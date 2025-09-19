MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării

Agenția de presă MEDIAFAX organizează luni, 29 septembrie 2025, de la ora 12:00, la Cazinoul Constanța, conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment dedicat dialogului dintre mediul de afaceri, autorități și societatea civilă.
„Portret România” este o serie de evenimente regionale marca MEDIAFAX, menită să contureze o imagine clară și actuală a dinamicii economice din cele mai importante zone ale țării. Fiecare ediție aduce în prim-plan provocările, oportunitățile și actorii-cheie care modelează viitorul comunităților locale.
Conferința va include o sesiune interactivă de Q&A cu participanții, precum și concluzii strategice privind prioritățile de dezvoltare pentru regiunea Constanța.
Transgaz, Profi România, Portul Maritim, Novum, Oil Terminal, Radisson.
MEDIAFAX este prima agenţie de presă independentă din România, cu o audiență de peste 10 milioane de vizitatori unici lunar. Prin conferințele „Portret România”, MEDIAFAX aduce la aceeași masă lideri locali și naționali, investitori și reprezentanți ai comunității, pentru a defini împreună direcțiile de dezvoltare ale țării.