Sumă colosală de 1,5 milioane de euro cerută de funcționarul ANAF Timișoara pentru influența sa. Miza, o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei

Procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 03 septembrie 2026, față de inspectorul superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Timișoara din cadrul A.N.A.F, Ion Dacian Crainic pe care îl acuză de două fapte de trafic de influență.

Alături de acesta mai sunt cercetați afaceristul C.G, administrator al unei societăți comerciale, pentru două fapte de cumpărare de influență, și Andrei Varga, persoană fără calitate specială, pentru două fapte de complicitate la trafic de influență.

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Sumă obscenă pentru un „mizilic”

În ordonanțele lor anchetatorii DNA arată că în 4 decembrie 2025, în calitatea menționată, inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat, în mod direct, promisiunea inculpatului C.G., om de afaceri, de a primi suma de 1.500.000 euro, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul A.N.A.F. Timișoara, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influență, să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu.

Mai precis, arată Direcția era vorba despre admiterea rambursării de TVA (în valoare de aproximativ 21.000.000 lei) în favoarea societății comerciale reprezentate de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management.

Acceptarea promisiunii făcute în scopul descris anterior ar fi fost reiterată la data de 19 decembrie 2025, când inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi precizat și că, din suma de 1.500.000 euro, va opri 1.000.000 euro pentru sine și pentru complicele său inculpatul A.V., iar 500.000 euro pentru funcționarii despre care a lăsat să se înțeleagă că vor rezolva cererea omului de afaceri.

Tarife diferite

În plus, arată procurorii, la data de 09 martie 2026, inculpatul Crainic Ion-Dacian, în aceeași calitate, ar fi acceptat, în mod indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea aceluiași om de afaceri, inculpatul C. G., de a primi suma de 100.000 euro, acceptare reiterată la data de 18 martie 2026, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul A.N.A.F. Timișoara, pe lângă care Crainic Ion-Dacian a lăsat să se creadă că are influență, să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA, precum și rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 5.000.000 lei), în favoarea unei societăți comerciale reprezentate în fapt de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii, ori consultanță pe fonduri europene.

Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, respectiv interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoanele indicate în ordonanțe, interdicția de a părăsi țara, iar în cazul inculpatului Crainic Ion-Dacian și interdicția de exercita funcții de angajat în cadrul A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

De asemenea, inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale.

Luat pe sus de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, miercuri, 2 septembrie, la Administrația Finanțelor Publice Timișoara, de unde au ridicat mai multe documente, notează Opinia Timișoarei. Potrivit primelor informații, ancheta ar viza activitatea unui inspector fiscal, într-un dosar în care sunt investigate posibile fapte de corupție.

Printre persoanele vizate în anchetă s-ar afla și Andrei Varga. Despre acesta surse avizate infirmă faptul că el ar fi fiul lui Neluțu Varga, acționar al clubului de fotbal CFR Cluj. Până la acest moment în mai multe articole de presă s-a vehiculat informația conform căreia numitul Andrei Varga din dosarul inspectorului ar fi fiul acționarului Varga.

În urma perchezițiilor, inspectorul fiscal Dacian Crainic, fostul director al Poștei Timiș și al Spitalului de Psihiatrie din Jebel, a fost ridicat de către procurori și dus la audieri la Direcția Națională Anticorupție București. Potrivit unor surse, acesta este acuzat de luare de mită.

Crainic ar fi fost ridicat de procurorii DNA chiar în timpul desfășurării unui concurs din cadrul ANAF. Politicianul din Timișoara făcea parte din comisia de examinare.