Prima pagină » Comunicate de presă » INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la 2 mld. euro, cu o contribuție de 1,5 mld. euro a sectorului la balanța comercială

11 sept. 2025, 12:21, Comunicate de presă
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării

  • În 2024, România a exportat produse din tutun în valoare de peste 2 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate de INS, în creștere cu circa 360 de milioane de euro față de anul anterior.
  • Volumul exporturilor produselor din tutun din România a crescut cu circa 670 de milioane de euro în ultimii 5 ani, potrivit acelorași date.
  • 70% din produsele fabricii BAT din Ploiești, cel mai mare jucător de pe piața locală, sunt exportate către zeci de piețe din întreaga lume. BAT este unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole prelucrate din România.
  • BAT și-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™, iar viabilitatea economică și sustenabilitatea sunt piloni esențiali în atingerea acestui obiectiv.

Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de anul anterior. BAT România, cel mai mare jucător de pe piața locală a tutunului, exportă circa 70% din volumele produse la Ploiești (țigarete și consumabile din tutun pentru glo), unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului și unde s-au investit până în prezent peste 500 de milioane de euro.

Valoarea totală a importurilor de tutun brut și prelucrat în 2024 a fost de circa 468 de milioane euro, astfel contribuția pozitivă a sectorului tutunului la balanța comercială a României crescând la o valoare de peste 1,5 miliarde de euro, față de 1,2 miliarde de euro în anul anterior.

Potrivit datelor publicate de INS, volumul exporturilor produselor din tutun a crescut cu peste 670 de milioane de euro în ultimii 5 ani, evoluând de la 1,37 miliarde de euro în 2020 la un volum total de peste 2 miliarde de euro la nivelul anului trecut. De asemenea, potrivit INS, în anul 2024 produsele din tutun au reprezentat 46% din totalul exporturilor de produse alimentare, băuturi și tutun.

Succesul în afaceri se măsoară cel mai adesea în cifre și suntem mândri că de peste 25 de ani contribuim la dezvoltarea economiei locale, susținem exporturile care stimulează balanța comercială a țării și comercializăm produse pe care consumatorii noștri le așteaptă, în mod responsabil și la standarde înalte de calitate. Dar succesul în afaceri înseamnă și oameni, comunități și viitorul pe care îl construim împreună. Un investitor puternic generează locuri de muncă și oportunități economice, dar și investiții în dezvoltarea oamenilor și a comunităților noastre. Continuăm aceste investiții și ne bazăm pe dialogul deschis și cooperarea susținută cu factorii decizionali și de reglementare, pentru că doar lucrând împreună putem crea un mediu de afaceri sustenabil, în care atât companiile, cât și societatea să poată prospera”, a declarat Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud – Est în cadrul BAT și Director General BAT România.

Cu o cotă de piață de peste 50%, BAT este cea mai mare companie de pe piața tutunului din România și prima din România al cărei portofoliu a oferit toate cele trei categorii disponibile de produse cu nicotină cu risc redus*, precum produse moderne cu nicotină pentru uz oral, produse pentru vapat și consumabile din tutun și plante pentru glo, dispozitivul de încălzire a consumabilelor. BAT își păstrează angajamentul ca partener durabil al economiei românești, fiind unul dintre cei mai mari investitori străini și între primii cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al țării. În primii 25 de ani de prezență locală, compania a generat un impact de peste 125 de miliarde de euro în economie, din care circa 24 de miliarde de euro reprezintă contribuție directă la bugetul de stat, sub formă de taxe și accize. În 2024, contribuția BAT la bugetul de stat a fost de circa 11,5 miliarde lei în taxe și accize.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

Despre BAT în România

  • În 2024, compania a fost unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 11,5 miliarde de lei sub formă de taxe și accize
  • BAT este cel mai mare jucător al industriei tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de circa 50%
  • Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral
  • Obiectivul nostru strategic este de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ – prin intermediul unei lumi fără fum, în care fumătorii aleg să treacă de la fumat la alternative care nu implică arderea tutunului

Despre fabrica BAT din Ploiești

Fabrica BAT din Ploiești este singura companie din județul Prahova certificată AWS pentru managementul durabil al apei. Ne implicăm activ în protejarea mediului pentru a reduce impactul asupra factorilor de mediu și a comunității și adoptăm permanent măsuri pentru a ne asigura că respectăm cu strictețe toate limitele legale de emisii/mirosuri, fiind promotori pentru o dezvoltare durabilă și o comunicare deschisă cu comunitatea locală. Fabrica BAT din Ploiești a atins următoarele obiective:

  • reducere cu 17% a amprentei de carbon față de 2020 – echivalentul a 38.500 de copaci care ar absorbi CO₂ timp de un an;
  • peste 66% din energia utilizată provine din surse regenerabile, inclusiv panouri fotovoltaice instalate pe acoperișul fabricii;
  • 33.000 m³ de apă economisiți față de 2024, menținând același nivel de producție – echivalentul consumului anual a 600 de persoane;
  • 100% din deșeuri sunt reciclate sau coincinerate, cu o creștere de 12% a ratei de reciclare în 2025 față de 2024 – ceea ce înseamnă 168 tone de CO₂ evitate;
  • lideri în protejarea resurselor de apă.

Articol sustinut de BAT.

