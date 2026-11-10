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Cât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție

Cât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
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O ciobitură pe capotă pare o problemă de 55 de lei, cât costă un creion corector. În realitate, ciobiturile se adună, iar capota ajunge la vopsitorie, cu până la 1.500 de lei și cu pierderea vopselei originale. Folia de protecție este singura variantă care oprește problema înainte să apară.

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Mai jos sunt costurile fiecărei variante, cu prețuri publice din toamna lui 2026, și ce primești, de fapt, pentru banii dați.

De ce o ciobitură pe capotă rareori rămâne singură?

Capota și bara din față întâlnesc primele pietrele ridicate de pe asfalt de mașinile din față. Pe autostradă, la 130 de kilometri pe oră, o pietricică de câțiva milimetri desprinde ușor vopseaua. După câțiva ani de drumuri pe A1 sau A2, capota poate avea zeci de puncte.
Vopseaua din fabrică are, în total, 90-150 de microni, potrivit datelor tehnice publicate de furnizorii industriei auto. Lacul transparent de deasupra are în jur de 40 de microni, deci nu poate opri o lovitură puternică.

Iarna, drumarii împrăștie nisip și sare, iar sarea intră în fiecare ciobitură ajunsă la tablă. Pe o capotă din oțel, de acolo pornește rugina, care se întinde pe sub vopsea și transformă un punct mic într-o reparație serioasă.

Cât costă retușul și ce rezolvă, de fapt?

Retușul este cea mai ieftină variantă, dar funcționează ca un plasture. Un creion corector preparat pe codul culorii costă în jur de 55 de lei pentru 20 de mililitri, la un magazin online de vopsele auto. Cu grund anti-rugină și lac transparent, setul ajunge la aproximativ 135 de lei.
Un atelier face retușul local cu 50-550 de lei, după listele publice de prețuri din octombrie 2026. Rezultatul oprește rugina, dar punctele rămân vizibile de aproape, iar fiecare piatră nouă înseamnă un nou retuș.
Pentru o mașină veche, pe care o vinzi în curând, retușul poate fi suficient. Pentru una pe care vrei s-o păstrezi arătând bine, este doar o amânare.

Cât costă revopsirea capotei și ce pierzi odată cu ea?

Revopsirea capotei din față costă între 520 și 1.500 de lei, după tarifele publice ale vopsitoriilor din România, centralizate în octombrie 2026. Culorile metalizate sau perlate cresc prețul, iar dacă nuanța veche s-a decolorat, vopsitorul racordează culoarea și pe aripi.
Costul real este însă altul: vopseaua originală dispare pentru totdeauna. Cumpărătorii atenți verifică mașina cu un grosimetru, iar o capotă cu valori mult peste cele din fabrică arată imediat o revopsire și deschide negocierea de preț.
În plus, vopseaua nouă se ciobește exact la fel de ușor ca cea veche. Dacă mergi des pe autostradă, peste câțiva ani poți ajunge din nou la vopsitorie, cu aceeași factură.

De ce folia de protecție oprește problema din start?

Folia de protecție a vopselei, numită PPF, este o peliculă transparentă din poliuretan, de 150-200 de microni, deci mai groasă decât toată vopseaua din fabrică. Piatra lovește folia, nu vopseaua, iar la multe folii zgârieturile fine din stratul de sus se închid singure la căldură.
Folia lucioasă este aproape invizibilă, nu schimbă culoarea mașinii și păstrează vopseaua exact cum a ieșit din fabrică.
Dacă o piatră mare rupe totuși folia, se înlocuiește doar bucata de pe capotă. Nu se șlefuiește și nu se revopsește nimic.

Cât costă folia pe capotă și cum se compară cu celelalte variante?

La un atelier din București, în lista de prețuri pentru PPF auto, capota singură costă, în noiembrie 2026, 2.500-3.500 de lei + TVA, după mărimea ei.

Pare mult față de o revopsire, dar calculul corect se face pe toată perioada în care păstrezi mașina. Pe cinci ani, folia de pe capotă înseamnă aproximativ 600-850 de lei pe an, cu TVA, iar capota rămâne tot timpul cu vopseaua originală.

Varianta Cost (toamna 2026) Ce primești Ce rămâne nerezolvat

Retuș făcut acasă aproximativ 135 de lei tabla protejată de rugină punctele se văd, ciobiturile noi continuă
Retuș în atelier 50-550 de lei ciobiturile mici mascate doar până la următoarea piatră
Revopsirea capotei 520-1.500 de lei o capotă refăcută, pe moment vopseaua originală pierdută, ciobiturile revin
Folie de protecție pe capotă 2.500-3.500 de lei + TVA vopseaua originală protejată ani la rând ciobiturile apărute înainte de montaj

Cere garanția în scris și citește ce acoperă, pentru că unele garanții nu includ dezlipirea sau loviturile.

Când este momentul potrivit pentru folie?

Cel mai bun moment este înainte de prima ciobitură, adică imediat după ce iei mașina. Folia se pune pe vopsea curată și decontaminată, iar ciobiturile apărute deja nu dispar sub ea, deci se retușează înainte de montaj.

• Mașină nouă sau de până la un an: folia păstrează vopseaua din fabrică de la primii kilometri, iar asta contează la revânzare.
• Drumuri dese pe A1, A2 sau A3: capota și bara primesc cele mai multe pietre, așa că un pachet pentru partea din față protejează exact zonele care se ciobesc primele.
• Vopsea metalizată sau perlată: revopsirea costă mai mult și nuanța se potrivește mai greu, deci fiecare revopsire evitată contează mai mult.
• Înainte de iarnă: sezonul cu nisip și sare este cel în care ciobiturile ajung cel mai repede la rugină.

Cum ceri o ofertă corectă pentru folie?

Cere două-trei oferte scrise pentru capotă sau pentru tot frontul și compară-le pe aceleași criterii. Uită-te la grosimea foliei, la ce acoperă garanția, la durata montajului și la faptul dacă spălarea și decontaminarea sunt incluse. Întreabă și cum tratează atelierul ciobiturile pe care capota le are deja.

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