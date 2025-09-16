Prima pagină » Comunicate de presă » Riverside redefinește standardele de viață, la doar un pas de București

16 sept. 2025, 12:09, Comunicate de presă
Pe măsură ce Bucureștiul a devenit o capcană de dimensiuni tot mai mari pentru locuitorii din zona metropolitană, atât clienții, cât și dezvoltatorii s-au reorientat către alternativele verzi în proximitatea orașului. 

Avantajele sunt evidente, la fel ca și dezavantajele, mai ales când proiectele imobiliare sunt ridicate fără a ține cont de standarde minime de urbanism sau confort, în general. Numeroase ansambluri ridicate în proximitatea Bucureștiului au probleme legate de conectivitatea de calitate la infrastructura rutieră pe măsura dimensiunilor noii comunități, utilități – întreruperi pe rețea, fie că vorbim de energie electrică, apă sau gaz -, managementul apei pluviale, amenajarea spațiului verde și a spațiilor pentru celelalte facilități etc. Aceste probleme se nasc odată cu proiectul și rezidă din proiectul urbanistic, pe de o parte, și de la suma investită în etapa preliminară ridicării primelor locuințe, pe de altă parte.

Astfel, a devenit din ce în ce mai evident că rețeta unui proiect de succes implică un dezvoltator puternic și cu experiență, capabil să investească pe termen lung cu mult timp înainte de a începe să demareze etapa de vânzare a locuințelor.

Unul dintre noile ansambluri care se conturează, deja, în proximitatea capitalei este Riverside – mai mult decât un proiect, o comunitate verde cu un stil de viață autentic la doar 15 minute de București.

Dezvoltat de Triple Living, un dezvoltator imobiliar integru, cu o reputație solidă și proiecte în dezvoltare de peste un milion de metri pătrați la nivel internațional, Riverside este rezultatul unei experiențe de peste 60 de ani în zona imobiliarelor a companiei belgiene. 

Riverside versus alte ansambluri verzi

Diferența dintre Riverside și multe alte proiecte realizate în proximitatea marilor orașe rezidă din experiența de peste jumătate de secol a investitorului, care și-a pus amprenta asupra planului urbanistic, implementat la standarde ce depășesc cu mult nivelul standard din România, dar și a forței sale financiare care i-a permis edificarea unor lucrări majore cu impact pe termen mediu și lung asupra calității vieții locuitorilor:

bretea care conectează autostrada A1 la ansamblul Riverside. Aceasta face parte dintr-o rețea de drumuri care asigură conectivitatea cu autostrada și cu Centura Capitalei (CB) sau direct cu București, pe relația Joita-Sabareni-Chitila;

străzi, accese carosabile și locuri de parcare private și publice pentru accesul și staționarea

mașinilor de intervenție, salubritate și întreținere;

întreaga infrastructură necesară bunei funcționări a ansamblului rezidențial (alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze naturale, telecomunicații) pe cele 6 hectare;

Realizarea unui sistem centralizat de canalizare ape pluviale, pentru asigurarea condițiilor de viață a populației, a calității mediului și pentru eliminarea surselor de poluare, cu propria stație de epurare;

La amenajarea intersecțiilor s-a preconizat traficul viitor ce va deservi ansamblul rezidențial in următoarele etape de dezvoltare, motiv pentru care infrastructura a fost realizată integral înainte de construirea primelor locuințe;

Pentru a asigura standarde înalte de urbanism și de calitate a vieții pe termen mediu și lung, specialiștii Triple Living au decis alocarea unei distanțe minime între limitele de proprietate de zece metri, păstrându-se, astfel, o rezervă de teren cu funcțiunea zonă circulație și rețele tehnico-edilitare, pe măsură ce zona se va dezvolta;

Aceste investiții majore reprezintă garanția unui proiect ce se va dezvolta pe termen lung, punând bazele unei comunități tot mai solide la doar 15 kilometri de capitala României. 

Departe de poluare, de zgomot, de aglomerație și de orice alte neajunsuri generate de un oraș dens populat, Riverside a devenit mai mult decât o alternativă pentru achiziția unei locuințe. Investițiile în infrastructură, în utilități și în celelalte facilități au făcut ca Riverside să fie o investiție și un argument solid pentru o îmbunătățire sensibilă a calității vieții a locatarilor săi.

