Prima pagină » Economic » INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul patru din 2025

INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul patru din 2025

04 feb. 2026, 10:37, Economic
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul patru din 2025

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV din 2025 față de același trimestru din 2024, la 151.662 vehicule. De asemenea, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 13,4%, la 30.507 vehciule, anunță Institutul Național de Statistică (INS). 

Numărul înmatriculărilor noi a urcat vizibil comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cu avansuri la majoritatea categoriilor de autovehicule, semn că cererea internă rămâne solidă în ciuda contextului economic dificil. În comparație cu trimestrul IV din 2024, au fost înamtriculate 134.533 vehciule rutiere pentru transportul pasagerilor și 26.908 vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor.

„Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024 ṣi cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor. În trimestrul IV 2025, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 5,5 puncte procentuale mai mult faţă de acelaşi trimestru al anului 2024. La sfârṣitul trimestrului IV 2025 circa 5% din stocul de autobuze ṣi microbuze erau vehicule electrice”, arată datele INS.

Pe categorii, în trimestrul IV din 2025, față de trimestrul IV din 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creșteri la toate categoriile. La autobuze și microbuze creșterea a fost de 24,8%, la autoturisme cu 12,8% și la categoria mopede și motociclete cu 9,2%. La înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creșteri la toate categoriile, la autotractoare cu 19,8%, la remorci și semiremorci cu 17,9% și la categoria autocamioane cu 8,7%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Din punct de vedere al normelor europene de poluare, 66,2% dintre vehiculele rutiere înmatriculate la sfârșitul trimestrului IV din 2025 respectau normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, iar 9,6% erau clasificate Non-Euro. Pentru autoturisme, ponderea cea mai mare a fost de 32,1% pentru Euro 4, pentru autovuze și microbuze predomină Euro 6, iar pentru mopede și motociclete predomină Non-Euro, 21,7%.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Voucherele la gaze prevestesc un șoc psihologic iminent. De la 1 aprilie 2026, românii rămân fără plafonare. Scenariul de la energie electrică, unde plătim cele mai mari facturi din Europa, se poate repeta și la gaze
06:00
Voucherele la gaze prevestesc un șoc psihologic iminent. De la 1 aprilie 2026, românii rămân fără plafonare. Scenariul de la energie electrică, unde plătim cele mai mari facturi din Europa, se poate repeta și la gaze
ECONOMIE Un gigant mondial anunță reduceri de prețuri din cauza scăderii consumului
05:25
Un gigant mondial anunță reduceri de prețuri din cauza scăderii consumului
DIVERTISMENT Cine este omul care va moșteni vastul imperiu al companiei Walt Disney de la Bob Iger
05:00
Cine este omul care va moșteni vastul imperiu al companiei Walt Disney de la Bob Iger
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul
18:25
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul
REACȚIE ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
14:32
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
ECONOMIE Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
01:47, 03 Feb 2026
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
12:28
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
PACE ÎN UCRAINA Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
12:26
Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
12:15
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
VIDEO Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
12:14
Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

Cele mai noi

Trimite acest link pe