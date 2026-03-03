Presa de stat iraniană a prelat imagini publicate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din buncărele montane subterane, unde sunt aliniate zeci de drone Shahed și sisteme de lansare a rachetelor. Videoclipurile arată momentul în care aceste drone au fost lansate asupra țintelor din Golful Persic.

Dronele au schimbat regulile războiului

În ultimii ani, dronele au devenit esențiale în conflicte, atât pentru atac, cât și pentru supraveghere.

Un exemplu este modelul Shahed 136, produs în Iran și utilizat de Rusia în războiul cu Ucraina. Conform BBC, aceste drone pot avea o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri, ceea ce le transformă într-o amenințare pentru statele aflate la o distanță considerabilă față de zona de lansare.

Se pare că, în ultimele săptămâni, SUA au trimis în regiune sisteme suplimentare de apărare aeriană, inclusiv sofisticatele sisteme THAAD și Patriot, care pot doborî rachete balistice. Dar acestea sunt scumpe și disponibile într-un număr limita

Ucraina are mai puțin de 10 baterii Patriot și încă se luptă să apere capitala, Kievul. Ceea ce este încă puțin probabil ca SUA să dispună de un număr suficient pentru a-și proteja toate bazele militare și interesele pe care le are în Orientul Mijlociu.

Publicația The New York Times a relatat, citând oficiali militari ucraineni, că dronele iraniene sunt „înfricoșător de eficiente”. Acestea sunt drone kamikaze, echipate cu un focos de aproximativ 80 de kilograme, care lovesc direct ținta.

„A rupt obuzierul în două”

Colonelul ucrainean Rodin Kulagin, comandat al operațiunilor de artilerie în contraofensiva din harkov, a declarat pentru The New York Times că o dronă Shahed-136 a distrus un obuzier M777 howitzer furnizat de SUA.

„A rupt obuzierul în două”, a spus acesta. Potrivit militarului, alte câteva lovituri similare au distrus vehicule blindate și au provocat victime în rândul soldaților ucraineni.

Colonelul ucrainean Rodin Kulagin a mai susținut cp, în anumite condiții, o singură dronă este mai eficientă decât zeci de proiecte de artilerie, deoarece poate căuta și lovi ținta cu precizie.

Autorul mai recomandă: