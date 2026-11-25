Miliardarul american Todd Boehly, președintele grupului Eldridge, a semnat miercuri un acord pentru preluarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus Lukoil, inclusiv a celor din România, printr-un consorțiu susținut de Guvernul SUA, relatează Reuters.

Tranzacția nu presupune plata în numerar către Rusia, ci un schimb de acțiuni blocate. Mai mult, această tranzacție necesită și aprobarea Trezoreriei Americane pentru a fi finalizată. Înțelegerea a avut loc după aproximativ un an de negocieri între cele două părți și implică schimburi de titluri în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari.

Departamentul Trezoreriei SUA, care a sancționat Lukoil în octombrie 2025, va revizui acordul pentru a se asigura că securitatea națională a SUA este protejată, a declarat o sursă familiarizată cu procesul.

Washingtonul urmează să primească o parte din profiturile viitoare în cadrul acordului, care, dacă va fi aprobat, ar ajuta eforturile de a limita capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul din Ucraina și de a înlocui influența rusească cu cea americană pe piețele strategice, a precizat Todd Boehly.

„Mutarea activelor strategice de infrastructură energetică în mâinile SUA sau ale partenerilor aliați este o prioritate politică cheie a administrației”, a declarat pentru Reuters un oficial de la Development Finance Corp (DFC), divizia globală de investiții a guvernului SUA.

Participația la capital, încă nedivulgată, prin intermediul DFC va oferi SUA o parte din profiturile viitoare după ce investitorii privați ai consorțiului își vor recupera capitalul și o rată de rentabilitate convenită, precum și un rol în consiliul de administrație al companiei.

Portofoliul internațional al Lukoil, care cuprinde operațiuni în 11 țări care produc aproximativ 350.000 de barili de petrol pe zi, inclusiv principalele câmpuri petroliere din Azerbaidjan și Kazahstan, este evaluat la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu termenii acordului.

Boehly a declarat că evaluarea pachetului, care cuprinde și rafinării din Olanda, Bulgaria și România, precum și o rețea extinsă de benzinării, inclusiv în Statele Unite, se poate modifica în funcție de opiniile privind prețurile petrolului.

De asemenea, Boehly a precizat că încheierea tranzacției ar putea dura până la un an, iar societatea va fi redenumită.

Todd Boehly, care deține acțiuni la Los Angeles Lakers și Dodgers și până de curând a deținut o participație minoritară la clubul de fotbal Chelsea, a donat anul trecut 1 milion de dolari către MAGA Inc., comitetul politic afiliat lui Trump, conform datelor Comisiei Electorale Federale. De asemenea, acesta a făcut donații mai mici campaniilor a patru candidați republicani în acest an.