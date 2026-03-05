Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă!

Contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia Oana Țoiu i-a interzis întoarcerea în România cu grupul de elevi cu care era în Dubai, consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a transmis: „Sincer nu îmi pasă”.

Redăm în continuare transcriptul discuției dintre reporterul Gândul și Consulul General al României în Dubai, Viorel Riceard Badea:

Reporter Gândul: Dar cum stau lucrurile?

Riceard Badea: Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta.

Reporter Gândul: Şi nu v-ați interesat să vedeți dacă este adevărat sau nu, că totuși este o acuzație destul de gravă?!

Riceard Badea: Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?

Reporter Gândul: Cum să nu vă intereseze că unui copil i s-a refuzat accesul? De ce? Pe ce motiv?

Riceard Badea: Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane….

Reporter Gândul: Eu v-am înţeles, dar aţi spus dacă se constată. Cine să constate dacă pe dvs nu vă interesează?

Riceard Badea: Repet, eram ocupat cu altceva, cu situaţia românilor…

Reporter Gândul: Şi acum, că v-am spus, puteţi să vă interesaţi, să vedeţi dacă este aşa?

Riceard Badea: O să mă interesez.

Reporter Gândul: Şi puteţi să-mi spuneţi şi mie?

Riceard Badea: Dacă răspund la telefon, sigur!

Reporter Gândul: În următoarea jumătate de oră, se poate?

Riceard Badea: Sper, dacă am timp, vă dau(nr. telefon).

Reporter Gândul: Vă rog să vă faceţi!