Prima pagină » Comunicate de presă » Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark

Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark

20 ian. 2026, 13:20, Comunicate de presă
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
Galerie Foto 10

La final de ianuarie, Artmark propune publicului două licitații care scot la lumină povești păstrate mult timp departe de privire: comori intime, devenite patrimoniu cultural.

La 29 ianuarie, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, este programată Licitația de Bijuterii de Epocă și Artă Decorativă din Colecția familiei Constantinescu-Facci, care aduce în prim-plan o moștenire de elită europeană, construită și transmisă în familie înainte de Primul Război Mondial. Bijuterii purtate, iubite și povestite din generație în generație se întâlnesc cu piese rare de artă decorativă Art Nouveau și Art Deco. Printre loturile-vedetă se numără un impresionant set Biedermeier din aur bicolor cu diamante (cca. 1890) – de la 7.500 euro, un inel edwardian cu smarald de Columbia și diamante – de la 5.000 euro, o broșă victoriană în formă de stea, cu diamante – de la 1.200 euro, precum și un spectaculos vas Daum Nancy, piesă de colecție, realizată în jurul anului 1915 – de la 4.000 euro.

„Inițiatoarea colecției de familie e străbunica mea, care a trăit la sfârșitul anilor 1800. Îi plăceau foarte mult broșele cu diamante. Și eu am această slăbiciune. Le port ori de câte ori pot – îmi aduc noroc și energie”, mărturisește doamna Dana Facci, prezentă în Galeriile Artmark special pentru a prezenta expoziția care este deschisă, zilnic, cu intrare liberă.

În celelalte încăperi ale Palatului Cesianu-Racoviță (din București, str. C.A. Rosetti nr. 5) se află și alte comori. Licitația „Pinacoteca interzisă”, programată în data de 3 februarie, dezvăluie, la rândul ei, lucrări care au existat mult timp într-un spațiu al retragerii și reflecției. Evenimentul are o importanță aparte fiindcă este un fragment istoric, ce amintește de un proiect cultural major: pinacoteca unei fundații constituite în anii ’90, în mare parte prin donațiile artiștilor expuși la Galeria „Catacomba” – spațiu inițiat și susținut de pictorul Sorin Dumitrescu, fondatorul Fundației Anastasia, descris drept un centru-pilot de artă contemporană. Colecția funcționează ca o hartă de profunzime a artei românești recente – o „pinacotecă” valoroasă, prea puțin accesibilă publicului, pe care Artmark o readuce în circuitul expozițional și colecționistic.

Selecția propune un dialog intens între sacru și profan, între artă și spiritualitate, prin lucrări precum picturile „Călător cu lună” de Ștefan Câlția (de la 20.000 euro), „Arca. Pescuirea miraculoasă” de Ion Grigorescu (de la 4.000 euro), „Iarnă la Rădești” de Sorin Ilfoveanu (de la 2.500 euro), „Wang” de Sorin Dumitrescu (de la 2.000 euro) ori sculptura „Înger” de Vasile Gorduz (de la 3.500 euro).

„Galeria Catacomba a lui Sorin Dumitrescu aduna sute de oameni, făcea adevărate show-uri, la începutul anilor ’90, era pe val. Sorin Dumitrescu a creat câteva instituții importante: prima galerie, prima penacotecă privată, prima colecție privată, prima editură cu profil creștin”, spune Vladimir Bulat, istoric de artă.

Ca toate licitațiile Casei A10 by Artmark, și acestea sunt publice și pot fi accesate pe Platforma Artmark Live. Online fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare lot în parte. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces ce este, de asemenea, gratuit, precum toate expozițiile dedicate licitațiilor, care sunt deja deschise la Artmark – Palatul Culturii.

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
De ce ne place zahărul și când începe, de fapt, să ne facă rău
INEDIT Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
14:35
Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”

Cele mai noi

Trimite acest link pe