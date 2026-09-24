Omnicom Advertising și The Group lansează BBDO România

1. Poziționare

Omnicom SUA își consolidează parteneriatul cu The Group, cel mai mare grup de marketing-comunicare din România, prin lansarea BBDO România, agenție de comunicare integrată.

BBDO România este un ecosistem complet, construit pentru standardele profesionale ale viitorului în industria comunicării. Lansarea BBDO România sub umbrela The Group marchează revenirea și reinventarea unui brand legendar în publicitatea globală; un brand de agenție recunoscut pentru excelența sa creativă și pentru filozofia centrată pe livrarea de rezultate prin idei de impact. BBDO România nu va fi o agenție de publicitate tradițională, ci un hub tehnologic și creativ, cu instrumente robuste și versatile, adaptat ritmului și nevoilor actuale ale brandurilor.

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Ce oferă BBDO România

Agenția reunește sub o singură umbrelă expertiza avansată de:

● Creație și strategie de brand

● Comunicare digitală și integrare AI

● Tehnologie, data marketing si e-commerce

● Comunicare specializată și afaceri corporative

Această paletă de competențe, specializate și complementare, permite agenției să ofere un model nou de business integrat, capabil să răspundă complet și rapid provocărilor complexe din era transformării digitale. BBDO România se poziționează ca fiind partenerul potrivit pentru companiile care caută nu doar „Big Idea” în creație, ci soluții complete de business, din perspectiva comunicării, scalabile și eficiente.

Vocea parteneriatului

„La BBDO, credem că forța creativității este cu atât mai mare cu cât aceasta intervine încă de la început, pornind de la cele mai importante provocări de business pe care clienții noștri încearcă să le rezolve. Tocmai de aceea, lansarea BBDO România este un moment atât de important pentru noi. Echipa împărtășește această viziune și aduce împreună, încă de la început, creația, strategia, datele și tehnologia pentru a transforma provocările de business în oportunități. Ne bucurăm să le urăm bun venit în comunitatea BBDO.”

Nancy Reyes, Global President & CEO, BBDO Worldwide

„Parcurgem o etapă în care fragmentarea canalelor de comunicare impune o abordare sofisticată din punct de vedere strategic. BBDO România aduce un plus de gândire strategică și capabilități excepționale de implementare integrată. Oferim clienților noștri acces imediat la o infrastructură completă: de la analiza profundă de date și soluții de CRM până la elaborarea de strategii și soluții creative complete, execuții de digital avansat, tehnologie de ultimă generație, furnizarea de soluții de comunicare corporativă, marketing și e-commerce. Nu mai vorbim despre departamente care colaborează pentru realizarea unei campanii publicitare, ci despre un singur organism multifuncțional, capabil să livreze excelență la fiecare punct de contact al consumatorului cu brandul și, deopotrivă, rezultate comerciale măsurabile.”

Zoltan Szigeti – Președinte The Group

Prin acest parteneriat, BBDO România combină amprenta locală, capabilitățile extinse, cunoașterea profundă a pieței, spiritul inovativ și abilitățile profesionale ale echipei The Group cu accesul la rețeaua internațională, metodologiile globale și know-how-ul strategic al Omnicom Advertising.

2. Boardul agenției BBDO România

Roxana Memetea – Chief Executive Officer BBDO România

“Ne asumăm acest nou capitol cu responsabilitatea de a ridica standardul pieței locale de comunicare. Este o onoare și o oportunitate să ne alăturăm familiei BBDO și să continuăm parteneriatul cu Omnicom, de data aceasta într-o formulă mult mai amplă. Do Big Things, noua poziționare globală a rețelei, spune, în esență, că avantajul competitiv nu mai vine din viteză, ci din claritate: din capacitatea de a înțelege, înaintea altora, adevărata problemă de business a unui brand. Rolul nostru e să traducem asta pentru piața din România, nu ca pe un slogan importat, ci ca pe un mod de lucru pe care oamenii de aici să-l simtă zilnic, în fiecare brief.

Concret, asta înseamnă un model de business nou, gândit în jurul nevoilor reale ale clienților noștri: viteză, coerență și rezultate măsurabile, indiferent de canal. Ambiția noastră este ca BBDO România să devină reperul pieței locale pentru comunicare integrată de business, nu doar pentru comunicare creativă.”

Roxana Niță — Chief Creative Officer, BBDO România

„Pentru mine, formula BBDO este, în primul rând, o oportunitate să ridicăm și mai mult ștacheta creativă. Am avut întotdeauna ambiția de a construi idei care au relevanță atât pentru brand, cât și pentru oameni, idei care se pot concretiza în rezultate tangibile. Iar faptul că am avut performanțe constante de-a lungul anilor, atât la festivaluri locale, cât și pe scena internațională, ne-a arătat că putem construi proiecte relevante și competitive dincolo de piața românească. Vreau să păstrăm această ambiție creativă și să o ducem la nivelul următor: să construim în continuare echipe de creație solide, cu expertiză în discipline diferite, să le dăm spațiu să gândească și să le împingem să caute soluții pertinente. Cred că rolul meu va fi, în primul rând, să creez, alături de colegii mei, contextul și cultura în care oamenii buni pot genera idei valoroase, la nivelul pe care ni-l dorim. Accesul la rețeaua BBDO ne oferă un avantaj important: o comunitate creativă foarte mare, cu oameni și lucrări din piețe diferite, de la care putem învăța și pe care, la rândul nostru, îi putem provoca cu ideile făcute aici.”

Roxana Țâmpău — Chief Client & Business Officer, BBDO România

„Mereu am văzut relația cu clienții noștri ca pe o echipă extinsă: suntem acolo să ascultăm, să înțelegem în profunzime ce se întâmplă în piață și să rezolvăm brief-urile, oferind o soluție conectată la prezent. Faptul că avem parteneriate de peste un deceniu dovedește că transparența și implicarea noastră reală în businessul clienților noștri funcționează. Acum, mai mult ca oricând, ne propunem ca, prin accesul la BBDO, să combinăm exact această atenție personalizată cu o forță globală de inovare, pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri cu soluții integrate mai deștepte, mai rapide și tehnologic calibrate pe businessul lor.”

Luciana Cucoaneș — Chief Strategy & Insights Officer, BBDO România

„În ultimii ani, meseria de strateg s-a schimbat. Avem mai multe canale de comunicare, acces la tone de date și lucrăm cu instrumente noi de analiză și corelare a datelor. AI-ul ne ajută să optimizăm părți din procesul nostru de lucru: accelerând analize, testând ipoteze și rafinând/revizuind texte pe care le-am scris. Ce credem că nu putem sau nu trebuie să automatizăm sunt: gândirea critică din înțelegerea problemei de business; capacitatea de a vedea problema din alt unghi; abilitatea de a identifica pasul lateral în categorie, tensiunea culturală, adevărul uman din muntele de date; apropierea țesută în fibra soluției strategice; și colaborarea cu minți și discipline diferite – practic toate acele arii în care oamenii încă bat AI-ul. Asta aducem în fiecare proiect. AI-ul ne mărește productivitatea (nu externalizăm gândirea critică, originală, laterală și nici emoția). BBDO ne mărește orizonturile, oferindu-ne acces la metodologii și studii de caz din zeci de piețe diferite. Rămâne responsabilitatea noastră să găsim un insight mare local, problema mare de business, și unghiul potrivit pentru fiecare brand din România — unghi care, odată aflat, mișcă cu adevărat businessul clientului.”

Simina Dima — Chief Growth & Integration Officer, BBDO România

„Avem foarte multă expertiză în aceeași casă. Rolul meu este să fac în așa fel încât ea să nu funcționeze pe bucăți separate, ci ca un singur ecosistem care se organizează în jurul nevoii reale de business a clientului. Cred că asta cere și lumea în care intrăm: clienții nu mai au nevoie de discipline care lucrează separat și de integrare făcută pe ultima sută de metri, cu câteva slide-uri puse cap la cap. Au nevoie de soluții gândite integrat din T0. Asta înseamnă să construim, pentru fiecare client, formula potrivită de echipă, pornind de la problema pe care o avem de rezolvat, nu de la organigrama noastră. Uneori, asta va însemna creație, date, CRM, social și PR la aceeași masă, din prima zi. Alteori, o echipă mult mai simplă. Pentru mine, integrarea nu înseamnă ca toată lumea să facă de toate, ci ca fiecare expertiză să intre în momentul potrivit și să contribuie la același produs, nu la produse paralele. Și da, datele și creația chiar pot sta la aceeași masă și cred că exact de acolo pot apărea unele dintre cele mai bune idei și cele mai bune oportunități de growth. Miza mea este să construim un model în care această integrare să devină felul nostru de a lucra, nu excepția.”

Iulian Vegheș — Chief AI, Data & Technology Officer, BBDO România

„AI-ul și tehnologia nu mai sunt o extensie a creativității sau un layer adăugat la finalul procesului, ci devin parte din sistemul ei de operare. La BBDO România aducem împreună creativitatea, datele și tehnologia încă din primul moment în care definim o problemă de business, astfel încât ideea, execuția și măsurarea impactului să fie gândite ca parte din același sistem. Accesul la capabilitățile globale BBDO ne oferă un avantaj important: instrumente, know-how, modele de lucru și experiență acumulată în proiecte și piețe foarte diferite. Dar diferența reală o va face ceea ce construim și adaptăm local. Vorbim despre infrastructură, date, automatizări și soluții AI dezvoltate în jurul nevoilor reale ale fiecărui brand și integrate în modul în care acesta comunică, ia decizii și interacționează cu oamenii. Pentru noi, AI-ul înseamnă o infrastructură care interconectează insight-ul, strategia, creația, media și datele și care ne ajută să explorăm mai multe direcții, să identificăm oportunități mai repede și să construim experiențe mai relevante pentru consumatori. Ambiția noastră este să folosim AI pentru a găsi idei mai bune, a lua decizii mai inteligente și a transforma creativitatea într-un avantaj competitiv măsurabil. Tehnologia trebuie să amplifice ceea ce o agenție creativă face cel mai bine: să înțeleagă oamenii, să creeze idei care contează și să genereze creștere pentru branduri.”

Sorina Mihai — Chief of Corporate Communication, BBDO România

„La BBDO România redefinim rolul PR-ului într-un ecosistem în care reputația se construiește peste tot: în media, în experiența directă cu brandul și, tot mai mult, în AI. Punem data intelligence în centrul strategiei pentru a înțelege mai bine audiențele, a anticipa riscurile și oportunitățile și a lua decizii mai informate. Extindem managementul reputației către un teritoriu nou și esențial: felul în care brandurile sunt înțelese, reprezentate și recomandate de platformele AI. Pentru clienți, asta înseamnă o singură perspectivă asupra brandului și businessului, în care creativitatea, reputația, experiența și tehnologia nu mai funcționează separat, ci se potențează reciproc.”