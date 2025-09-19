MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării

Agenția de presă MEDIAFAX organizează luni, 29 septembrie 2025, de la ora 12:00, la Cazinoul Constanța, conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment dedicat dialogului dintre mediul de afaceri, autorități și societatea civilă.

„Portret România” este o serie de evenimente regionale marca MEDIAFAX, menită să contureze o imagine clară și actuală a dinamicii economice din cele mai importante zone ale țării. Fiecare ediție aduce în prim-plan provocările, oportunitățile și actorii-cheie care modelează viitorul comunităților locale.

Temele conferinței „Portret Constanța”

Brand de Oraș & Turism: redeschiderea Cazinoului, reabilitarea patrimoniului cultural și investiții în turism

Energie & Sustenabilitate: gazul din Marea Neagră și potențialul offshore, proiecte eoliene și cogenerare, rețele și centrale termice, sustenabilitate în zona litorală

Infrastructură de Transport: modernizarea Portului Constanța, logistică și conexiuni multimodale, infrastructura feroviară și rutieră în zona portuară

Agricultură & Economie Locală: irigații 2025 și adaptare climatică, oportunități pentru IMM-uri în export și logistică

Speakeri confirmați

George-Sergiu Niculescu, Președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (TBC)

Irinel Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (TBC)

Ruxandra Sereșcu, Președinte al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

Ec. Ichim Marian, Director General, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța

Cristian Barhălescu, Președinte ANAT Sud-Est

Daniel Citirigă, Decan al Facultății de Istorie și Științe Politice

Conferința va include o sesiune interactivă de Q&A cu participanții, precum și concluzii strategice privind prioritățile de dezvoltare pentru regiunea Constanța.

Parteneri ai evenimentului:

Transgaz, Profi România, Portul Maritim, Novum, Oil Terminal, Radisson.

Despre MEDIAFAX

MEDIAFAX este prima agenţie de presă independentă din România, cu o audiență de peste 10 milioane de vizitatori unici lunar. Prin conferințele „Portret România”, MEDIAFAX aduce la aceeași masă lideri locali și naționali, investitori și reprezentanți ai comunității, pentru a defini împreună direcțiile de dezvoltare ale țării.