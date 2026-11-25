Fosta candidată la alegerile prezidențiale din 2024, Elena Lasconi, a declarat, în direct la Digi24, după aproape doi ani de când judecătorii Curții Constituțioanale (CCR) au anulat votul românilor, că, în opinia sa, motivul real din spatele deciziei a fost reprezentat de faptul că „nimeni nu încurca sistemul mai tare decât ea”. Primărița din Câmpulung a explicat că nu crede în argumentele invocate de CCR, însă că nimeni nu vrea să vorbească despre asta, întrucât „ar fi nebuni” să ia o astfel de decizie.

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„Cine o să își pună semnătura pe faptul că alegerile s-au anulat din cauza Elenei Lasconi?”

„Cine o să își pună semnătura pe faptul că alegerile s-au anulat din cauza Elenei Lasconi? Cine o să facă chestia asta vreodată? Cine încurca mai tare sistemul decât mine? Vă întreb.

Poate credeți că acum sunt supărată, nu. Eu spun că alegerile au fost anulate din cauza Elenei Lasconi, 100%. Eu am jucat corect. N-am avut boți, am avut cod pe toate afișele și pe toate filmulețe electorale. Eu nu am avut nimic necurat.

Eu nu cred în argumentele Curții Constituționale. Știu că nu se vorbește despre Elena Lasconi, ar fi nebuni să vorbească. Nu este victimă Elena Lasconi. Sunt victime peste șase milioane de români, care nu o să mai meargă la vot, care nu mai au încredere în votul lor”, a declarat fosta candidată la alegerile prezidențiale.