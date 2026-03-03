Prima pagină » Comunicate de presă » Proiect de lege AUR: victimele violenței domestice vor fi informate obligatoriu, în scris, despre drepturile lor încă de la primul contact cu autoritățile

03 mart. 2026, 12:24, Comunicate de presă
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu scopul de a introduce obligația expresă de informare a victimelor cu privire la drepturile lor, încă din primul moment al interacțiunii cu autoritățile statului.

Inițiativa legislativă prevede că, la primul contact al victimei cu o autoritate competentă sau cu un organ judiciar, precum și anterior primei audieri ori declarații în legătură cu faptele de violență domestică sau cu cererea de ordin de protecție, aceasta trebuie informată, în mod clar și accesibil, despre dreptul la protecție specială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială și asistență medicală gratuită, precum și despre dreptul la consiliere și asistență juridică gratuită.

Potrivit inițiatorilor, deși legea enumeră aceste drepturi, în prezent nu există un mecanism procedural care să garanteze că victima este efectiv informată și că această informare este documentată. „Simpla consacrare a unor drepturi în textul legii nu este suficientă dacă persoana aflată într-o situație de vulnerabilitate extremă nu știe că le are și nu le poate exercita. Lipsa informării reale transformă drepturile în formule teoretice”, se arată în expunerea de motive.

„Prin prezenta inițiativă se urmărește transformarea drepturilor victimelor din simple enunțuri legale în instrumente efective de protecție. Informarea clară, documentată și realizată la timp reprezintă premisa esențială pentru întreruperea ciclului violenței și pentru recâștigarea demnității și siguranței personale”, se mai arată în expunerea de motive.

Proiectul introduce o fișă de informare, document distinct în care se consemnează îndeplinirea obligației de informare. Fișa va fi semnată de victimă, iar refuzul sau imposibilitatea obiectivă de semnare vor fi consemnate motivat. Modelul fișei și procedura de utilizare vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

„Puterea unui stat stă în capacitatea acestuia de a asigura protecție celor mai vulnerabili, celor care nu se pot proteja singuri. De aceea am considerat necesar să venim cu o completare la o lege deja existentă, legea 217 pe 2003, privind prevenirea și combaterea violenței domestice. După cum am văzut în ultimele sondaje, la nivel european suntem pe locul 4 în ceea ce privește violența domestică și, din păcate, una din două femei în timpul unei relații în România a fost abuzată atât emoțional cât și fizic.

Pentru a putea ajuta aceste victime, pentru a le da puterea de a merge mai departe, am considerat necesar să modificăm în această lege și să trecem obligativitatea autorităților locale de a informa victima cu privire la drepturile pe care aceasta le are și anume dreptul la o consiliere juridică, dreptul la o consiliere psihologică și, acolo unde este cazul și este atât de grav, dreptul la internarea într-un centru specializat unde să fie ținută deoparte și departe de agresor”, a declarat Antonio Popescu, deputat AUR.

Inițiativa este în concordanță cu Directiva 2012/29/UE, care consacră dreptul victimelor de a primi informații fără întârzieri inutile, încă de la primul contact cu o autoritate competentă, precum și cu Directiva (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Totodată, proiectul respectă obligațiile asumate de România prin Convenția de la Istanbul, care impune statelor să asigure informarea adecvată și la timp a victimelor cu privire la serviciile de sprijin și la măsurile juridice disponibile.

AUR reafirmă că protejarea victimelor violenței domestice trebuie să fie o prioritate reală a statului român, iar mecanismele legale trebuie să funcționeze efectiv, nu doar formal.

