INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul patru din 2025

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV din 2025 față de același trimestru din 2024, la 151.662 vehicule. De asemenea, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 13,4%, la 30.507 vehciule, anunță Institutul Național de Statistică (INS).

Numărul înmatriculărilor noi a urcat vizibil comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cu avansuri la majoritatea categoriilor de autovehicule, semn că cererea internă rămâne solidă în ciuda contextului economic dificil. În comparație cu trimestrul IV din 2024, au fost înamtriculate 134.533 vehciule rutiere pentru transportul pasagerilor și 26.908 vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor.

„Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024 ṣi cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor. În trimestrul IV 2025, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 5,5 puncte procentuale mai mult faţă de acelaşi trimestru al anului 2024. La sfârṣitul trimestrului IV 2025 circa 5% din stocul de autobuze ṣi microbuze erau vehicule electrice”, arată datele INS.

Pe categorii, în trimestrul IV din 2025, față de trimestrul IV din 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creșteri la toate categoriile. La autobuze și microbuze creșterea a fost de 24,8%, la autoturisme cu 12,8% și la categoria mopede și motociclete cu 9,2%. La înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creșteri la toate categoriile, la autotractoare cu 19,8%, la remorci și semiremorci cu 17,9% și la categoria autocamioane cu 8,7%.

Din punct de vedere al normelor europene de poluare, 66,2% dintre vehiculele rutiere înmatriculate la sfârșitul trimestrului IV din 2025 respectau normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, iar 9,6% erau clasificate Non-Euro. Pentru autoturisme, ponderea cea mai mare a fost de 32,1% pentru Euro 4, pentru autovuze și microbuze predomină Euro 6, iar pentru mopede și motociclete predomină Non-Euro, 21,7%.

