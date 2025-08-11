Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Pisicile domină achizițiile din pet shop-ul supermarketului online Sezamo, reprezentând 77% din vânzările categoriei

(P) Pisicile domină achizițiile din pet shop-ul supermarketului online Sezamo, reprezentând 77% din vânzările categoriei

11 aug. 2025, 10:20, Diverse
(P) Pisicile domină achizițiile din pet shop-ul supermarketului online Sezamo, reprezentând 77% din vânzările categoriei

Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii, supermarketul online Sezamo anunță extinderea categoriei Pet Shop, care a depășit în prezent 650 de produse, dintre care peste 400 sunt dedicate exclusiv pisicilor. Această categorie domină în preferințele clienților, reprezentând 77% din totalul vânzărilor Pet Shop, cu un coș mediu de 36 de lei per achiziție.

Creșterea vine în continuarea inițiativei Sezamiau, lansată în aprilie 2024, un proiect dedicat iubitorilor de pisici, care a marcat începutul specializării sortimentației și comunicării în această direcție. 

Hrana umedă și așternutul igienic – campionii vânzărilor

Cele mai căutate articole de către deținătorii de pisici sunt hrana umedă la plic (38% din categoria Pisici), urmată de accesorii precum așternutul igienic (32%). În topul produselor cu cea mai mare rotație în prima jumătate a anului se află așternutul silicat cu lavandă, plicurile de curcan în sos și ficatul de pui în sos. În ceea ce privește valoarea achizițiilor, cele mai multe fonduri sunt direcționate către așternuturi pentru pisici — silicat, tofu și bentonită — unde se remarcă un produs marca proprie: Pauu Așternut pentru pisici, bentonită (10 l).

Branduri preferate și segmentare clară a comportamentului de cumpărare

Brandurile cu cele mai mari vânzări la Sezamo în categoria Pisici sunt Royal Canin, Miau Miau și Sheba. Totodată, în ultimul an, marca proprie Pauu a înregistrat o creștere spectaculoasă de peste 7 ori, susținută de lansări frecvente și de preferința tot mai accentuată pentru produse cu un raport bun calitate-preț. Gama Pauu include atât hrană umedă și uscată, cât și așternuturi și, recent, batoane dentare pentru câini de talie mică și medie, un pas strategic în extinderea segmentului de recompense.

Segmentul Pet Shop se polarizează între cumpărătorii care preferă super-premium – cu branduri ca Royal Canin sau Acana – și cei care aleg produse entry sau mid-price, unde marca Pauu a reușit să câștige teren accelerat. Suntem atenți la comportamentul clienților noștri și ne adaptăm rapid sortimentația pentru a răspunde atât cerințelor funcționale, cât și nevoilor de buget,” a declarat Michael Kaiser, director comercial Sezamo.

Extindere strategică în categoria Recompense

Pe lângă produsele clasice pentru pisici și câini, Sezamo oferă și o gamă de produse pentru păsări. În paralel, Sezamo a investit în dezvoltarea categoriei de Recompense, care înregistrează o evoluție pozitivă, cu branduri precum Inaba Churu, preferate de animăluțe pentru gust și calitate.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m² situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

Despre Sezamo

Sezamo este un supermarket online, parte din grupul european Rohlik, una dintre cele mai importante companii de e-grocery din Europa. Deja activ în: Cehia (Rohlik.cz), Ungaria (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) și Germania (Knuspr.de), Rohlik s-a lansat în România în 2022, sub brandul Sezamo. Fiind o companie bazată pe tehnologie, Sezamo se angajează în favoarea durabilității, oferind clienților opțiuni ecologice și sprijinind furnizorii locali. Compania a obținut statutul de unicorn în 2021 și este în creștere rapidă.

Pentru mai multe informații, vizitați www.sezamo.ro
Pentru a deveni partener Sezamo, ne puteți contacta la [email protected]
Pentru întrebări de presă contactați-o pe Elena Filip la [email protected]

Mediafax
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
SMS-ul pe care îl vor primi toți românii. Confirmarea, obligatorie
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Președintele României, Nicușor Dan, dovadă de omenie și dedicare față de familie! Ce a făcut acesta, în weekend? "Mai avem puțin, vezi?"
RadioImpuls
Sărbătoare mare pe 11 august 2025, în CALENDARUL ORTODOX. Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre. Rugăciunea pe care e bine să o citească pentru curățirea gândurilor și liniște sufletească
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Gestul simplu care ajută sănătatea inimii după menopauză
POLITICĂ Victor Negrescu, săgeți la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
12:03
Victor Negrescu, săgeți la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT
POLITICĂ Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
11:53
Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”
VIDEO Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
11:50
Controversele noii legi privind PENSIILE private, care elimină plata integrală. Victor Negrescu: Există anumite cerințe de la OCDE
ULTIMA ORĂ Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
11:48
Gabriela Firea cere ca siguranța femeilor să devină PRIORITATE națională: „Un buton în telefon poate salva vieți!” / Al 30-lea caz de femicid în 2025
VIDEO Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
11:32
Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”
EXTERNE JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
11:21
JD Vance anunță repoziționarea SUA în privința războiului din Ucraina: nu mai finanțează Kievul, dar statele europene pot cumpăra arme din America
Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
ACTUALITATE Inteligența artificială a dus la CONCEDIEREA a 200 de angajați la una dintre marile corporații din Ungaria. Compania anunță din nou restructurări
SPORT Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
VIDEO Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
Pastila lui Cristoiu: „Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat”
ACTUALITATE Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic
ACTUALITATE ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța
ACCIDENT grav pe autostrada A2. Două persoane au fost rănite după o coliziune în care au fost implicate șapte mașini. Trafic îngreunat spre Constanța