Mihaela Neagu: Intrarea FAPPR în acționariat consolidează viziunea noastră de dezvoltare a AGRO TV

AGRO TV face un pas important în strategia sa de dezvoltare prin intrarea Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) în acționariatul televiziunii, potrivit Mediafax.

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Parteneriatul, oficializat astăzi, 9 noiembrie 2026, își propune să consolideze rolul AGRO TV ca platformă de informare, dialog și reprezentare a agriculturii românești. Antreprenoarea Mihaela Neagu, care a devenit acționar AGRO TV în acest an, a ales să se implice în dezvoltarea televiziunii pornind de la experiența sa în agricultură și în industria alimentară. În calitate de deținătoare a fabricii de zahăr Premium Luduș, aceasta cunoaște direct provocările fermierilor și procesatorilor români și consideră că accesul la informație, noile tehnologii și o reprezentare puternică în spațiul public sunt esențiale pentru o agricultură modernă și competitivă.

Mihaela Neagu: Agricultura românească are nevoie de informare, reprezentare și susținerea consumatorilor

Pentru Mihaela Neagu, dezvoltarea AGRO TV are și o componentă importantă de responsabilitate față de economia românească. Dincolo de nevoia de informare a fermierilor, aceasta consideră esențial ca problemele și nevoile sectorului agricol să fie cunoscute și înțelese atât de factorii de decizie guvernamentali și legislativi, cât și de societate.

Agricultura nu înseamnă doar producție și rezultate economice, ci și securitate alimentară, locuri de muncă, dezvoltarea comunităților rurale și capacitatea României de a-și valorifica propriile resurse.

În același timp, un rol important al televiziunii va fi acela de a contribui la educarea publicului în privința consumului de produse românești. Alegerea produselor realizate în România înseamnă susținerea fermierilor, a procesatorilor, a locurilor de muncă și, implicit, a economiei naționale.

Platformă modernă de informare și dialog pentru întregul sector agroalimentar

„Am ales să mă implic în proiectul AGRO TV pentru că, din experiența mea în agricultură, am înțeles cât de important este ca fermierii să aibă acces la informație. Nu putem vorbi despre o agricultură modernă și performantă fără să vorbim despre tehnologie, inovație, educație și informare. În același timp, fermierii români trebuie să aibă o voce puternică, care să fie auzită de autorități, de cei care iau decizii și de întreaga societate. Îmi doresc ca AGRO TV să

contribuie și la schimbarea mentalității consumatorilor, să îi ajute să înțeleagă cât de important este să aleagă produse românești. Când cumpărăm produse românești, susținem agricultura, producătorii, locurile de muncă și economia României”, este mesajul pe care Mihaela Neagu dorește să îl transmită prin acest proiect.

AGRO TV, o platformă modernă de informare și dialog pentru întregul sector agroalimentar

Noua structură de acționariat deschide perspectiva unor investiții și proiecte de dezvoltare care vizează modernizarea AGRO TV, creșterea calității producțiilor televizate, consolidarea prezenței digitale și diversificarea conținutului editorial.

Televiziunea își propune să aducă mai aproape de fermieri informații despre tehnologiile agricole de ultimă generație, agricultura de precizie, soluțiile de digitalizare, finanțările europene, evoluția piețelor și schimbările legislative care influențează activitatea agricolă.

În același timp, AGRO TV va pune accent pe prezentarea exemplelor de performanță din agricultura românească, pe promovarea antreprenorilor care investesc în producție și procesare și pe crearea unui spațiu de dialog între fermieri, organizații profesionale, autorități, mediul academic și companiile din agribusiness.

Agricultura are nevoie de o voce proprie

„Intrarea FAPPR în acționariatul AGRO TV este un pas important pentru dezvoltarea televiziunii și pentru consolidarea unei platforme media dedicate agriculturii românești. Ne dorim să construim un AGRO TV modern, relevant și puternic, care să fie aproape de fermieri și procesatori, să le ofere vizibilitate și să devină un spațiu de informare, dialog și reprezentare pentru întregul sector agroalimentar. Agricultura are nevoie de o voce proprie, credibilă și respectată, iar dorința noastră este ca AGRO TV să devină această voce”, a declarat Mihaela Neagu, acționar AGRO TV.

Noua structura de actionariat își asumă o misiune care depășește rolul tradițional al unei televiziuni de nișă: aceea de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai bine informate, mai competitive și mai bine reprezentate în societate.

Pentru fermieri, proiectul înseamnă acces la informație, vizibilitate și posibilitatea de a-și face cunoscute problemele și realizările. Pentru autorități, poate deveni un canal de dialog direct cu cei care lucrează în agricultură. Iar pentru publicul larg, reprezintă o oportunitate de a înțelege mai bine importanța producției autohtone și a alegerilor de consum care susțin economia românească.

Semnarea intrării FAPPR în acționariatul AGRO TV marchează astfel începutul unei noi etape, în care experiența antreprenorială, reprezentativitatea fermierilor și puterea comunicării se reunesc în jurul unui obiectiv comun: o agricultură românească mai puternică, mai modernă și mai bine susținută.