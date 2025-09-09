Prima pagină » Comunicate de presă » Goodyear lansează KMAX GEN-3: noua generație de anvelope pentru camioane axate pe randament kilometric

Goodyear lansează KMAX GEN-3: noua generație de anvelope pentru camioane axate pe randament kilometric

09 sept. 2025, 18:42, Comunicate de presă
Goodyear lansează KMAX GEN-3: noua generație de anvelope pentru camioane axate pe randament kilometric

București, 9 septembrie 2025 – Goodyear anunță lansarea noii generații de anvelope de camion KMAX GEN-3, ducând la următorul nivel unul dintre cele mai bine vândute produse ale sale, prin valorificarea performanței dovedite a generației anterioare.

Noua gamă continuă să ofere un randament kilometric de top în comparație cu modelele anterioare, cu o tracțiune îmbunătățită, oferind totodată o rezistență la rulare cu până la 13% mai bună [1] și fiind fabricate cu cel puțin 40% materiale sustenabile [2] — menținând în același timp durabilitatea pe care flotele se bazează. Cu un accent puternic pe reducerea costului total de operare, utilizarea KMAX GEN-3 ajută la reducerea costurilor operaționale, cu o potențială economie anuală de combustibil de până la 1.236 euro per vehicul[3].

Datorită progreselor continue în compoziția benzii de rulare și designul anvelopei, gama Goodyear KMAX GEN-3 reprezintă un pas important înainte în ceea ce privește reducerea rezistenței la rulare, asigurând în același timp cel mai mare kilometraj și performanță în cadrul gamei KMAX. Acest lucru permite mai multor flote să treacă la anvelope eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil — fără a face compromisuri în ceea ce privește tracțiunea sau durabilitatea.

Noua gamă include KMAX S GEN-3 pentru puntea de direcție, KMAX D GEN-3 pentru puntea de tracțiune și KMAX T GEN-3 pentru puntea remorcii.

Fiecare anvelopă din gamă este concepută pentru a oferi un kilometraj excepțional, acum cu o eficiență îmbunătățită în comparație cu modelul anterior datorită rezistenței reduse la rulare — susținând performanța flotei pe trasee lungi, regionale și urbane.

„Cu Goodyear KMAX GEN-3, am dus mai departe o gamă recunoscută de clienții noștri pentru kilometrajul său excepțional și pentru eficiența sporită în consumul de combustibil, fără a face compromisuri la nivel de performanță, oferind clienților noștri încrederea de a face față provocărilor de zi cu zi”, a declarat Xavier Fraipont, Vice President Commercial PBU EMEA la Goodyear.

„Prin combinarea compușilor inovatori pentru banda de rulare, a compatibilității cu vehiculele electrice și a trasabilității digitale, această gamă ajută clienții noștri cu flote să reducă și mai mult costurile de operare, orientându-se către soluții de transport mai sustenabile”, a completat  Xavier Fraipont.

Inovația care generează eficiență

Toate anvelopele Goodyear KMAX GEN-3 includ:

  • Ecoready Technology: Anvelopele fabricate cu peste 40% materiale sustenabile[4] sunt marcate cu logo-ul ECOREADY TECHNOLOGY[5].  Anvelopele KMAX GEN-3 includ o componentă de siliciu din coji de orez (RHAS), cu conținutul său sustenabil atribuit prin abordarea „Mass Balance”[6].
  • Etichete RFID: Cipurile RFID integrate permit identificarea digitală precisă a anvelopelor, simplificând conectivitatea cu sistemele de gestionare și de urmărire a anvelopelor din flotă.

Anvelopele pentru puntea de direcție și de tracțiune din noua gamă dispun de un compus cu siliciu integrat în stratul de rulare, care contribuie la o durabilitate pe termen lung prin creșterea rezistenței la abraziune și menținerea unei temperaturi scăzute de funcționare, contribuind la o rezistență mai mică la rulare și, prin urmare, la un consum redus de combustibil.

De asemenea, anvelopele pentru puntea de direcție și de tracțiune sunt Electric Drive Ready, fiind compatibile cu vehicule diesel, hibride și electrice. Cu o capacitate mai mare de încărcare și o rigiditate mai mare a benzii de rulare, acestea sunt optimizate pentru a gestiona greutatea suplimentară și cuplul specific vehiculelor electrice, contribuind la extinderea autonomiei bateriei prin rezistență redusă la rulare.

Lansarea gamei KMAX GEN-3 sporește și mai mult versatilitatea portofoliului de anvelope de camion Goodyear, făcându-l potrivit pentru o varietate mai mare de aplicații și provocări operaționale. Aceasta reflectă angajamentul constant al Goodyear de a rămâne aproape de clienții săi și de a oferi un portofoliu de produse complet, pregătit pentru viitor, care să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale flotelor moderne.

„Prin reducerea costului total de operare, Goodyear KMAX GEN-3 demonstrează angajamentul nostru constant de a dezvolta produse premium care să răspundă nevoilor reale ale flotelor – oferind performanțe dovedite în ceea ce privește kilometrajul, cu o rezistență la rulare îmbunătățită cu până la 13%, ceea ce contribuie la economii de combustibil măsurabile și la reducerea emisiilor de CO₂ pentru operatorii de flote”, a spus Maciej Szymański, Marketing Director Commercial PBU EMEA la Goodyear.

Despre  Goodyear

Goodyear este una dintre cele mai mari companii de anvelope din lume. Are aproximativ 68.000 de angajați și produce în 53 de facilități din 20 de țări din întreaga lume. Cele două Centre de Inovare din Akron, Ohio, și Colmar-Berg, Luxemburg, dezvoltă produse și servicii de ultimă generație, care stabilesc standardul de tehnologie și performanță pentru industrie. Pentru mai multe informații despre Goodyear și produsele sale, accesați www.goodyear.com/corporate

[1] În comparație cu modelul anterior, pe baza datelor interne Goodyear

[2] Cu excepția dimensiunii 445/65R22.5, care prin prisma aplicației sale ușoare de tip „mixed-service” necesită un compus specific

[3] Economiile sunt calculate pentru o combinație de vehicule (tractor + semiremorcă), pe baza datelor interne Goodyear, comparând valorile oficiale de rezistență la rulare ale KMAX GEN-3 față de KMAX GEN-2. Calculele au avut la bază un consum mediu de 27 l/100 km, un preț al combustibilului de 1,6 euro/litru și un rulaj anual de 100.000 km. Rezultatele pot varia în practică, în funcție de întreținerea vehiculului, traficul întâlnit zilnic, stilul de condus și alți factori

[4] Goodyear definește un material sustenabil ca fiind bio-bazat (provenind din surse biologice); regenerabil (compus din biomasă regenerabilă); sau reciclat (reprocesat din materiale recuperate), conform standardului din ISO 14021. De asemenea, poate fi un material produs prin practici care contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor.

[5] Toate anvelopele de remorcă KMAX T GEN-3 sunt ștanțate cu logo-ul ECOREADY și o frunză. Excepție face dimensiunea 445/65R22.5, deoarece aplicația sa de tip „mixed-service” necesită un compus specific.

[6] Goodyear aplică sistemul de certificare a sustenabilității ISCC PLUS și folosește abordarea „mass-balance” pentru a asigura transparența și responsabilitatea în urmărirea materialelor sustenabile de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

