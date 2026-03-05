Prima pagină » Video » Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”

Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”

Bogdan PavelOana Zvobodă
05 mart. 2026, 13:25

Piața muncii trece printr-un proces de recalibrare sub influența inteligenței artificiale și a noilor tehnologii, iar adaptarea depinde tot mai mult de dezvoltarea competențelor umane, consideră Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”.

În cadrul conferinței dedicate transformărilor din resurse umane, Iuliana Morlova a subliniat că schimbările din piața muncii sunt deja evidente și inevitabile.

„Este o discuție foarte interesantă despre noile realități ale pieței muncii, puternic influențate de AI, despre rolul educației, despre rolul competențelor viitorului și despre cum se transformă carierele angajatului viitorului”, a declarat aceasta.

Potrivit specialistului HR, piața muncii se află într-o etapă de ajustare la noile condiții tehnologice: „Aș spune că este o piață în schimbare, dar asta știm cu toții. Cred că este în calibrare pe noua realitate”.

Tehnologia și competențele merg „mână în mână”

Iuliana Morlova consideră că dezvoltarea tehnologică nu trebuie privită separat de evoluția competențelor profesionale ale angajaților.

„Noile tehnologii merg mână în mână cu dezvoltarea noilor competențe ale angajatului”, a explicat ea, subliniind că adaptarea la schimbare presupune investiții constante în dezvoltarea personală și profesională.

În opinia sa, competențele umane vor deveni tot mai valoroase într-o economie dominată de tehnologie.

Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”
FOTO: Mihai Pop

„Oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”

Expertul HR a oferit și o perspectivă sugestivă asupra relației dintre oameni și inteligența artificială.

„Am citit undeva și mi-a plăcut foarte mult: dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”, a spus Morlova.

Aceasta consideră că abilitățile precum empatia, comunicarea, creativitatea și capacitatea de colaborare vor deveni esențiale într-un mediu profesional în care tehnologia preia tot mai multe sarcini automatizabile.

Adaptare, nu teamă

În concluzie, Iuliana Morlova a subliniat că relația dintre oameni și tehnologie ar trebui să fie una de colaborare, nu de teamă.

„Până la urmă este despre a ne împrieteni cu aceste tehnologii și despre a le integra, nu despre a fugi de ele sau a ne speria”, a afirmat career coach-ul.

Mesajul transmis în cadrul conferinței Gândul HR Power Players evidențiază ideea că viitorul pieței muncii va depinde de echilibrul dintre progresul tehnologic și dezvoltarea competențelor profund umane.

Partenerii conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”:
Philipp Morris Romania
Clinicile Affidea
Von Consulting
Sanador
Carmistin
Morgan Sol

Camelia Mortici, Managing director Morgan Sol, la Gândul HR Power Players: Inteligența artificială, direct proporțională cu inteligența utilizatorului

George Butunoiu, consultant executive search, la Gândul „HR Power Players”: Recrutarea nu se mai face pe competențe tehnice

