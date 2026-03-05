Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă!

Contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia Oana Țoiu i-a interzis întoarcerea în România cu grupul de elevi cu care era în Dubai, consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a transmis: „Sincer nu îmi pasă”.
Redăm în continuare transcriptul discuției dintre reporterul Gândul și Consulul General al României în Dubai, Viorel Riceard Badea:
Reporter Gândul: Dar cum stau lucrurile?
Riceard Badea: Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta.
Reporter Gândul: Şi nu v-ați interesat să vedeți dacă este adevărat sau nu, că totuși este o acuzație destul de gravă?!
Riceard Badea: Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?
Reporter Gândul: Cum să nu vă intereseze că unui copil i s-a refuzat accesul? De ce? Pe ce motiv?
Riceard Badea: Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane….
Reporter Gândul: Eu v-am înţeles, dar aţi spus dacă se constată. Cine să constate dacă pe dvs nu vă interesează?
Riceard Badea: Repet, eram ocupat cu altceva, cu situaţia românilor…
Reporter Gândul: Şi acum, că v-am spus, puteţi să vă interesaţi, să vedeţi dacă este aşa?
Riceard Badea: O să mă interesez.
Reporter Gândul: Şi puteţi să-mi spuneţi şi mie?
Riceard Badea: Dacă răspund la telefon, sigur!
Reporter Gândul: În următoarea jumătate de oră, se poate?
Riceard Badea: Sper, dacă am timp, vă dau(nr. telefon).
Reporter Gândul: Vă rog să vă faceţi!
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. ”Vreau să o vedem acasă întâi”
Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5.00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”. Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.
Dana Budeanu a lansat, joi, acuzații extrem de grave la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu. Aceasta ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie urcată în avionul care aduce prin Oman copiii acasă.
Ulterior, aceasta a revenit cu precizări: „Fetița minoră a lui Victor Ponta este în Consuluatul din Dubai, singura lăsată în afara autocarului care a plecat spre Oman pentru zborul organizat special pentru repatriere minori neînsoțiți!”
