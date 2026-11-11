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WALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO

WALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
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București, 11 noiembrie 2026 – WALDEVAR Holding anunță numirea lui Ioan Popoviciu în funcția de CEO al WALDEVAR Energy. Cu aproape 30 de ani de experiență în infrastructura energetică și în coordonarea proiectelor de anvergură, Popoviciu va continua planul de dezvoltare strategică a companiei și va contribui la consolidarea poziției de lider în piața de energie. Numirea a intrat în vigoare pe 2 noiembrie și face parte din strategia WALDEVAR Holding de consolidare a integrării operaționale la nivelul grupului și de pregătire a următoarei etape de creștere.

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“Ioan Popoviciu este unul dintre cei mai experimentați lideri din infrastructura energetică din România. Numirea lui la conducerea WALDEVAR Energy este o decizie strategică, prin care ne propunem să susținem dezvoltarea companiei și să valorificăm mai bine experiența, resursele și capacitatea operațională a grupului pentru proiecte de anvergură.

Piața cere astăzi proiecte hibride complete, cu producție, stocare și racordare la rețea livrate de un singur partener. WALDEVAR Energy și WALDEVAR Power Grid sunt complementare și acoperă împreună acest lanț. Ioan Popoviciu are experiența potrivită pentru a răspunde rapid acestei cereri, la scara la care lucrăm astăzi.” a declarat Christian Leonte, CEO WALDEVAR Holding.

De-a lungul carierei, Ioan Popoviciu a ocupat funcții de conducere în companii din domeniul infrastructurii electrice, inclusiv în cadrul ELM Electromontaj și ELEMO, unde a coordonat activități și proiecte de înaltă tensiune. În urma achiziției ELEMO de către WALDEVAR Holding, finalizată în iulie 2026, a preluat conducerea WALDEVAR Power Grid. Experiența sa include managementul lucrărilor complexe de infrastructură energetică. A coordonat cu succes proiecte de proiectare și execuție pentru linii electrice aeriene și stații de transformare (toate nivelurile de tensiune din România) și a gestionat proiecte internaționale de execuție rețele electrice de înaltă tensiune în Republica Moldova, Muntenegru și Serbia. Această experiență operațională și cunoașterea activității grupului constituie un atu pentru noul său rol la conducerea WALDEVAR Energy.

„WALDEVAR Energy este unul dintre cei mai mari contractori EPC din Europa în sectorul energiei regenerabile. Avem în prezent 25 de șantiere active, peste 2.000 de specialiști la nivelul grupului și o capacitate de peste 1.000 MW în construcție. Preiau acest rol cu responsabilitate și cu obiectivul de a susține ritmul de execuție și dezvoltarea proiectelor, valorificând experiența acumulată în infrastructura energetică.”, a declarat Ioan Popoviciu.

Numirea vine într-un moment de creștere accelerată pentru WALDEVAR. Grupul are un portofoliu de peste 4 GW de proiecte livrate și în execuție, echivalentul a aproape jumătate din capacitatea solară instalată în România. Printre proiectele emblematice aflate în construcție se numără complexul hibrid de la Dobrești, Dolj (95 MWp fotovoltaic + 220 MWh BESS + stație de transformare 110/20 kV + linie subterană de 110 kV) și portofoliul de proiecte agrivoltaice din Calabria, Italia.

Popoviciu va continua să ocupe și funcția de CEO al WALDEVAR Power Grid, consolidând colaborarea dintre cele două companii complementare, care acoperă întregul lanț de valoare în infrastructura regenerabilă: de la engineering și construcție de parcuri fotovoltaice și sisteme de stocare, la infrastructura de rețea, linii de medie și înaltă tensiune și racordarea la sistemul energetic național.

Despre WALDEVAR Holding

WALDEVAR Holding este un grup integrat de infrastructură energetică, cu sediul în București, România. Prin companiile sale operaționale, WALDEVAR Energy, WALDEVAR Power Grid, WALDEVAR Floating PV, WALDEVAR O&M, WALDEVAR Robotics, și WALDEVAR Security, grupul acoperă întregul ciclu de dezvoltare și implementare a proiectelor energetice, de la inginerie și construcție la stocarea energiei, infrastructura de rețea, conectarea la rețea și operare și mentenanță.
Cu peste 4 GW de proiecte livrate și în execuție, 25 de șantiere active, peste 2.000 de specialiști și o flotă de peste 400 de utilaje proprii, WALDEVAR are o prezență în 8 țări europene și se numără printre cei mai mari contractori EPC din Europa în sectorul energiei regenerabile.

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