Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a avertizat, marți, că valul de tensiuni din Orientul Mijlociu se extinde pe zi ce trece, iar Turcia va mobiliza „toate resursele pentru a ne asigura că regiunea noastră va fi eliberată cât mai curând posibil de aceste tulburări, înainte ca sângele să curgă în continuare“, relatează pubicația Hurryet.

„Frații și surorile noastre care trăiesc în Gaza, Cisiordania și alte teritorii palestiniene ocupate au întâmpinat din nou Ramadanul cu tristețe. Guvernul israelian blochează în mod deliberat livrările de ajutor umanitar, încălcând în mod clar acordul din octombrie. În ciuda încetării focului, peste 620 dintre frații și surorile noastre din Gaza au fost martirizați în atacurile israeliene din ultimele cinci luni. În Somalia, Sudan, Arakan și multe alte locuri, cei oprimați petrec, din păcate, Ramadanul cu inima grea. În plus, valul de tensiuni din regiunea noastră dă, din păcate, semne că se extinde pe zi ce trece.“

Președintele turc a subliniat că, „săptămâna trecută, conflictele izbucnite între Afganistan și Pakistan au fost agravate de atacurile aeriene împotriva Iranului, instigate de lobby-ul sionist.“

„Iranul a fost atacat cu instigarea sioniștilor. Atacurile cu rachete și drone kamikaze asupra țărilor frățești din Golf au adâncit și mai mult instabilitatea. Din păcate, în aceste zile binecuvântate, teritoriile din diferite părți ale regiunii noastre continuă să fie îmbibate de sânge și lacrimi. În timp ce aceste evenimente se desfășoară în regiunea noastră, Turcia rămâne fermă în eforturile sale de promovare a păcii, liniștii și stabilității. Am luat și continuăm să luăm toate măsurile necesare pentru a proteja țara și națiunea noastră de aceste pericole. Prin diplomația noastră axată pe pace, depunem toate eforturile pentru a rezolva problemele în mod corect și echitabil, prin dialog și negocieri la masa negocierilor.“, a menționat Erdogan. „Mobilizăm toate resursele noastre pentru a ne asigura că regiunea noastră va fi eliberată cât mai curând posibil de aceste tulburări, înainte ca sângele să curgă în continuare, înainte ca focul să se extindă și mai mult și înainte ca discordie să se instaureze între națiunile noastre frățești. Vă implor, în mod special, să nu uitați de frații și surorile noastre din geografia noastră culturală și spirituală în această perioadă de solidaritate care este luna sfântă a Ramadanului. Cred din toată inima că veți fi alături de cei oprimați și de victime, atât prin rugăciunile voastre, cât și prin contribuțiile voastre caritabile.“, le-a transmis președintele.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a făcut declarațiile în cadrul unui eveniment de la Centrul Național de Congrese și Cultură Beştepe.

