One United Properties își face intrarea pe piața din Miami ca partener al ORA by Casa Tua, o clădire de 77 de etaje din cartierul Brickell, alături de Fortune International Group

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, a devenit partener în proiectul ORA by Casa Tua, o clădire emblematică cu destinație rezidențială și mixtă din cartierul Brickell din Miami (Florida, SUA), alături de Fortune International Group. Parteneriatul marchează intrarea companiei ONE pe piața imobiliară din Miami și extinderea prezenței sale în SUA, după investițiile realizate în zona metropolitană Nashville, Tennessee.

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One United Properties intră în acest joint venture ca partener alături de Fortune International Group, dezvoltatorul proiectului. ONE și co-investitorii săi investesc 43 de milioane de dolari în compania proiectului. Investiția se realizează în principal prin intermediul unui vehicul de investiții cu sediul în România, controlat de ONE. Alături de acesta co-investește ERA5 Real Estate, partenerul de management al ONE pentru SUA, deținut de David Flusberg. Costul total de dezvoltare al proiectului este estimat să depășească 1 miliard de dolari.

Acest parteneriat permite companiei ONE să-și pună în valoare experiența solidă în dezvoltări imobiliare de mari dimensiuni cu destinație mixtă, experiență care va fi completată de capacitatea demonstrată în materie de dezvoltare și vânzări pe piața locală americană a Fortune.

Fortune International Group este o platformă de top în imobiliarele de lux, fondată de Edgardo Defortuna, cu un istoric de peste 40 de ani în formarea pieței imobiliare premium din sudul Floridei. Operațiunile sale din Miami sunt integrate cu cea mai extinsă rețea de vânzări și marketing din regiune. Casa Tua va semna componenta de ospitalitate și conceptele de stil de viață ale proiectului. Fondat la Miami în 2001 de Miky și Leticia Grendene, brandul combină gastronomia, ospitalitatea și cluburile private și este prezent în Miami Beach, New York, Aspen, Paris și Capri. De asemenea, compania deține și restaurantele Casa Tua Cucina din cartierele Brickell și Wynwood din Miami, iar în următorii ani sunt planificate mai multe deschideri noi. ORA este primul turn rezidențial care poartă numele Casa Tua.

„Miami reprezintă un element central al strategiei noastre de creștere în SUA, iar ORA by Casa Tua ne oferă oportunitatea de a ne stabili prezența intr-una dintre cele mai dinamice piețe rezidențiale din lume, alături de Fortune, un partener care are zeci de ani de experiență în sudul Floridei. Scopul nostru este să construim o prezență durabilă în SUA prin investiții selectate cu atenție, cu aceeași disciplină care ne ghidează și în România. Măsura succesului este valoarea pe termen lung pe care o creăm pentru acționarii noștri”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al One United Properties.

„Am fost foarte atenți în alegerea partenerilor pe care îi aducem în ORA by Casa Tua, iar One United Properties împărtășește convingerea noastră privind potențialul pe termen lung al pieței din Miami, dar și standardele înalte de dezvoltare pe care le impune această piață. Investiția companiei în ORA este o confirmare puternică a proiectului, a atractivității internaționale constante pe care o are cartierul Brickell și a viziunii noastre pentru această dezvoltare. Ne bucurăm să ne reunim experiențele pentru a livra un proiect cu adevărat distinctiv pentru Miami”, a declarat Edgardo Defortuna, președinte și CEO al Fortune International Group.

„După multe luni în care am analizat oportunități de toate tipurile și dimensiunile, ORA s-a remarcat prin amplasamentul excelent din Brickell, planurile de dezvoltare deja aprobate, nivelul ridicat al pre-vânzărilor și partenerii de calibru mondial. Miami va rămâne una dintre cele mai dinamice destinații de investiții din lume în anii care vin. Împreună cu Fortune și Casa Tua, vom crea un adevărat reper care va dăinui în peisajul urban spectaculos al orașului Miami”, a adăugat David Flusberg, fondatorul ERA5 și managing partner al One United Properties pentru SUA.

ORA by Casa Tua este situat pe Brickell Avenue la numărul 1210, în inima cartierului Brickell, zona financiară și de lifestyle urban a orașului Miami, aflată într-o creștere rapidă. Proiectat de Arquitectonica, cu interioare semnate de studioul milanez m2atelier, turnul de 77 de etaje va avea o înălțime de aproximativ 292 de metri, devenind astfel unul dintre cele mai înalte turnuri rezidențiale din Miami. Dezvoltarea va reuni locuințe moderne cu restaurante, spații comerciale, de wellness și de birouri. Turnul va cuprinde 533 de unități locative, de la studiouri la apartamente cu patru dormitoare, inclusiv mai multe sky suites și penthouse-uri cu vedere panoramică asupra cartierului Brickell, Golfului Biscayne și zonei Coconut Grove. Reședințele vor fi livrate complet mobilate și gata de locuit. Proprietarii vor putea locui în ele pe tot parcursul anului sau, atunci când sunt plecați, le pot include într-un program opțional de închiriere administrat intern de Casa Tua.

ORA by Casa Tua va include patru concepte de restaurant și market Casa Tua – Terra, Uva, Fuoco și Vento – care se vor întinde pe o suprafață de aproximativ 2.300 mp, precum și un centru de wellness și un spațiu de co-working, toate deschise publicului. La etajul 77, tunul va găzdui un club privat pentru membri, operat de Casa Tua. Proprietarii și invitații lor se vor bucura și de facilități private, inclusiv piscine, săli de fitness și o grădină suspendată pe trei niveluri. Planul proiectului a fost aprobat de administrația orașului Miami, iar construcția este programată să înceapă în primul trimestru al anului 2027.

Miami, și în special cartierul Brickell, continuă să demonstreze că este o destinație importantă pentru atragerea investițiilor și a talentelor. Orașul îmbină o calitate ridicată a vieții și o climă caldă pe tot parcursul anului cu o viață culturală efervescentă, o comunitate internațională și un regim fiscal avantajos. Orașul a atras o serie importantă de relocări ale unor companii de renume, din sectoare care variază de la finanțe la tehnologie.

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ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, România. Compania dezvoltă și administrează un portofoliu de proprietăți emblematice, cu accent pe regenerare urbană și investiții imobiliare. One United Properties integrează o platformă de dezvoltare și administrare imobiliară, care acoperă întregul ciclu operațional, de la identificarea și achiziția terenurilor, la design, construcție și management. Modelul de business combină dezvoltarea imobiliară cu active generatoare de venituri recurente, cu accent strategic pe transformarea zonelor urbane subutilizate în comunități moderne bine integrate, care generează valoare pe termen lung. One United Properties este o companie inovatoare, premiată și recunoscută pentru sustenabilitate, eficiență energetică, design și wellness. În 2026, Financial Times a inclus One United Properties, pentru al doilea an consecutiv, în clasamentul „Campionii creșterii pe termen lung din Europa”, care reunește cele 300 de companii europene cu cea mai mare creștere a veniturilor din ultimul deceniu.

FORTUNE INTERNATIONAL GROUP. Sinonim cu excelența, calitatea, serviciile pentru clienți și angajamentul constant față de cele mai înalte standarde ale luxului, Fortune International Group este un lider recunoscut în dezvoltarea, vânzarea și marketingul imobiliar din 1983. Cu peste 7.000 de unități și proiecte totalizând aproximativ 836.000 mp livrați, portofoliul de dezvoltări al companiei include multe dintre cele mai importante proprietăți rezidențiale din sudul Floridei, printre care Faena Residences Miami, ORA by Casa Tua, The Ritz-Carlton Residences Pompano Beach, The St. Regis Residences Sunny Isles Beach, Nexo Residences, The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, Jade Residences Brickell, Jade Beach, Jade Ocean, Jade Signature, Auberge Beach Residences and Spa Fort Lauderdale și Hyde Resort & Residences Hollywood. Divizia Fortune Development Sales este principalul reprezentant exclusiv de vânzări și marketing pentru proiectele altor dezvoltatori din sudul Floridei.

Aceasta vândut peste 31.000 de unități și reprezintă în prezent unele dintre cele mai de succes proiecte din regiune, precum The Residences at Mandarin Oriental Miami, Cipriani Residences, Bay Harbor Towers, Pagani Residences, Onda, Missoni Baia, Una Residences, 2000 Ocean, One Park Tower, Baccarat și Casa Bella Residences. Divizia de brokeraj imobiliar a companiei, Fortune Christie’s International Real Estate, este afiliatul exclusiv Christie’s în comitatele Miami-Dade și Broward. Fortune International Group are 21 de birouri în lume și peste 1.000 de colaboratori. Rețeaua sa internațională de brokeri ajunge la un număr mare de potențiali cumpărători, din sudul Floridei până la Buenos Aires, din Hong Kong până la São Paulo și din Manhattan până la Paris. Mai multe informații: fortuneintlgroup.com.

CASA TUA Fondat de Miky și Leticia Grendene, Casa Tua și-a deschis locația-fanion din Miami Beach în 2001, ca un loc primitor în care prieteni, familii și oaspeți din întreaga lume se reunesc pentru a celebra viața. Pionier al conceptului de club pentru membri în Miami, Casa Tua îmbină arta, divertismentul și gastronomia de top, într-un stil italian inconfundabil, în care simplitatea se întâlnește cu eleganța. De atunci, brandul s-a extins la Aspen, Paris, New York și Capri. Casa Tua Cucina, conceptul italian premiat de bucătărie deschisă al brandului, a fost lansat în parteneriat cu Richard Baker și Saks Fifth Avenue la Brickell City Centre din Miami și a deschis o a doua locație în Wynwood, în parteneriat cu Related Group. În următorii ani sunt planificate mai multe locații noi Casa Tua și Casa Tua Cucina.

Articol susținut de One United Properties