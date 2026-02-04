Procurorii din Franța cer instanței de apel să mențină interdicția impusă lui Marine Le Pen de a candida la președinție. Câți ani de închisoare riscă lidera extremei drepte franceze pentru deturnare de fonduri

Procurorii francezi au solicitat, marți, judecătorilor Curții de Apel din Paris să mențină interdicția impusă liderei de extremă dreapta, Marine Le Pen, de a candida la alegeri pe o perioadă de cinci ani, în urma scandalului privind locurile de muncă fictive din Parlamentul European, relatează France 24.

Anul trecut, o instanță judecătorească i-a interzis lui Le Pen, candidată la președinție de trei ori, să candideze pentru o funcție publică timp de cinci ani, o decizie care i-a pus în pericol candidatura la președinție din 2027. Dacă judecătorii vor decide să aprobe cererea, Le Pen probabil nu va putea candida la alegerile prezidențiale din Franța din 2027.

4 ani de închisoare pentru Le Pen

Procurorii au recomandat, de asemenea, o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru Le Pen, dintre care trei ani cu suspendare și unul petrecut acasă, cu brățară electronică. Ei au solicitat, de asemenea, o amendă de 100.000 de euro.

„Gravitatea acuzațiilor înseamnă că orice altă sancțiune ar fi inadecvată”, a declarat marți Stéphane Madoz-Blanchet, unul dintre procurorii din acest caz.

Decizia finală privind sentința va fi luată de un complet de judecători de apel, care vor delibera timp de câteva luni și vor pronunța verdictul „înainte de vară”.

Le Pen, în vârstă de 57 de ani, care conduce partidul Rassemblement National (RN), era considerată una dintre principalele candidate la alegerile prezidențiale franceze de anul viitor, până când, în martie anul trecut, i s-a interzis să candideze la alegeri pentru o perioadă de cinci ani, cu efect imediat, după ce a fost găsită vinovată de o fraudă extinsă și de lungă durată privind locuri de muncă fictive în Parlamentul European.

De ce a fost condamnată Le Pen

Lidera extremei drepte franceze și mai mulți colegi de partid au fost condamnați, în martie 2025, în primă instanță într-un dosar de deturnare de fonduri, după ce au folosit banii Parlamentului European pentru a plăti salariile membrilor de partid din Franța, unor asistenți mai exact. În timpul primului proces, Le Pen a negat acuzațiile și a criticat ceea ce a numit „instrumentalizarea instanțelor” pentru a-i împiedica ascensiunea.

Judecătorii au constatat, însă, că anumiți angajați ai RN, precum Thierry Légier, bodyguardul de lungă durată al lui Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine, erau angajați ca asistenți parlamentari, când, de fapt, desfășurau activități total diferite. Conform hotărârii judecătorești de anul trecut, salariul lui Légier din perioada 2005-2012 s-a ridicat la 717.000 de euro și a fost plătit în întregime din fondurile Parlamentului European.

Le Pen a făcut apel împotriva verdictului de anul trecut, iar un nou proces la curtea de apel din Paris se află în faza finală. Le Pen încearcă să anuleze verdictul și sentința de anul trecut pentru a putea candida la președinție în 2027. Ea a declarat în fața instanței că partidul său nu a creat niciun „sistem” pentru a deturna fonduri ale Parlamentului European.

Însă procurorii statului au concluzionat marți, în cazul împotriva lui Le Pen, că aceasta se afla în centrul unui sistem „bine gândit”, „centralizat” și aproape „industrial” de deturnare a fondurilor Parlamentului European.

Aceștia au declarat curții de apel că banii contribuabililor alocați membrilor Parlamentului European pentru a-și plăti asistenții cu sediul la Strasbourg sau Bruxelles au fost deturnați de partid între 2004 și 2016, pentru a-și plăti propriii angajați din Franța, încălcând regulile parlamentului.

Procurorii au afirmat că personalul din Franța nu avea nicio legătură cu activitatea desfășurată în Parlamentul European. Pierderea fondurilor europene a fost estimată la 4,8 milioane de euro.

Procurorii nu au solicitat ca interdicția de a candida la funcții publice pe o perioadă de cinci ani să intre în vigoare imediat. Cu toate acestea, acest detaliu – care ar lăsa loc pentru un recurs final la cea mai înaltă instanță din Franța – este puțin probabil să schimbe faptul că interdicția de cinci ani ar împiedica efectiv ca Le Pen să candideze la președinție în primăvara anului viitor.

În fața instanței, înainte de concluziile procurorilor, Le Pen le-a spus jurnaliștilor: „Sunt credincioasă, așa că eu cred în miracole”.

Avocații apărării vor ține pledoariile finale săptămâna viitoare. Dacă Le Pen nu va mai putea să candideze, ea va fi înlocuită de protejatul său și președintele partidului, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani.

„Jordan Bardella poate câștiga în locul meu”. Ea a afirmat că, indiferent de rezultat, partidul său va domina și „ideile sale vor supraviețui”.

