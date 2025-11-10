Philip Morris România investește în energie verde

La fabrica din Otopeni a fost inaugurată una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale din România

Philip Morris România își consolidează angajamentul față de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni. Acestea au fost instalate în parcarea și pe acoperișul cladirilor de productie, cu sprijinul ENGIE Romania, și au fost puse în funcțiune la 1 noiembrie. Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea și modernizarea fabricii din Otopeni. O parte din aceste investiții au fost direcționate spre măsuri de sustenabilitate, inclusiv instalarea panourilor solare.

„Această inițiativă este un nou pas concret în direcția transformării sustenabile a fabricii noastre. Ne-am asumat un rol activ în combaterea schimbărilor climatice și suntem mândri că putem produce energie verde. Panourile solare reduc amprenta noastră de carbon prin faptul că produc energie și susțin funcționarea celui mai mare boiler electric industrial din România, utilizat pentru producerea aburului tehnologic necesar în fabrică. În plus, ele oferă umbră autovehiculelor parcate, ceea ce reduce consumul de combustibil și energie în zilele toride de vară. Rezultatul este o scădere suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră.”, a declarat Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, Philip Morris România.

Inițiativa face parte din strategia companiei de a reduce dependența de combustibili fosili și de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon în operațiunile directe. În acest scop, echipa din Otopeni a implementat un plan strategic în trei pași – reducere, tranziție și compensare. Planul a presupus reducerea consumului de energie și optimizarea eficienței operaționale, tranziția de la combustibili fosili la surse de energie regenerabilă, precum și compensarea emisiilor inevitabile prin proiecte bazate pe soluții naturale și achiziționarea de credite de carbon de înaltă calitate de către PMI.

Inițiativa-cheie în procesul de decarbonizare a fabricii din Otopeni este programul Zero Carbon Tech, lansat în perioada 2016–2017. Programul a inclus evaluări energetice, implementarea unui sistem avansat de monitorizare a utilităților și soluții concrete pentru reducerea amprentei de carbon, precum panouri solare pentru producerea energiei, un boiler electric utilizat pentru încălzirea și climatizarea fabricii, precum și pompe de căldură care recuperează căldura și o utilizează în sistemul de încălzire și climatizare.

Proiectul de instalare a panourilor solare a început în anul 2023 și a fost implementat în două faze. Prima fază a inclus construirea uneia dintre cele mai mari parcări cu panouri solare bifaciale din România, cu o capacitate instalată de 0,5 MWh, precum și dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice. A doua fază a constat în instalarea de panouri solare pe acoperișul fabricii. Aceste panouri acoperă o suprafață de peste 15.000 m² și au o capacitate instalată de 2,9 MWh. În total, capacitatea instalată ajunge la 3,4 MWh.

„Prin această ințiativă de instalare a panourilor solare, ne consolidăm angajamentul față de protejarea mediului și accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, contribuind activ la eforturile globale ale PMI de combatere a schimbărilor climatice. Sustenabilitatea reprezintă o direcție strategică esențială pentru companie, integrată în toate dimensiunile activității – de la inovație și procese de producție, până la impactul social și de mediu și un catalizator pentru valoare pe termen lung și reziliență. Astfel, prin dezvoltarea de produse fără fum, reducerea amprentei de carbon și adoptarea unui model de afaceri responsabil, Philip Morris România își propune să aibă un impact semnificativ în crearea unui viitor sustenabil.”, a declarat Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, Philip Morris România.

În 2024, emisiile de CO₂ generate de arderea gazelor naturale în fabrică au ajuns la 15,96 kT. Odată cu implementarea completă a proiectului Zero Carbon Tech, aceste emisii vor fi reduse anual cu până la 10 kT — echivalentul emisiilor produse de 4.211 vehicule care parcurg zilnic 50 km timp de un an. Această tranziție către energie verde contribuie semnificativ la combaterea schimbărilor climatice și la îmbunătățirea calității aerului.

În cadrul operațiunilor din Otopeni, sustenabilitatea se reflectă, de asemenea, în gestionarea eficientă a resurselor, prin reciclarea și valorificarea deșeurilor, tratarea sustenabilă a apelor uzate în stații de epurare și utilizarea energiei verzi. Ca urmare a tuturor măsurilor implementare de companie cu scopul de a asigura o utilizare responsabilă a apei în activitatea fabricii, în 2020, Philip Morris România a obținut certificarea globală Alliance for Water Stewardship (AWS), cea mai importantă din acest domeniu. În plus, compania se implică activ în protejarea mediului prin proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversității și acțiuni de ecologizare desfășurate în parteneriat cu ONG-uri și autorități locale.

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. Produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în 100 de piețe, iar cu începere din 30 iunie 2025, PMI estimează că aproximativ 41 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41% din veniturile nete totale ale PMI în primele nouă luni ale anului 2025.

Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață.

În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA.

Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

