă totul, de la mașini compacte și vehicule electrice (EV), până la SUV-uri. Prin această extindere, Goodyear își consolidează poziția pe piața premium a anvelopelor de iarnă, beneficiind de recunoașterea celei mai mari asociații auto din Europa, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), care a desemnat modelul UltraGrip Performance 3 câștigător al celui mai recent test de iarnă.

Goodyear își reafirmă poziția de lider în inovația și performanța anvelopelor, obținând pentru al doilea an consecutiv primul loc în prestigiosul test de iarnă ADAC. Modelul Goodyear UltraGrip Performance 3 a fost campionul absolut al testului, clasându-se pe locul 1 dintre 31 de concurenți și obținând calificativul „Good” la categoria 225/40 R18 .

Anvelopa s-a remarcat în test cu note maxime la siguranța la volan și performanța ecologică, având cea mai redusă uzură și cel mai bun randament kilometric. UltraGrip Performance 3 a atins o durată de viață estimată de 76.500 km, depășind cu peste 10% anvelopa de pe locul secund. De asemenea, a demonstrat o eficiență ridicată a consumului de combustibil, cu un consum de doar 5,8 litri la 100 km.

Odată cu extinderea gamei, UltraGrip Performance 3 acoperă acum toate categoriile principale de vehicule, de la dimensiuni de 14 până la 22 de inci, răspunzând cererii tot mai mari pentru SUV-uri și vehicule electrice (EV-uri) și confirmând angajamentul companiei pentru segmentul de iarnă. Noua gamă este optimizată pentru a echipa o varietate mare de vehicule moderne, inclusiv modele electrice populare precum Volkswagen ID.7 Tourer, BMW i5 și Volvo EC40 și EX40. Ca toate anvelopele Goodyear, UltraGrip Performance 3 este pregătită pentru vehiculele electrice (EV-ready), fiind echipată cu tehnologii speciale care îmbunătățesc eficiența și reduc zgomotul interior, ceea ce o face o alegere excelentă atât pentru vehiculele electrice, cât și pentru cele cu motor cu combustie internă (ICE).

Portofoliul extins le oferă acum mai multor șoferi ca oricând posibilitatea de a beneficia de performanța de iarnă premiată a Goodyear, 84% dintre noile dimensiuni având 19 inci sau mai mult. Multe dintre aceste dimensiuni sunt deja disponibile pe piață.

„UltraGrip Performance 3 reflectă angajamentul nostru de a livra cele mai înalte standarde de siguranță și performanță fiecărui șofer, indiferent de tipul de vehicul pe care îl conduce. Prin gama extinsă și rezultatele de top la testele de iarnă, Goodyear le oferă mai multor șoferi ca oricând siguranța de a ajunge oriunde îi poartă drumurile de iarnă”, a declarat Ben Glesener, Senior Director, Technology Consumer, EMEA, Goodyear.

Oferind aderență excelentă și siguranță deplină în condiții de iarnă, UltraGrip Performance 3 integrează inovațiile Goodyear, precum Snow Protect Technology și Wet Grip+ Technology, care, împreună, optimizează performanța anvelopei la temperaturi scăzute și asigură călătorii fără întreruperi pe tot parcursul sezonului rece.

În plus, UltraGrip Performance 3 este o alegere inteligentă, garantând performanțe constante, de top, din prima iarnă de utilizare până la ultima. De asemenea, îi ajută pe șoferi să facă economii, datorită durabilității și eficienței sporite în consumul de combustibil, făcând planurile de iarnă mai accesibile.

Mai multe informații despre Goodyear UltraGrip Performance 3 pot fi găsite aici: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/why-goodyear/goodyear-ultragrip-performance-3.html

