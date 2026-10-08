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Rompetrol integrează rovinieta electronică CNAIR în sistemul informatic de retail implementat în stațiile Rompetrol

Rompetrol integrează rovinieta electronică CNAIR în sistemul informatic de retail implementat în stațiile Rompetrol
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Rompetrol este primul mare retailer de carburanți din România care integrează noua soluție electronică de achiziție a rovinietelor 𝐂𝐍𝐀𝐈𝐑 direct în sistemul de retail al stațiilor, extinzând astfel gama de servicii digitale disponibile în rețeaua Rompetrol.

Clienții pot achiziționa acum rovinieta direct la casa de marcat, 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐢̂𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥, rapid și convenabil, împreună cu achiziția de carburanți și cumpărăturile din magazin.

Serviciul a fost implementat într-un interval scurt de timp, datorită noii platforme 𝐈𝐓 de retail deja operațională în rețeaua de stații Rompetrol din România.

Noul sistem informatic de retail susține toate operațiunile de bază ale unei stații de carburanți, inclusiv POS, controlul pompelor, plăți, loialitate, magazin, gastro, servicii electronice și integrarea datelor în timp real.

Arhitectura scalabilă a platformei permite Rompetrol să adauge rapid și eficient noi servicii digitale, fără a afecta operațiunile din stații.

Această integrare susține angajamentul Rompetrol pentru inovație digitală, eficiență operațională și îmbunătățirea experienței clienților.

Articol susținut de Rompetrol

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