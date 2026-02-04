Victorie în instanță împotriva ICE. Un judecător american a interzis agenților federali să folosească armele de dispersie împotriva protestatarilor din Portland

Decizie istorică în Statele Unite împotriva ICE. Un judecător federal a decis că agenții federali nu mai pot folosi gaze lacrimogene și muniție de control al mulțimii împotriva protestatarilor pașnici și jurnaliștilor din Portland. Hotărârea este considerată o victorie majoră pentru drepturile garantate de Primul Amendament.

O instanță federală din Statele Unite a decis limitarea drastică a utilizării forței de către autoritățile federale împotriva protestatarilor anti-ICE din Portland, într-o hotărâre care reprezintă o victorie importantă pentru reclamanți și pentru apărarea libertății de exprimare, scrie Politico.com.

Judecătorul districtual american Michael Simon a ordonat marți agenților federali să înceteze folosirea gazelor lacrimogene, a proiectilelor chimice și a altor arme de control al mulțimii împotriva protestatarilor pașnici și a jurnaliștilor care se adună frecvent în fața sediului Immigration and Customs Enforcement din Portland.

În motivarea sa, magistratul a arătat că modul în care a fost folosită forța de către agenții federali părea să vizeze în mod special persoanele care își exprimau opoziția față de politicile de deportare ale administrației Donald Trump, inclusiv jurnaliștii prezenți la proteste.

Judecătorul a mai precizat că astfel de practici ar fi fost tolerate, dacă nu chiar încurajate, de conducerea Department of Homeland Security de la Washington.

„Declarațiile făcute de oficialii DHS și de înalții funcționari federali arată că cultura agenției și a angajaților săi este de a celebra răspunsurile violente în detrimentul celor corecte și diplomatice. În loc să condamne violența DHS împotriva protestatarilor, înalții oficiali au tolerat-o public.”, a scris Simon în motivarea sa de 22 de pagini.

Decizii similare adoptate anterior și în Minneapolis, Chicago și Los Angeles

În replică, secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, a susținut că instituția „ia măsuri adecvate și constituționale pentru a susține statul de drept și a proteja ofițerii și publicul de revoluționari periculoși”.

Judecătorul Simon, numit în funcție în timpul administrației Obama, este al patrulea magistrat care impune restricții tacticilor de control al mulțimii folosite de DHS în orașe conduse de democrați.

Decizii similare au fost luate anterior de instanțe din Minneapolis, Chicago și Los Angeles, însă toate au fost ulterior blocate de curțile de apel.

Ordinul emis la Portland va fi în vigoare timp de 14 zile, cu posibilitatea de prelungire. Acesta interzice agenților DHS să utilizeze „muniție chimică sau proiectile”, cu excepția situațiilor în care o persoană reprezintă „o amenințare iminentă de vătămare fizică”.

De asemenea, agenților le este interzis să tragă cu armele în cap, gât sau torace, cu excepția cazurilor în care există temei legal pentru folosirea forței letale.

Judecătorul a precizat totodată că DHS nu poate folosi gaze lacrimogene sau alte substanțe iritante împotriva protestatarilor care blochează accesul sau pătrund fără drept în clădirea federală, atâta timp cât aceștia nu recurg la violență.

Decizia se aplică exclusiv protestelor din proximitatea facilității ICE din Portland, devenită un punct central al manifestațiilor încă de la începutul anului 2025. Deși protestele au fost inițial pașnice, confruntările cu agenții federali au început în luna iunie.

La finalul lunii septembrie, președintele Trump a mobilizat Garda Națională pentru protejarea clădirii, însă desfășurarea a fost blocată ulterior de un judecător federal.

Amplasarea sediului ICE într-un cartier mixt, rezidențial și comercial, cu școli și afaceri, a amplificat criticile privind folosirea spray-ului cu piper și a munițiilor chimice. În weekend, martorii au filmat o fată care primea îngrijiri medicale după ce ar fi fost expusă la gaze lacrimogene în timpul unui protest diurn.

Procesul a fost intentat în noiembrie de American Civil Liberties Union of Oregon, în numele mai multor protestatari care au reclamat folosirea excesivă a forței.

Printre reclamanți se află și Jack Dickinson, cunoscut drept „Portland Chicken”, care participa la proteste purtând „un costum de pui din lână galbenă, cu un steag american pe umeri, ca o mantie”.

Dickinson a susținut că a fost pulverizat în repetate rânduri cu spray cu piper și lovit cu proiectile, deși nu obstrucționa accesul la clădire.

„Mai mulți protestatari descriu cum ofițerii DHS au tras în mulțimi nonviolente din unghiuri periculoase, inclusiv de pe acoperișul clădirii ICE”, a notat judecătorul. „Aceasta este o dovadă circumstanțială puternică a intenției de a pedepsi mulțimea pentru exprimarea lor.”

Decizia a fost salutată de senatorul democrat Ron Wyden.

„Hotărârea de astăzi este o victorie pentru locuitorii din Oregon care țin la bunul simț și la decența comună. Primul Amendament este ceea ce diferențiază America de regimurile totalitare, iar reacția implicită a acestei administrații la opoziție a fost violența împotriva protestatarilor pașnici.”, a declarat acesta.

