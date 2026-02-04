Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul”

Grecia este pe cale să urmeze exemplu francez și cel spaniol și se pregătește să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii cu vârsta sub 15 ani. Măsura vine pe fondul unei tendințe europene de înăsprire a regulilor privind protecția minorilor într-un mediu digital tot mai vulnerabil.

Grecia urmează să anunțe în curând interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, a declarat marți o sursă guvernamentală de rang înalt pentru Reuters.

Potrivit sursei citate, Atena este „foarte aproape” de luarea unei decizii oficiale în acest sens.

Spania va interzice rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani

Anunțul din capitala elenă vine la doar câteva ore distanță după ce Spania a anunțat marți, 3 februarie 2026, că intenționează să interzică rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani și va crea o lege care să îi facă pe directorii rețelelor sociale responsabili personal pentru discursurile instigatoare la ură de pe platformele lor.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a justificat măsurile prin riscurile la care sunt expuși minorii în mediul online.

„Astăzi, copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu ar trebui să îl exploreze singuri. Un spațiu al dependenței, abuzului, pornografiei, manipulării și violenței. Nu vom mai accepta acest lucru”, a declarat liderul de la Madrid.

Sanchez a avertizat că guvernul său este hotărât să limiteze influența giganților tehnologici.

„Vom proteja copiii de Vestul Sălbatic digital. Companiile de social media sunt mai bogate și mai puternice decât multe țări, inclusiv a mea. Dar puterea și influența lor nu ar trebui să ne sperie, deoarece hotărârea noastră este mai mare”, a spus Sanchez.

otrivit premierului spaniol, viitoarea lege va introduce răspunderea penală directă pentru conducerea platformelor.

„În primul rând, vom modifica legislația din Spania, astfel încât directorii platformelor să fie responsabili din punct de vedere legal pentru numeroasele încălcări care au loc pe platformele lor. Aceasta înseamnă că directorii generali ai acestor platforme tehnologice se vor confrunta cu răspundere penală dacă nu elimină conținutul instigator la ură sau ilegal”, a explicat el.

Măsură similară adoptată și de Franța

Măsurile anunțate de Grecia și Spania se înscriu într-un val mai larg de restricții la nivel internațional. Australia a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale încă din luna decembrie, iar Franța a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării acestor platforme de către copiii sub 15 ani.

Experții avertizează că, pe măsură ce rețelele sociale s-au extins, a crescut și îngrijorarea privind impactul timpului excesiv petrecut în fața ecranelor asupra dezvoltării copiilor, inclusiv asupra sănătății mintale.

La nivel european, Uniunea Europeană a introdus deja reguli mai stricte prin Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), care obligă platformele mari să fie responsabile pentru conținutul distribuit.

Aplicarea acestui regulament a dus la primele sancțiuni, inclusiv o amendă de 120 de milioane de euro aplicată platformei X, deținută de Elon Musk, pentru nerespectarea obligațiilor de transparență privind publicitatea.

Recomandarea autorului

„Au revoir” pentru Teams și Zoom. După WhatsApp și Telegram, Franța obligă funcționarii publici să renunțe la platformele americane de videoconferință

Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani