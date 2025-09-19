Prima pagină » Comunicate de presă » MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării

MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării

19 sept. 2025, 19:04, Comunicate de presă
MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării

Agenția de presă MEDIAFAX organizează luni, 29 septembrie 2025, de la ora 12:00, la Cazinoul Constanța, conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment dedicat dialogului dintre mediul de afaceri, autorități și societatea civilă.

„Portret România” este o serie de evenimente regionale marca MEDIAFAX, menită să contureze o imagine clară și actuală a dinamicii economice din cele mai importante zone ale țării. Fiecare ediție aduce în prim-plan provocările, oportunitățile și actorii-cheie care modelează viitorul comunităților locale.

Temele conferinței „Portret Constanța”

  • Brand de Oraș & Turism: redeschiderea Cazinoului, reabilitarea patrimoniului cultural și investiții în turism
  • Energie & Sustenabilitate: gazul din Marea Neagră și potențialul offshore, proiecte eoliene și cogenerare, rețele și centrale termice, sustenabilitate în zona litorală
  • Infrastructură de Transport: modernizarea Portului Constanța, logistică și conexiuni multimodale, infrastructura feroviară și rutieră în zona portuară
  • Agricultură & Economie Locală: irigații 2025 și adaptare climatică, oportunități pentru IMM-uri în export și logistică

Speakeri confirmați

  • George-Sergiu Niculescu, Președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (TBC)
  • Irinel Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (TBC)
  • Ruxandra Sereșcu, Președinte al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
  • Ec. Ichim Marian, Director General, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța
  • Cristian Barhălescu, Președinte ANAT Sud-Est
  • Daniel Citirigă, Decan al Facultății de Istorie și Științe Politice

Conferința va include o sesiune interactivă de Q&A cu participanții, precum și concluzii strategice privind prioritățile de dezvoltare pentru regiunea Constanța.

Parteneri ai evenimentului:

Transgaz, Profi România, Portul Maritim, Novum, Oil Terminal, Radisson.

Despre MEDIAFAX

MEDIAFAX este prima agenţie de presă independentă din România, cu o audiență de peste 10 milioane de vizitatori unici lunar. Prin conferințele „Portret România”, MEDIAFAX aduce la aceeași masă lideri locali și naționali, investitori și reprezentanți ai comunității, pentru a defini împreună direcțiile de dezvoltare ale țării.

Citește și

COMUNICAT Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
16:05, 18 Sep 2025
Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
15:20, 16 Sep 2025
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
ADVERTORIAL Riverside redefinește standardele de viață, la doar un pas de București
12:09, 16 Sep 2025
Riverside redefinește standardele de viață, la doar un pas de București
COMUNICAT Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați
17:00, 11 Sep 2025
Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați
COMUNICAT INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la 2 mld. euro, cu o contribuție de 1,5 mld. euro a sectorului la balanța comercială
12:21, 11 Sep 2025
INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la 2 mld. euro, cu o contribuție de 1,5 mld. euro a sectorului la balanța comercială
COMUNICAT Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric
18:26, 10 Sep 2025
Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani