(P) Pisicile domină achizițiile din pet shop-ul supermarketului online Sezamo, reprezentând 77% din vânzările categoriei

Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii, supermarketul online Sezamo anunță extinderea categoriei Pet Shop, care a depășit în prezent 650 de produse, dintre care peste 400 sunt dedicate exclusiv pisicilor. Această categorie domină în preferințele clienților, reprezentând 77% din totalul vânzărilor Pet Shop, cu un coș mediu de 36 de lei per achiziție.

Creșterea vine în continuarea inițiativei Sezamiau, lansată în aprilie 2024, un proiect dedicat iubitorilor de pisici, care a marcat începutul specializării sortimentației și comunicării în această direcție.

Hrana umedă și așternutul igienic – campionii vânzărilor

Cele mai căutate articole de către deținătorii de pisici sunt hrana umedă la plic (38% din categoria Pisici), urmată de accesorii precum așternutul igienic (32%). În topul produselor cu cea mai mare rotație în prima jumătate a anului se află așternutul silicat cu lavandă, plicurile de curcan în sos și ficatul de pui în sos. În ceea ce privește valoarea achizițiilor, cele mai multe fonduri sunt direcționate către așternuturi pentru pisici — silicat, tofu și bentonită — unde se remarcă un produs marca proprie: Pauu Așternut pentru pisici, bentonită (10 l).

Branduri preferate și segmentare clară a comportamentului de cumpărare

Brandurile cu cele mai mari vânzări la Sezamo în categoria Pisici sunt Royal Canin, Miau Miau și Sheba. Totodată, în ultimul an, marca proprie Pauu a înregistrat o creștere spectaculoasă de peste 7 ori, susținută de lansări frecvente și de preferința tot mai accentuată pentru produse cu un raport bun calitate-preț. Gama Pauu include atât hrană umedă și uscată, cât și așternuturi și, recent, batoane dentare pentru câini de talie mică și medie, un pas strategic în extinderea segmentului de recompense.

„Segmentul Pet Shop se polarizează între cumpărătorii care preferă super-premium – cu branduri ca Royal Canin sau Acana – și cei care aleg produse entry sau mid-price, unde marca Pauu a reușit să câștige teren accelerat. Suntem atenți la comportamentul clienților noștri și ne adaptăm rapid sortimentația pentru a răspunde atât cerințelor funcționale, cât și nevoilor de buget,” a declarat Michael Kaiser, director comercial Sezamo.

Extindere strategică în categoria Recompense

Pe lângă produsele clasice pentru pisici și câini, Sezamo oferă și o gamă de produse pentru păsări. În paralel, Sezamo a investit în dezvoltarea categoriei de Recompense, care înregistrează o evoluție pozitivă, cu branduri precum Inaba Churu, preferate de animăluțe pentru gust și calitate.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m² situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

