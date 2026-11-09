Prima pagină » Comunicate de presă » Mihaela Neagu: Intrarea FAPPR în acționariat consolidează viziunea noastră de dezvoltare a AGRO TV

Mihaela Neagu: Intrarea FAPPR în acționariat consolidează viziunea noastră de dezvoltare a AGRO TV

Mihaela Neagu: Intrarea FAPPR în acționariat consolidează viziunea noastră de dezvoltare a AGRO TV
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

AGRO TV face un pas important în strategia sa de dezvoltare prin intrarea Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) în acționariatul televiziunii, potrivit Mediafax.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Parteneriatul, oficializat astăzi, 9 noiembrie 2026, își propune să consolideze rolul AGRO TV ca platformă de informare, dialog și reprezentare a agriculturii românești. Antreprenoarea Mihaela Neagu, care a devenit acționar AGRO TV în acest an, a ales să se implice în dezvoltarea televiziunii pornind de la experiența sa în agricultură și în industria alimentară. În calitate de deținătoare a fabricii de zahăr Premium Luduș, aceasta cunoaște direct provocările fermierilor și procesatorilor români și consideră că accesul la informație, noile tehnologii și o reprezentare puternică în spațiul public sunt esențiale pentru o agricultură modernă și competitivă.

Mihaela Neagu: Agricultura românească are nevoie de informare, reprezentare și susținerea consumatorilor

Pentru Mihaela Neagu, dezvoltarea AGRO TV are și o componentă importantă de responsabilitate față de economia românească. Dincolo de nevoia de informare a fermierilor, aceasta consideră esențial ca problemele și nevoile sectorului agricol să fie cunoscute și înțelese atât de factorii de decizie guvernamentali și legislativi, cât și de societate.

Agricultura nu înseamnă doar producție și rezultate economice, ci și securitate alimentară, locuri de muncă, dezvoltarea comunităților rurale și capacitatea României de a-și valorifica propriile resurse.

În același timp, un rol important al televiziunii va fi acela de a contribui la educarea publicului în privința consumului de produse românești. Alegerea produselor realizate în România înseamnă susținerea fermierilor, a procesatorilor, a locurilor de muncă și, implicit, a economiei naționale.

Platformă modernă de informare și dialog pentru întregul sector agroalimentar

„Am ales să mă implic în proiectul AGRO TV pentru că, din experiența mea în agricultură, am înțeles cât de important este ca fermierii să aibă acces la informație. Nu putem vorbi despre o agricultură modernă și performantă fără să vorbim despre tehnologie, inovație, educație și informare. În același timp, fermierii români trebuie să aibă o voce puternică, care să fie auzită de autorități, de cei care iau decizii și de întreaga societate. Îmi doresc ca AGRO TV să
contribuie și la schimbarea mentalității consumatorilor, să îi ajute să înțeleagă cât de important este să aleagă produse românești. Când cumpărăm produse românești, susținem agricultura, producătorii, locurile de muncă și economia României”, este mesajul pe care Mihaela Neagu dorește să îl transmită prin acest proiect.

AGRO TV, o platformă modernă de informare și dialog pentru întregul sector agroalimentar

Noua structură de acționariat deschide perspectiva unor investiții și proiecte de dezvoltare care vizează modernizarea AGRO TV, creșterea calității producțiilor televizate, consolidarea prezenței digitale și diversificarea conținutului editorial.

Televiziunea își propune să aducă mai aproape de fermieri informații despre tehnologiile agricole de ultimă generație, agricultura de precizie, soluțiile de digitalizare, finanțările europene, evoluția piețelor și schimbările legislative care influențează activitatea agricolă.

În același timp, AGRO TV va pune accent pe prezentarea exemplelor de performanță din agricultura românească, pe promovarea antreprenorilor care investesc în producție și procesare și pe crearea unui spațiu de dialog între fermieri, organizații profesionale, autorități, mediul academic și companiile din agribusiness.

Agricultura are nevoie de o voce proprie

„Intrarea FAPPR în acționariatul AGRO TV este un pas important pentru dezvoltarea televiziunii și pentru consolidarea unei platforme media dedicate agriculturii românești. Ne dorim să construim un AGRO TV modern, relevant și puternic, care să fie aproape de fermieri și procesatori, să le ofere vizibilitate și să devină un spațiu de informare, dialog și reprezentare pentru întregul sector agroalimentar. Agricultura are nevoie de o voce proprie, credibilă și respectată, iar dorința noastră este ca AGRO TV să devină această voce”, a declarat Mihaela Neagu, acționar AGRO TV.

Noua structura de actionariat își asumă o misiune care depășește rolul tradițional al unei televiziuni de nișă: aceea de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai bine informate, mai competitive și mai bine reprezentate în societate.

Pentru fermieri, proiectul înseamnă acces la informație, vizibilitate și posibilitatea de a-și face cunoscute problemele și realizările. Pentru autorități, poate deveni un canal de dialog direct cu cei care lucrează în agricultură. Iar pentru publicul larg, reprezintă o oportunitate de a înțelege mai bine importanța producției autohtone și a alegerilor de consum care susțin economia românească.

Semnarea intrării FAPPR în acționariatul AGRO TV marchează astfel începutul unei noi etape, în care experiența antreprenorială, reprezentativitatea fermierilor și puterea comunicării se reunesc în jurul unui obiectiv comun: o agricultură românească mai puternică, mai modernă și mai bine susținută.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare
08:00
(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare
COMUNICATElectromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
12:02, 05 Nov 2026
Electromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
COMUNICATRelaxing Friday, varianta mai buna a Black Friday Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie
19:12, 04 Nov 2026
Relaxing Friday, varianta mai buna a Black Friday Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie
COMUNICATComunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
14:29, 30 Oct 2026
Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
COMUNICATComunicat: Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
13:23, 30 Oct 2026
Comunicat: Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni
ADVERTORIALOchelarii actuali mai corespund nevoilor tale? Ce merită verificat în această toamnă
09:00, 27 Oct 2026
Ochelarii actuali mai corespund nevoilor tale? Ce merită verificat în această toamnă
Mediafax
Florin Manole, confesiunea ministrului care a muncit la câmp când era copil
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
Digi24
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
Cancan.ro
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Timp de secole, marinarii au folosit „uleiul de furtună” pentru a calma valurile. Știința explică de ce acest lucru nu e o superstiție
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
EXCLUSIVCulmea politicii. Dan Motreanu, secretarul general al PNL, lider al echipei Bolojan, vrea să afle cum s-au cheltuit banii partidului pe vremea când era prim-vicepreședintele PNL, în echipa lui Ciucă. Confruntat de Gândul cu ironia situației, Motreanu a dat înapoi: „Problema nu este cine a condus partidul, ci cine a negociat”
15:18
Culmea politicii. Dan Motreanu, secretarul general al PNL, lider al echipei Bolojan, vrea să afle cum s-au cheltuit banii partidului pe vremea când era prim-vicepreședintele PNL, în echipa lui Ciucă. Confruntat de Gândul cu ironia situației, Motreanu a dat înapoi: „Problema nu este cine a condus partidul, ci cine a negociat”
FLASH NEWSDolarul pierde teren în raport cu moneda națională. Euro își continuă evoluția în fața leului
15:04
Dolarul pierde teren în raport cu moneda națională. Euro își continuă evoluția în fața leului
REACȚIEMinistrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
14:52
Ministrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
VIDEOViolența între copii poate apărea chiar de la vârste fragede. Comisar-șef: „Avem cazuri de violență începând de la grădiniță”
14:51
Violența între copii poate apărea chiar de la vârste fragede. Comisar-șef: „Avem cazuri de violență începând de la grădiniță”
SCANDALOSCopil de 10 ani filmat de tată în timp ce conduce mașina. Polițiștii au întocmit dosar penal
14:43
Copil de 10 ani filmat de tată în timp ce conduce mașina. Polițiștii au întocmit dosar penal
FLASH NEWSFriedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani
14:33
Friedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe